close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Max Verstappen,FIA,Red Bull,Belgium,2025

VIDEO | FIA bevestigt ADUO-uitslag en deelt slecht nieuws voor Red Bull en Verstappen | GPFans News

VIDEO | FIA bevestigt ADUO-uitslag en deelt slecht nieuws voor Red Bull en Verstappen | GPFans News

Famke Stevering
Google Maak ons je Google-favoriet

De FIA heeft de resultaten gepresenteerd van de eerste en tweede evaluatieperiode van het nieuwe ADUO-systeem. Het heeft aan onder andere GPFans laten weten dat motorleveranciers Mercedes, Ferrari, Audi en Honda extra ontwikkelingsmogelijkheden toegewezen hebben gekregen. Uit de data van de overkoepelende autosportbond blijkt dat de krachtbronnen van deze fabrikanten een prestatieachterstand hebben opgelopen ten opzichte van de beste verbrandingsmotor, die van Red Bull Ford.

Gerelateerd

FIA

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Strafpunten F1: Colapinto, Lindblad en Lawson het bokje na Dutch GP op Zandvoort

Strafpunten F1: Colapinto, Lindblad en Lawson het bokje na Dutch GP op Zandvoort

  • Vandaag 08:01
  • 18
FIA bevestigt ADUO-uitslag en deelt slecht nieuws voor Red Bull en Verstappen

FIA bevestigt ADUO-uitslag en deelt slecht nieuws voor Red Bull en Verstappen

  • Gisteren 17:36
  • 8
'Straffen Verstappen niet uitgesloten door schade', Red Bull benadeeld na FIA-onderzoek | GPFans Recap Recap

'Straffen Verstappen niet uitgesloten door schade', Red Bull benadeeld na FIA-onderzoek | GPFans Recap

  • Gisteren 21:45
'Red Bull hoort nog vóór GP Italië of het motorupgrade mag doorvoeren'

'Red Bull hoort nog vóór GP Italië of het motorupgrade mag doorvoeren'

  • Gisteren 08:41
McLaren verklaart waarom het in beroep gaat tegen FIA-besluit: 'We maken ons erg zorgen'

McLaren verklaart waarom het in beroep gaat tegen FIA-besluit: 'We maken ons erg zorgen'

  • 25 augustus 2026 13:32
FIA lanceert statement na misbruik tegen stewards Dutch GP: "Bedreigingen nooit rechtvaardig"

FIA lanceert statement na misbruik tegen stewards Dutch GP: "Bedreigingen nooit rechtvaardig"

  • 25 augustus 2026 12:44

Net binnen

11:29
Wolff blij dat Verstappen verlenging heeft getekend: "Silly season is nu officieel voorbij"
10:51
Live
Red Bull-junior en F2-klassementsleider Tsolov krijgt eerste F1-meters | F1 Shorts
09:29
'Aston Martin voert gesprekken met Mercedes én Red Bull Ford over motoren'
08:41
Verstappen geeft inkijkje in gesprekken met Red Bull: "Dat vind ik prettig"
08:01
Strafpunten F1: Colapinto, Lindblad en Lawson het bokje na Dutch GP op Zandvoort
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

FIA bevestigt ADUO-uitslag en deelt slecht nieuws voor Red Bull en Verstappen Red Bull Ford blijkt benchmark

FIA bevestigt ADUO-uitslag en deelt slecht nieuws voor Red Bull en Verstappen

Gisteren 17:36 8
'Nieuwe Verstappen-deal moet vertrek Lambiase blokkeren, Russell teruggezet door Mercedes' | GPFans Recap Recap

'Nieuwe Verstappen-deal moet vertrek Lambiase blokkeren, Russell teruggezet door Mercedes' | GPFans Recap

25 augustus 2026 21:44 1
Mercedes bevestigt niet alleen forse straf voor Antonelli, maar ook voor Russell Gridstraf voor kampioenschapsleider

Mercedes bevestigt niet alleen forse straf voor Antonelli, maar ook voor Russell

24 augustus 2026 17:47
Verstappen crasht hard in beginfase Dutch Grand Prix, Norris pakt winst bij afscheid Zandvoort F1 Dutch Grand Prix

Verstappen crasht hard in beginfase Dutch Grand Prix, Norris pakt winst bij afscheid Zandvoort

23 augustus 2026 17:09 7
Ontdek het op Google Play
x