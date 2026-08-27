VIDEO | FIA bevestigt ADUO-uitslag en deelt slecht nieuws voor Red Bull en Verstappen | GPFans News
VIDEO | FIA bevestigt ADUO-uitslag en deelt slecht nieuws voor Red Bull en Verstappen | GPFans NewsMaak ons je Google-favoriet
De FIA heeft de resultaten gepresenteerd van de eerste en tweede evaluatieperiode van het nieuwe ADUO-systeem. Het heeft aan onder andere GPFans laten weten dat motorleveranciers Mercedes, Ferrari, Audi en Honda extra ontwikkelingsmogelijkheden toegewezen hebben gekregen. Uit de data van de overkoepelende autosportbond blijkt dat de krachtbronnen van deze fabrikanten een prestatieachterstand hebben opgelopen ten opzichte van de beste verbrandingsmotor, die van Red Bull Ford.
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