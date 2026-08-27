Hoewel Aston Martin het project samen met Honda nog lang niet opgeeft, blijken er volgens Autoracer momenteel wel gesprekken te zijn met Mercedes en Red Bull Ford. Het team van Lawrence Stroll hoopt dat de huidige samenwerking alsnog in prijzen eindigt, maar is ook bezig met plan 'B'.

Honda sloot dit jaar aan bij Aston Martin, maar voorlopig zijn er nog allerlei problemen weg te werken. De power unit is door de FIA in niet alleen de eerste ADUO-periode, maar ook in de tweede periode gekenmerkt als minst krachtig en mag dus het meeste ontwikkelen. Toch is de krachtbron een doorn in het oog van het team onder leiding van Adrian Newey. De vibratieproblemen zijn al het hele seizoen aanwezig en het vermogen komt ook nog eens tekort. Eén lichtpuntje was er in Zandvoort dan wel weer. Met de nieuwe krachtbron in de AMR26 wist Fernando Alonso als negende over de streep te komen en daarmee twee punten te pakken.

Artikel gaat verder onder video

'Nieuwe kans voor Honda in 2027'

Honda krijgt voorlopig nog het vertrouwen om zichzelf te revancheren, zo meldt het medium. Het opstartjaar in 2026 wordt daarbij snel vergeten, want de pijlen worden inmiddels op 2027 gericht. Daarbij verwacht Aston Martin dat het Japanse merk een duidelijke stap voorwaarts gaat zetten om Alonso, maar ook Lance Stroll hoger op de startgrid te krijgen. Toch houdt het team ook rekening met minder succes en daarom worden er al alternatieven onderzocht.

'Aston Martin werkt aan plan 'B''

Zo zouden er inmiddels al verschillende gesprekken met Toto Wolff hebben plaatsgevonden om eventueel in 2028 terug te keren naar Mercedes, maar ook met Red Bull Ford is gesproken over het afnemen van krachtbronnen vanaf 2028. De Oostenrijkers debuteerden dit seizoen met hun eigen krachtbron en de FIA heeft zelfs geconcludeerd dat deze qua verbrandingsmotor de sterkste is. Aston Martin zou nog lang geen knopen hebben doorgehakt, maar voert al wel verkennende gesprekken.

Gerelateerd