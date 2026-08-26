'Aston Martin voert druk op bij Honda en praat met andere motorleveranciers'
'Aston Martin voert druk op bij Honda en praat met andere motorleveranciers'Maak ons je Google-favoriet
Volgens het Spaanse Sport is de frustratie bij Aston Martin over de Honda-powerunit alleen maar aan het oplopen. De situatie zou zelfs zo ernstig zijn dat Lawrence Stroll al verkennende gesprekken heeft gevoerd met Mercedes over het afnemen van powerunits.
Honda voegde zich vanaf dit seizoen aan de zijde van Aston Martin, nadat het in 2015 terugkeerde naar de Formule 1 en via een lastige samenwerking met McLaren uiteindelijk bij Red Bull belandde en daar titels wist te pakken. Door de beslissing om eind 2021 uit de sport te stappen, waren er diverse personeelsleden vertrokken. Het merk kondigde echter toch weer een terugkeer aan, maar had te kampen met een gebrek aan kennis. Daardoor loopt de powerunit nu al het hele seizoen flink achter op de concurrentie en is deze ook nog eens onbetrouwbaar gebleken. Wel kwamen er in Zandvoort verbeteringen vanuit Honda en wist Fernando Alonso op P9 zelfs punten mee naar huis te nemen.
'Verkennende gesprekken'
Toch is Aston Martin volgens het medium de druk aan het opvoeren bij de Japanse motorleverancier. "Het verhaal herhaalde zich opnieuw in Nederland en begint inmiddels geen toeval meer te lijken. [Toto] Wolff bezocht zondagochtend opnieuw de motorhome van Aston Martin, om precies te zijn enkele uren voor de race. Zijn scooter, met zijn initialen erop, stond geparkeerd naast de motorhome van Aston Martin en naast die van Haas, die in de paddock direct naast Aston Martin staat. Daarmee werd de aanwezigheid van de Oostenrijker eigenlijk al verraden." Er is namelijk ook al een onderonsje geweest tijdens het weekend in Silverstone.
'Niet alleen Mercedes wordt overwogen'
Het medium stelt dat er simpelweg verkennende gesprekken zijn geweest over het mogelijk afnemen van motoren. Aston Martin heeft weliswaar een overeenkomst met Honda, maar dat er onvrede is, lijkt wel duidelijk. Daarnaast heeft Aston Martin niet alleen met Mercedes gesproken over het afnemen van powerunits; er zouden ook gesprekken zijn geweest met andere leveranciers. "Aston Martin heeft overigens geen ultimatum gesteld, integendeel, maar de druk op Sakura neemt wel toe (...) Het is een soort boodschap vanuit Aston Martin van: 'Ik sta volledig achter jullie, maar als dit niet lukt…'", zo valt te lezen.
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