Volgens de mannen van VROOOOOM kunnen de gevolgen van de crash van Max Verstappen nog aanzienlijk zijn. Zo schat Rob Kamphues in dat de motor en de versnellingsbak er niet best uitzagen na de impact, hoewel Indy Dontje verwacht dat er geen nieuwe monocoque nodig is voor de RB22 van de Nederlander.

Afgelopen weekend werd 'The Final Lap' voor de Verstappen-fans in mineur afgesloten, toen de Nederlander in de eerste ronde linksaf de muur inging in de Arie Luyendijkbocht. De Nederlander was ongedeerd en verklaarde achteraf dat hij iets te vroeg op het gas ging, terwijl hij aan de binnenkant van de bocht over de nog vochtige kerbstones reed, waardoor de crash onvermijdelijk was. Verstappen kon de uitbrekende achterkant dan ook niet opvangen en daarmee was de race voorbij.

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Gevolgen voor Verstappen na crash?

Tom Coronel stelt ter plekke op het circuit dat de impact fors is en wijst naar de onderdelen: "Volgens mij is er meer stuk, want die auto is echt serieus plat. Maar dat kan gebeuren; bij Verstappen is het alles of niets." Kamphues vraagt zich dan ook direct af of daar nog gevolgen voor zijn: "Is dat chassis aan vervanging toe? (...) En ik zag volgens mij versnellingsbakje en motortje."

Verstappen ongeschonden zijn wagen verlaten

Indy Dontje vergeleek de crash met die van Daniel Ricciardo uit 2023, die daarbij zijn middenhandsbeentje brak: "Ik moet zeggen, nu ik achteraf de beelden zie: je had best wel gelijk met die impact. Maar misschien is het toch zo geweest dat hij zo hard erin ging dat hij alles afbrak, waardoor hij niet die tik heeft gehad. Met Ricciardo was het natuurlijk veel lagere snelheid. Maar het was echt wel een behoorlijke impact. Ik denk dat de monocoque nog wel oké is." Ook Mike Hezemans krabt zich achter de oren over de mogelijke gevolgen: "Het is allemaal maar net berekend dat het houdt, maar het is absoluut niet berekend op zo'n muur."

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