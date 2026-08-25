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Gianpiero Lambiase, Max Verstappen, generic, 2025, Qatar

'Verstappen moet zijn macht gebruiken om GP bij Red Bull Racing te houden'

Gianpiero Lambiase, Max Verstappen, generic, 2025, Qatar — Foto: © IMAGO
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'Verstappen moet zijn macht gebruiken om GP bij Red Bull Racing te houden'

Jan Bolscher
Senior Editor en Formule 1-verslaggever
Geaccrediteerde sportjournalist, doet verslag vanuit de Formule 1-paddock sinds 2019
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Formule 1-analist en voormalig teammanager Peter Windsor stelt dat Max Verstappen zijn hernieuwde machtspositie bij Red Bull Racing moet aanwenden om zijn vaste race-engineer Gianpiero Lambiase binnenboord te houden. In een analyse bij Cameron CC bespreekt Windsor de recente contractverlenging van de viervoudig wereldkampioen en de vraag hoeveel invloed de Nederlander daadwerkelijk kan uitoefenen op het personeelsbeleid in Milton Keynes.

De Nederlander verbond zijn toekomst onlangs definitief aan Red Bull Racing door zijn contract open te breken en te verlengen tot en met 2030.Desondanks hangt het aangekondigde vertrek van zijn vertrouwde race-engineer als een donkere wolk boven de renstal, aangezien 'GP' eind 2027 de overstap zal maken naar de Britse ploeg. Naar verluidt kan hij hier op en duur doorgroeien naar de rol van teambaas: een functie die momenteel wordt bekleedt door Andrea Stella. 

Vergelijking met het Schumacher-effect

Volgens Windsor biedt de langdurige verbintenis van Verstappen juist de uitgelezen kans om een vuist te maken richting de teamleiding. "Nu Max heeft besloten tot 2030 bij Red Bull te blijven, vraag ik me af hoe hard hij gaat werken om GP bij Red Bull te houden", vraagt de Britse analist zich openlijk af in het gesprek.

Om te illustreren hoeveel invloed een absolute stercoureur kan hebben op het samenstellen van zijn technische omgeving, trekt Windsor een historische parallel met zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher. "Als Michael een man bij Ferrari wilde hebben om voor hem te werken, dan kreeg hij hem. Het maakte niet uit wat het contract was. Hij zorgde dat het gebeurde", aldus Windsor over de onbegrensde macht die coureurs van dat kaliber kunnen afdwingen.

Kansen op een langer verblijf van GP

Ondanks dat de deal met McLaren al rond is, is het volgens Windsor niet onmogelijk om GP aan boord te houden, zolang hij nog voor Red Bull Racing werkt. "Het zou moeilijk zijn als hij al vertrokken was of op gardening leave zat. Maar hij is er nog steeds en werkt nog steeds met Max", legt Windsor uit over de haalbaarheid van een interventie door de coureur.

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