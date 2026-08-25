Lawson duidelijk over wedstrijdleiding Dutch GP na crash Verstappen: "Het slaat nergens op"
Lawson duidelijk over wedstrijdleiding Dutch GP na crash Verstappen: "Het slaat nergens op"Maak ons je Google-favoriet
Liam Lawson vindt het een onbegrijpelijke keuze van de FIA rondom de startprocedure van de F1 Dutch Grand Prix. De invaller bij Red Bull Racing stelt dat de beslissing om na een formatieronde achter de safety car alsnog een staande start uit te voeren, direct heeft bijgedragen aan de vroege crash van Max Verstappen.
Vlak voor de start op Circuit Zandvoort zorgde een regenbui ervoor de baan nat werd. Het was bij aanvang van de race al redelijk opgedroogd, maar het asfalt was op een aantal plekken nog vochtig. De wedstrijdleiding koos voor een ronde achter de safety car, gevolgd door een reguliere staande start. Doordat de coureurs hierdoor op koudere banden aan de race moesten beginnen, ging het voor Verstappen al in de eerste ronde mis. De thuisheld verloor de controle in de Arie Luyendykbocht en ging op hoge snelheid de muur in.
Lawson was het oneens met staande start
Lawson toont weinig begrip voor de handelswijze van de wedstrijdleiding. "Een staande start doen en ook een ronde achter de safety car rijden slaat nergens op", oordeelt de vervanger van de geblesseerde Isack Hadjar tegenover onder andere GPFans. "Ik weet niet zeker wat daar de redenering achter was, maar ik heb het gevoel dat we dat allemaal zagen aankomen. We zeiden waarschijnlijk allemaal hetzelfde toen we het nieuws kregen, maar wij hebben over zoiets geen controle."
Fout was makkelijk gemaakt
Hij benadrukt hoe verraderlijk het asfalt was op het moment van de start. "Gewoon onmogelijk. De hele eerste helft van de baan was droog en de laatste twee bochten waren volledig doorweekt. Het was dus heel makkelijk om die fout te maken als je zoveel vermogen hebt en op slicks rijdt. Ik nam echt gas terug omdat ik eerlijk gezegd geen vertrouwen had in hoeveel grip ik daar zou hebben. Ik denk dat Max waarschijnlijk probeerde dichtbij te komen en een inhaalactie wilde maken, maar hij verloor de auto gewoon."
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