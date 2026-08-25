close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Lawson during race at Zandvoort

Strafpunten F1: Colapinto, Lindblad en Lawson het bokje na Dutch GP op Zandvoort

Lawson during race at Zandvoort — Foto: © IMAGO
18 reacties

Strafpunten F1: Colapinto, Lindblad en Lawson het bokje na Dutch GP op Zandvoort

Redactie
Google Maak ons je Google-favoriet

De strafpunten van iedere coureur in de Formule 1 worden na ieder raceweekend in dit artikel bijgewerkt. We blikken vooruit op hoe iedereen er voor staat richting de Dutch Grand Prix.

Het huidige strafpuntensysteem in de Formule 1 werkt als volgt: wanneer een coureur binnen twaalf maanden twaalf strafpunten op zijn racelicentie bij elkaar rijdt, wordt hij geschorst voor de eerstvolgende wedstrijd. Twaalf maanden nadat een strafpunt is opgelopen, komt deze weer te vervallen. Strafpunten worden uitgedeeld aan de hand van overtredingen en gaan vaak samen met andere penalty's zoals een tijdstraf of een gridstraf. De FIA heeft de wedstrijdleiding in 2023 geïnstrueerd iets minder gretig te zijn met het uitdelen van strafpunten. De afgelopen jaren werden deze bijvoorbeeld ook uitgedeeld als een coureur te vaak wijd ging, waardoor meerdere coureurs op een gegeven moment in de buurt van een schorsing zaten. In 2024 is het aantal strafpunten dat wordt uitgedeeld voor bijvoorbeeld het veroorzaken van ongelukken wel omhooggegaan, maar nu in 2026 lijken de stewards juist meer vergevingsgezind.

Straffen tijdens Dutch Grand Prix

De stewards konden het op de vrijdag en de zaterdag van het Formule 1-weekend op Circuit Zandvoort rustig aan doen. De eerste straffen vielen pas op de zondag. Franco Colapinto kreeg een drive-through penalty voor het inhalen van Yuki Tsunoda onder gele vlaggen. Arvid Lindblad moest dezelfde straf incasseren, nadat hij Pierre Gasly was gepasseerd onder geel. Deze vlaggen werden gezwaaid vanwege de crash van Max Verstappen. Colapinto en Lindblad kregen ieder ook twee strafpunten. Voor het te hard rijden onder geel kreeg de Alpine-coureur ook nog eens een tijdstraf van tien seconden en een extra strafpunt, en datzelfde gold voor Red Bull Racing-invaller Liam Lawson. Carlos Sainz reed tegen Williams-ploegmaat Alexander Albon op en kreeg een tijdstraf van tien seconden, maar een strafpunt bleef uit.

Mercedes

CoureurTotaalWaarPuntenVervaldatumReden
Kimi Antonelli4Nederland 2025
Italië 2025
Hongarije 2026 (kwalificatie)		2
1
1		31 aug. 2026
7 sep. 2026
25 juli 2027		Veroorzaken botsing met Leclerc
Onvoorspelbaar rijgedrag jegens Albon
Te hard rijden onder geel
George Russell0
Related image
Related image

Ferrari

CoureurTotaalWaarPuntenVervaldatumReden
Lewis Hamilton3Nederland 2025
São Paulo 2025		2
1		31 aug. 2026
9 nov. 2026		Te hard rijden onder geel
Veroorzaken botsing met Colapinto
Charles Leclerc0
Related image
Related image

McLaren

CoureurTotaalWaarPuntenVervaldatumReden
Lando Norris0
Oscar Piastri2São Paulo 202529 nov. 2026Veroorzaken botsing met Antonelli
Related image
Related image

Red Bull Racing

CoureurTotaalWaarPuntenVervaldatumReden
Max Verstappen0
Isack Hadjar0
Related image
Related image

Racing Bulls

CoureurTotaalWaarPuntenVervaldatumReden
Liam Lawson3São Paulo 2025 (Sprint)
Abu Dhabi 2025
Nederland 2026		1
1
1		8 nov. 2026
7 dec. 2026
23 aug. 2027		Veroorzaken botsing met Bearman
Onvoorspelbaar rijgedrag jegens Bearman
Te hard rijden onder geel
Arvid Lindblad2Nederland 2026223 aug. 2027Gasly inhalen onder geel
Yuki Tsunoda3São Paulo 2025
Abu Dhabi 2025		2
1		9 nov. 2026
7 dec. 2026		Veroorzaken botsing met Stroll
Meermaals veranderen van richting
© Red Bull Content Pool
© Red Bull Content Pool

Alpine

CoureurTotaalWaarPuntenVervaldatumReden
Pierre Gasly0
Franco Colapinto4Barcelona 2026
Nederland 2026
Nederland 2026		1
2
1		14 juni 2027
23 aug. 2027
23 aug. 2027		Te hard rijden onder geel
Tsunoda inhalen onder geel
Te hard rijden onder geel
Related image
Related image

Haas

CoureurTotaalWaarPuntenVervaldatumReden
Ollie Bearman4Italië 2025
São Paulo 2025 (Sprint)
Abu Dhabi 2025		2
1
1		7 sep. 2026
8 nov. 2026
7 dec. 2026		Veroorzaken botsing met Sainz
Buiten de baan duwen Lawson
Meermaals veranderen van richting
Esteban Ocon1Italië 202517 sep. 2026Buiten de baan duwen Stroll
Related image
Related image

Audi

CoureurTotaalWaarPuntenVervaldatumReden
Nico Hülkenberg0
Gabriel Bortoleto2Las Vegas 2025222 nov. 2026Veroorzaken botsing met Stroll
Related image
Related image

Williams

CoureurTotaalWaarPuntenVervaldatumReden
Alexander Albon3Azerbeidzjan 2025
Las Vegas 2025		2
1		21 sep. 2026
22 nov. 2026		Veroorzaken botsing met Colapinto
Veroorzaken botsing met Hamilton
Carlos Sainz2Austin 2025219 okt. 2026Veroorzaken botsing met Antonelli
Related image
Related image

Aston Martin

CoureurTotaalWaarPuntenVervaldatumReden
Fernando Alonso0
Lance Stroll3Austin 2025 (Sprint)
Abu Dhabi 2025		2
1		18 okt. 2026
7 dec. 2026		Veroorzaken botsing met Ocon
Meermaals veranderen van richting
Related image
Related image

Cadillac

CoureurTotaalWaarPuntenVervaldatumReden
Valtteri Bottas0
Sergio Pérez0
Related image
Related image

Niet langer actieve coureurs

CoureurTotaalWaarPuntenVervaldatumReden
Jack Doohan0

Related image
Related image

Gerelateerd

Max Verstappen Formule 1 FIA

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Officiële FIA Formule 3-test in Madrid: eerste actie op gloednieuw Spaans F1-circuit | F1 Shorts Live

Officiële FIA Formule 3-test in Madrid: eerste actie op gloednieuw Spaans F1-circuit | F1 Shorts

  • Gisteren 21:14
  • 47
F1 Driver Of The Day 2026: Norris wordt beloond voor Nederlands publiek

F1 Driver Of The Day 2026: Norris wordt beloond voor Nederlands publiek

  • Gisteren 18:28
  • 9
Mol en Lammers kraken beslissingen stewards af na Dutch GP: "Echt schandalig"

Mol en Lammers kraken beslissingen stewards af na Dutch GP: "Echt schandalig"

  • 44 minuten geleden
Mekies onder de indruk van invalbeurt Lawson in Dutch GP: "Een jaar geleden nog een nachtmerrie"

Mekies onder de indruk van invalbeurt Lawson in Dutch GP: "Een jaar geleden nog een nachtmerrie"

  • 1 uur geleden
Mercedes geeft geldproblemen toe, Mekies gaat in op stap achteruit met Verstappen | GPFans Recap Recap

Mercedes geeft geldproblemen toe, Mekies gaat in op stap achteruit met Verstappen | GPFans Recap

  • Gisteren 21:46
Kelly Piquet voegt zich bij kritiek op hoofdsponsor Red Bull Racing en Verstappen

Kelly Piquet voegt zich bij kritiek op hoofdsponsor Red Bull Racing en Verstappen

  • Gisteren 17:03
  • 4

Net binnen

12:09
Hamilton trekt boetekleed aan na Zandvoort: "Niet de beste versie van mezelf"
11:36
Mol en Lammers kraken beslissingen stewards af na Dutch GP: "Echt schandalig"
10:53
Mekies onder de indruk van invalbeurt Lawson in Dutch GP: "Een jaar geleden nog een nachtmerrie"
10:11
Russell onthult waarom McLaren het te kloppen team is: 'Hierin is Norris een specialist'
09:27
Red Bull geeft update over geblesseerde Hadjar richting GP Italië
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Mercedes bevestigt niet alleen forse straf voor Antonelli, maar ook voor Russell Gridstraf voor kampioenschapsleider

Mercedes bevestigt niet alleen forse straf voor Antonelli, maar ook voor Russell

Gisteren 17:47
Verstappen crasht hard in beginfase Dutch Grand Prix, Norris pakt winst bij afscheid Zandvoort F1 Dutch Grand Prix

Verstappen crasht hard in beginfase Dutch Grand Prix, Norris pakt winst bij afscheid Zandvoort

23 augustus 2026 17:09 7
Norris pakt pole onder dreiging van regen op Zandvoort, Verstappen zevende F1 Kwalificatie

Norris pakt pole onder dreiging van regen op Zandvoort, Verstappen zevende

22 augustus 2026 17:00 6
Russell pakt winst tijdens Sprint op Zandvoort, Verstappen krijgt niets uit hoge hoed Sprint Dutch GP

Russell pakt winst tijdens Sprint op Zandvoort, Verstappen krijgt niets uit hoge hoed

22 augustus 2026 12:34 4
Ontdek het op Google Play
x