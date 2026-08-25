Strafpunten F1: Colapinto, Lindblad en Lawson het bokje na Dutch GP op Zandvoort
Strafpunten F1: Colapinto, Lindblad en Lawson het bokje na Dutch GP op ZandvoortMaak ons je Google-favoriet
De strafpunten van iedere coureur in de Formule 1 worden na ieder raceweekend in dit artikel bijgewerkt. We blikken vooruit op hoe iedereen er voor staat richting de Dutch Grand Prix.
Het huidige strafpuntensysteem in de Formule 1 werkt als volgt: wanneer een coureur binnen twaalf maanden twaalf strafpunten op zijn racelicentie bij elkaar rijdt, wordt hij geschorst voor de eerstvolgende wedstrijd. Twaalf maanden nadat een strafpunt is opgelopen, komt deze weer te vervallen. Strafpunten worden uitgedeeld aan de hand van overtredingen en gaan vaak samen met andere penalty's zoals een tijdstraf of een gridstraf. De FIA heeft de wedstrijdleiding in 2023 geïnstrueerd iets minder gretig te zijn met het uitdelen van strafpunten. De afgelopen jaren werden deze bijvoorbeeld ook uitgedeeld als een coureur te vaak wijd ging, waardoor meerdere coureurs op een gegeven moment in de buurt van een schorsing zaten. In 2024 is het aantal strafpunten dat wordt uitgedeeld voor bijvoorbeeld het veroorzaken van ongelukken wel omhooggegaan, maar nu in 2026 lijken de stewards juist meer vergevingsgezind.
Straffen tijdens Dutch Grand Prix
De stewards konden het op de vrijdag en de zaterdag van het Formule 1-weekend op Circuit Zandvoort rustig aan doen. De eerste straffen vielen pas op de zondag. Franco Colapinto kreeg een drive-through penalty voor het inhalen van Yuki Tsunoda onder gele vlaggen. Arvid Lindblad moest dezelfde straf incasseren, nadat hij Pierre Gasly was gepasseerd onder geel. Deze vlaggen werden gezwaaid vanwege de crash van Max Verstappen. Colapinto en Lindblad kregen ieder ook twee strafpunten. Voor het te hard rijden onder geel kreeg de Alpine-coureur ook nog eens een tijdstraf van tien seconden en een extra strafpunt, en datzelfde gold voor Red Bull Racing-invaller Liam Lawson. Carlos Sainz reed tegen Williams-ploegmaat Alexander Albon op en kreeg een tijdstraf van tien seconden, maar een strafpunt bleef uit.
Mercedes
|Coureur
|Totaal
|Waar
|Punten
|Vervaldatum
|Reden
|Kimi Antonelli
|4
|Nederland 2025
Italië 2025
Hongarije 2026 (kwalificatie)
|2
1
1
|31 aug. 2026
7 sep. 2026
25 juli 2027
|Veroorzaken botsing met Leclerc
Onvoorspelbaar rijgedrag jegens Albon
Te hard rijden onder geel
|George Russell
|0
|–
|–
|–
|–
Ferrari
|Coureur
|Totaal
|Waar
|Punten
|Vervaldatum
|Reden
|Lewis Hamilton
|3
|Nederland 2025
São Paulo 2025
|2
1
|31 aug. 2026
9 nov. 2026
|Te hard rijden onder geel
Veroorzaken botsing met Colapinto
|Charles Leclerc
|0
|–
|–
|–
|–
McLaren
|Coureur
|Totaal
|Waar
|Punten
|Vervaldatum
|Reden
|Lando Norris
|0
|–
|–
|–
|–
|Oscar Piastri
|2
|São Paulo 2025
|2
|9 nov. 2026
|Veroorzaken botsing met Antonelli
Red Bull Racing
|Coureur
|Totaal
|Waar
|Punten
|Vervaldatum
|Reden
|Max Verstappen
|0
|–
|–
|–
|–
|Isack Hadjar
|0
|–
|–
|–
|–
Racing Bulls
|Coureur
|Totaal
|Waar
|Punten
|Vervaldatum
|Reden
|Liam Lawson
|3
|São Paulo 2025 (Sprint)
Abu Dhabi 2025
Nederland 2026
|1
1
1
|8 nov. 2026
7 dec. 2026
23 aug. 2027
|Veroorzaken botsing met Bearman
Onvoorspelbaar rijgedrag jegens Bearman
Te hard rijden onder geel
|Arvid Lindblad
|2
|Nederland 2026
|2
|23 aug. 2027
|Gasly inhalen onder geel
|Yuki Tsunoda
|3
|São Paulo 2025
Abu Dhabi 2025
|2
1
|9 nov. 2026
7 dec. 2026
|Veroorzaken botsing met Stroll
Meermaals veranderen van richting
Alpine
|Coureur
|Totaal
|Waar
|Punten
|Vervaldatum
|Reden
|Pierre Gasly
|0
|–
|–
|–
|–
|Franco Colapinto
|4
|Barcelona 2026
Nederland 2026
Nederland 2026
|1
2
1
|14 juni 2027
23 aug. 2027
23 aug. 2027
|Te hard rijden onder geel
Tsunoda inhalen onder geel
Te hard rijden onder geel
Haas
|Coureur
|Totaal
|Waar
|Punten
|Vervaldatum
|Reden
|Ollie Bearman
|4
|Italië 2025
São Paulo 2025 (Sprint)
Abu Dhabi 2025
|2
1
1
|7 sep. 2026
8 nov. 2026
7 dec. 2026
|Veroorzaken botsing met Sainz
Buiten de baan duwen Lawson
Meermaals veranderen van richting
|Esteban Ocon
|1
|Italië 2025
|1
|7 sep. 2026
|Buiten de baan duwen Stroll
Audi
|Coureur
|Totaal
|Waar
|Punten
|Vervaldatum
|Reden
|Nico Hülkenberg
|0
|–
|–
|–
|–
|Gabriel Bortoleto
|2
|Las Vegas 2025
|2
|22 nov. 2026
|Veroorzaken botsing met Stroll
Williams
|Coureur
|Totaal
|Waar
|Punten
|Vervaldatum
|Reden
|Alexander Albon
|3
|Azerbeidzjan 2025
Las Vegas 2025
|2
1
|21 sep. 2026
22 nov. 2026
|Veroorzaken botsing met Colapinto
Veroorzaken botsing met Hamilton
|Carlos Sainz
|2
|Austin 2025
|2
|19 okt. 2026
|Veroorzaken botsing met Antonelli
Aston Martin
|Coureur
|Totaal
|Waar
|Punten
|Vervaldatum
|Reden
|Fernando Alonso
|0
|–
|–
|–
|–
|Lance Stroll
|3
|Austin 2025 (Sprint)
Abu Dhabi 2025
|2
1
|18 okt. 2026
7 dec. 2026
|Veroorzaken botsing met Ocon
Meermaals veranderen van richting
Cadillac
|Coureur
|Totaal
|Waar
|Punten
|Vervaldatum
|Reden
|Valtteri Bottas
|0
|–
|–
|–
|–
|Sergio Pérez
|0
|–
|–
|–
|–
Niet langer actieve coureurs
|Coureur
|Totaal
|Waar
|Punten
|Vervaldatum
|Reden
|Jack Doohan
|0
|–
|–
|–
|–
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