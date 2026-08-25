De laatste editie van de F1 Dutch Grand Prix was er één om te vergeten voor Max Verstappen. Hij maakte namelijk een forse crash mee. Na afloop worden er in de cooldown room altijd hoogtepunten getoond en de klapper van de Red Bull Racing-coureur maakte daar natuurlijk deel van uit. Een bijzonder camerashot zorgt echter voor gemengde reacties.

Verstappen had zich als zevende geklasseerd voor de race op het Circuit Zandvoort. Het was glibberen en glijden in de openingsronde vanwege de eerder gevallen regen. De thuisheld verloor de controle in de Arie Luyendykbocht en schoot op hoge snelheid de muur in. De schade was enorm, maar gelukkig kon Verstappen ongedeerd uitstappen. Toen winnaar Lando Norris en podiumfinishers Andrea Kimi Antonelli en George Russell de beelden terugkeken, zagen ze een opvallende montage. Er was namelijk een transitie te zien van een camera naast het circuit naar de onboardcamera.

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Reacties van fans na bijzonder shot van de crash

Of het nou heel indrukwekkend gemonteerd was of dat het door middel van een AI-programmaatje gemaakt was, het zorgde voor de nodige reacties van de fans. De één vond het maar niks en noemde het AI-slop, de ander vond het juist ontzettend gaaf en roept op tot een promotie voor degene die er verantwoordelijk voor was.

Who asked for this shit — CASCO (@casco_pod) August 23, 2026

I typically call out the use of AI as tasteless and lazy, but as a guy who's not an F1 fan in the slightest- this is a prime example how AI can be used to actually add to racing broadcasts. That looks incredible. — John (@RebornInChrist_) August 23, 2026

This looks like it’s using Grok imagine.

You feed it footage from 2 camera angles and it makes the transition. A camera does not change indeed to indood. pic.twitter.com/4rZCGAWEwR — paul (@PaulDeAnalist) August 24, 2026

Who cares? it was a slick camera shot. — Nick⚡️⭐️ (@TruthNRP) August 23, 2026

It isnt a transition, the cameraman threw his camera at the car and got it caught in the intake. — Triple (@Triplecharged) August 23, 2026

Just AI shit, dont want it in my sport. — vet (@vetlemd) August 23, 2026

The person who did this transition needs a raise.

Holy shit that was insane. — TanethFPS (@TanethGG) August 23, 2026

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