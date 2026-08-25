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Verstappen crashes out at Zandvoort

Beelden zware crash Verstappen leiden tot opmerkelijke reacties: "Die verdient loonsverhoging!"

Verstappen crashes out at Zandvoort — Foto: © IMAGO

Beelden zware crash Verstappen leiden tot opmerkelijke reacties: "Die verdient loonsverhoging!"

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.
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De laatste editie van de F1 Dutch Grand Prix was er één om te vergeten voor Max Verstappen. Hij maakte namelijk een forse crash mee. Na afloop worden er in de cooldown room altijd hoogtepunten getoond en de klapper van de Red Bull Racing-coureur maakte daar natuurlijk deel van uit. Een bijzonder camerashot zorgt echter voor gemengde reacties.

Verstappen had zich als zevende geklasseerd voor de race op het Circuit Zandvoort. Het was glibberen en glijden in de openingsronde vanwege de eerder gevallen regen. De thuisheld verloor de controle in de Arie Luyendykbocht en schoot op hoge snelheid de muur in. De schade was enorm, maar gelukkig kon Verstappen ongedeerd uitstappen. Toen winnaar Lando Norris en podiumfinishers Andrea Kimi Antonelli en George Russell de beelden terugkeken, zagen ze een opvallende montage. Er was namelijk een transitie te zien van een camera naast het circuit naar de onboardcamera.

Reacties van fans na bijzonder shot van de crash

Of het nou heel indrukwekkend gemonteerd was of dat het door middel van een AI-programmaatje gemaakt was, het zorgde voor de nodige reacties van de fans. De één vond het maar niks en noemde het AI-slop, de ander vond het juist ontzettend gaaf en roept op tot een promotie voor degene die er verantwoordelijk voor was.

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