'Dit megabedrag gaat Max Verstappen verdienen door zijn nieuwe contract'
'Dit megabedrag gaat Max Verstappen verdienen door zijn nieuwe contract'Maak ons je Google-favoriet
Het grote nieuws van dit weekend is toch wel dat Max Verstappen zijn contractverlenging heeft getekend. De Nederlander blijft tot en met 2030 rijden voor Red Bull Racing en volgens Marc Limacher zit de viervoudig kampioen er warmpjes bij.
De Nederlander onthulde donderdag dat hij nog langer bij Red Bull Racing zal blijven. Daarvoor verwees de viervoudig kampioen naar zijn afspraken met de inmiddels overleden oprichter Dietrich Mateschitz. Daarbij gaf Verstappen aan vooral loyaal te willen blijven en het liefst zijn hele Formule 1-carrière bij Red Bull te willen rijden.
Verstappen strijkt bijna half miljard euro op
Volgens het medium heeft de Nederlander zijn krabbel gezet onder een contractverlenging waarmee hij, naar verluidt, een jaarsalaris van 92 miljoen euro zou gaan ontvangen. Met de bonussen die er ook nog kunnen worden verdiend, kan dat bedrag nog oplopen tot 115 miljoen euro per jaar. Alles bij elkaar genomen zou Verstappen in het meest gunstige geval 460 miljoen euro kunnen opstrijken tot en met 2030.
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