De PowerPoint-deal: zo overtuigde Mekies kamp Verstappen tot een langer verblijf
De PowerPoint-deal: zo overtuigde Mekies kamp Verstappen tot een langer verblijfMaak ons je Google-favoriet
De nieuwe en historische contractverlenging van Max Verstappen bij Red Bull Racing is mede tot stand gekomen door een opvallende zet van teambaas Laurent Mekies. Een specifieke PowerPoint-presentatie van de Fransman bleek een cruciale rol te spelen bij het overtuigen van de viervoudig wereldkampioen om zijn handtekening te zetten onder een deal tot en met 2030.
Dat onthult De Telegraaf. Gisteren maakte de renstal uit Milton Keynes officieel bekend dat de Nederlander zijn verbintenis, die oorspronkelijk tot 2028 liep, met twee jaar heeft verlengd. Hiermee komt een einde aan maandenlange speculaties over een mogelijke overstap naar concurrenten als Mercedes of McLaren. De handtekening werd in augustus gezet, vlak voor de Grand Prix van Nederland op Zandvoort. Hoewel de exacte details van de overeenkomst binnenskamers blijven, is wel duidelijk dat de manier waarop de deal tot stand kwam opmerkelijk was.
PowerPoint-presentatie
Mekies, die sinds juli vorig jaar de rol van CEO en teambaas vervult als opvolger van Christian Horner, nam het voortouw in de onderhandelingen. Uit de onthullingen blijkt dat het fundament voor de hernieuwde samenwerking werd gelegd met een PowerPoint-presentatie van de topman. "De Franse engineer nodigt Verstappen, zijn vader Jos en Vermeulen in de tweede week van mei uit om langs te komen in Milton Keynes. Hij heeft een PowerPoint-presentatie voorbereid en laat de topcoureur en zijn management haarfijn zien wat er allemaal in de pijplijn zit bij Red Bull. Dan gaat het om de ontwikkeling van de auto, het motorenproject en hoe Mekies de belangrijkste posities het liefst zou willen invullen", zo schrijft de ochtendkrant.
Mekies
Met de langdurige vastlegging van de kopman heeft het team de belangrijkste pion voor de toekomst verzekerd. Dit seizoen deelt de coureur de garage in principe met Isack Hadjar, al wordt de jonge Fransman momenteel vanwege een blessure tijdelijk vervangen door Liam Lawson. De focus ligt voor de formatie nu volledig op de komende jaren, waarbij de overtuigingskracht van Mekies de basis heeft gelegd voor een langere samenwerking. "Hij krijgt vanuit de Red Bull-top in Oostenrijk steeds meer het vertrouwen om de renstal opnieuw op te bouwen, na het vertrek van zijn voorganger Christian Horner ruim een jaar geleden. Mekies heeft in korte tijd een uitstekende relatie opgebouwd met Verstappen."
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