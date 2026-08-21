close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Max Verstappen, Laurent Mekies, Red Bull, 2026

De PowerPoint-deal: zo overtuigde Mekies kamp Verstappen tot een langer verblijf

Max Verstappen, Laurent Mekies, Red Bull, 2026 — Foto: © IMAGO

De PowerPoint-deal: zo overtuigde Mekies kamp Verstappen tot een langer verblijf

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.
 Google Maak ons je Google-favoriet

De nieuwe en historische contractverlenging van Max Verstappen bij Red Bull Racing is mede tot stand gekomen door een opvallende zet van teambaas Laurent Mekies. Een specifieke PowerPoint-presentatie van de Fransman bleek een cruciale rol te spelen bij het overtuigen van de viervoudig wereldkampioen om zijn handtekening te zetten onder een deal tot en met 2030.

Dat onthult De Telegraaf. Gisteren maakte de renstal uit Milton Keynes officieel bekend dat de Nederlander zijn verbintenis, die oorspronkelijk tot 2028 liep, met twee jaar heeft verlengd. Hiermee komt een einde aan maandenlange speculaties over een mogelijke overstap naar concurrenten als Mercedes of McLaren. De handtekening werd in augustus gezet, vlak voor de Grand Prix van Nederland op Zandvoort. Hoewel de exacte details van de overeenkomst binnenskamers blijven, is wel duidelijk dat de manier waarop de deal tot stand kwam opmerkelijk was.

PowerPoint-presentatie

Mekies, die sinds juli vorig jaar de rol van CEO en teambaas vervult als opvolger van Christian Horner, nam het voortouw in de onderhandelingen. Uit de onthullingen blijkt dat het fundament voor de hernieuwde samenwerking werd gelegd met een PowerPoint-presentatie van de topman. "De Franse engineer nodigt Verstappen, zijn vader Jos en Vermeulen in de tweede week van mei uit om langs te komen in Milton Keynes. Hij heeft een PowerPoint-presentatie voorbereid en laat de topcoureur en zijn management haarfijn zien wat er allemaal in de pijplijn zit bij Red Bull. Dan gaat het om de ontwikkeling van de auto, het motorenproject en hoe Mekies de belangrijkste posities het liefst zou willen invullen", zo schrijft de ochtendkrant.

Mekies

Met de langdurige vastlegging van de kopman heeft het team de belangrijkste pion voor de toekomst verzekerd. Dit seizoen deelt de coureur de garage in principe met Isack Hadjar, al wordt de jonge Fransman momenteel vanwege een blessure tijdelijk vervangen door Liam Lawson. De focus ligt voor de formatie nu volledig op de komende jaren, waarbij de overtuigingskracht van Mekies de basis heeft gelegd voor een langere samenwerking. "Hij krijgt vanuit de Red Bull-top in Oostenrijk steeds meer het vertrouwen om de renstal opnieuw op te bouwen, na het vertrek van zijn voorganger Christian Horner ruim een jaar geleden. Mekies heeft in korte tijd een uitstekende relatie opgebouwd met Verstappen."

Gerelateerd

Max Verstappen Red Bull Racing Laurent Mekies

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

'Dit megabedrag gaat Max Verstappen verdienen door zijn nieuwe contract'

'Dit megabedrag gaat Max Verstappen verdienen door zijn nieuwe contract'

  • 39 minuten geleden
  • 3
Sporteconoom Wilson: 'Verstappen kan met nieuwe deal totale inkomsten Hamilton inhalen'

Sporteconoom Wilson: 'Verstappen kan met nieuwe deal totale inkomsten Hamilton inhalen'

  • 2 uur geleden
  • 4
Russell helder na Verstappen-contractverlenging: "Mijn stoel nooit in gevaar geweest"

Russell helder na Verstappen-contractverlenging: "Mijn stoel nooit in gevaar geweest"

  • Gisteren 16:22
  • 19
F1-coureurs blij met contractverlenging Verstappen, Hamilton en Russell minder enthousiast

F1-coureurs blij met contractverlenging Verstappen, Hamilton en Russell minder enthousiast

  • 1 uur geleden
  • 4
VIDEO | Verstappen zat dichter bij pensioen, dan bij contractverlenging | GPFans News Video

VIDEO | Verstappen zat dichter bij pensioen, dan bij contractverlenging | GPFans News

  • 2 uur geleden
Verstappen onthult belofte aan Mateschitz: "Carrière bij Red Bull afsluiten"

Verstappen onthult belofte aan Mateschitz: "Carrière bij Red Bull afsluiten"

  • Gisteren 15:39
  • 5

Net binnen

12:23
Antonelli ziet in McLaren en Ferrari grootste concurrenten op Zandvoort
12:01
Live
LIVE | VT1 Dutch Grand Prix: het allerlaatste weekend op Zandvoort begint
11:51
'Dit megabedrag gaat Max Verstappen verdienen door zijn nieuwe contract'
11:37
Lawson naast Verstappen in Zandvoort: 'Heb met hem gesproken en ga bij hem kijken'
11:19
F1-coureurs blij met contractverlenging Verstappen, Hamilton en Russell minder enthousiast
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

F1-coureurs blij met contractverlenging Verstappen, Hamilton en Russell minder enthousiast Max Verstappen

F1-coureurs blij met contractverlenging Verstappen, Hamilton en Russell minder enthousiast

1 uur geleden 4
Hoe Nederland bijna een Grand Prix aan de andere kant van de wereld kreeg | GPFans Special Special

Hoe Nederland bijna een Grand Prix aan de andere kant van de wereld kreeg | GPFans Special

9 augustus 2026 07:38
Mercedes hanteert bizar trucje voor meer snelheid, maar loopt hiermee risico op DSQ foefje van de zilverpijlen

Mercedes hanteert bizar trucje voor meer snelheid, maar loopt hiermee risico op DSQ

8 augustus 2026 19:37 19
De Bahrein GP in Maleisië? Het is níet de eerste Formule 1-race in het 'verkeerde' land GP in het 'verkeerde' land

De Bahrein GP in Maleisië? Het is níet de eerste Formule 1-race in het 'verkeerde' land

8 augustus 2026 16:27
Ontdek het op Google Play
x