Sporteconoom professor Rob Wilson denkt dat Max Verstappen de potentie heeft om Lewis Hamilton voorbij te streven op het gebied van totale carrièreverdiensten. De Britse expert stelt dat de recente contractverlenging van de viervoudig wereldkampioen de basis legt voor een ongekend fortuin.

Vlak voor de race op Zandvoort werd bekend dat de coureur van Red Bull Racing zijn verbintenis met twee jaar heeft opengebroken, waardoor hij nu tot en met eind 2030 vastligt bij de renstal van teambaas Laurent Mekies. Met een geschat basissalaris van zestig miljoen euro is de Nederlander momenteel al de bestbetaalde coureur op de grid. Ter vergelijking: het totale vermogen van Hamilton, die sinds vorig jaar voor Ferrari rijdt, wordt per augustus 2026 geschat op ruim vijfhonderd miljoen euro.

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Honderden miljoenen aan salaris

Wilson, verbonden als decaan aan de University Campus of Football Business, benadrukt bij OLBG dat de inkomsten uit de sport zelf al gigantisch zijn. "We weten dat Max Verstappen naar verluidt al zo'n zeventig miljoen euro per jaar verdiende bij Red Bull, als je zijn basissalaris en prestatiebonussen meerekent", aldus Wilson. "De nieuwe deal zal vermoedelijk een verhoging daarvan zijn tot en met 2030", voegt de sporteconoom daaraan toe. Hij rekent voor wat dit op de middellange termijn betekent voor de financiële huishouding van de Limburger. "Ik denk dat we het redelijkerwijs hebben over een basislijn van 350 miljoen euro aan Formule 1-inkomsten, exclusief over de komende paar jaar. Dat brengt Max eigenlijk in een vrij buitengewoon territorium", stelt de Brit.

Commerciële waarde buiten de baan

Om de financieel meest succesvolle coureur in de geschiedenis van de Formule 1 in te halen, is er echter meer nodig dan alleen een riant salaris bij zijn werkgever. Hamilton haalt jaarlijks zo'n 25 miljoen euro binnen via lucratieve sponsordeals met wereldwijde merken als Dior en Tommy Hilfiger, en investeert daarnaast fors in eigen projecten zoals Dawn Apollo Films. Wilson wijst erop dat de leeftijdsfactor in deze vergelijking cruciaal is. "Hij is pas eind twintig. Lewis Hamilton en Michael Schumacher hebben hun fortuinen in vergelijking opgebouwd over veel langere carrières", verklaart de expert. Wilson verwacht dat de Red Bull-coureur een vergelijkbaar pad zal bewandelen om zijn commerciële waarde te maximaliseren. "Hamilton in het bijzonder heeft enorme bedragen buiten het circuit verdiend via zijn eigen sponsordeals, zijn relaties in de modewereld en andere commerciële overeenkomsten. Max zal zeker proberen om op een vergelijkbare manier iets te benutten", legt hij uit.

Tijd in het voordeel van Verstappen

Hoewel de huidige nummer zes in het kampioenschap momenteel nog een achterstand heeft op de concurrentie wat betreft de ranglijst, ziet de sporteconoom serieuze kansen voor de financiële toekomst. "Wat betreft puur Formule 1-salaris en prestatiebonussen heeft hij oprecht een kans om de nummer één te worden. Dat zal afhangen van zijn sportieve prestaties, en hij loopt op dit moment een klein beetje achter op sommige van zijn concurrenten", analyseert de financieel expert de huidige situatie op de grid. Het evenaren van de totale rijkdom van de Ferrari-coureur blijft volgens Wilson een enorme uitdaging, maar is gezien de looptijd van zijn contract niet onmogelijk. "Wat betreft totale carrière-rijkdom is Hamilton een veel moeilijker doelwit om te bereiken. Maar Max heeft de tijd aan zijn zijde. Als hij goede prestaties op de baan kan leveren, echt effectief kan samenwerken met sponsoren en met enkele van zijn activaties en leuke betrokkenheidsdingen, dan zou hij hem zeker kunnen inhalen", besluit Wilson.

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