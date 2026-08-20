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Max Verstappen

Verstappen over nieuwe contract: 'Gebeurde tijdens gesprekken tijdens de vakantie'

Max Verstappen — Foto: © Red Bull Content Pool

Verstappen over nieuwe contract: 'Gebeurde tijdens gesprekken tijdens de vakantie'

Jeen Grievink
Brand Owner
Meer dan tien jaar actief binnen de Formule 1-media. Verantwoordelijk voor de strategische koers, redactionele aansturing en nationale groei van GPFans NL.
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Max Verstappen (28) maakte vandaag bekend dat hij zijn contract met Red Bull Racing heeft verlengd tot medio 2030. Volgens de Nederlander raakte deze gesprekken in een stroomversnelling tijdens de zomerstop, terwijl Verstappen genoot van zijn welverdiende vakantie. Dit verklaarde hij in een video-gesprek op de website van Red Bull.

Nederland was amper wakker of het grote nieuws viel al op de deurmat: Verstappen en Red Bull Racing hadden een overeenstemming bereikt over een nieuw contract tot en met 2030. Een verrassende aankondiging, want er werd veel gespeculeerd over de toekomst van Verstappen, die ook nog een doorlopend contract had tot medio 2028. Red Bull voerde de druk de afgelopen tijd echter wel op: zij wilde graag duidelijkheid van hun wereldster. En deze duidelijkheid is er nu gekomen, want Verstappen zette zijn krabbel onder een hernieuwde verbintenis. Dit gebeurde tijdens de zomerstop, zo heeft Verstappen laten weten in een videogesprek op het kanaal van zijn werkgever.

Verstappen voerde gesprekken tijdens zomervakantie

Op de vraag of Verstappen nog nieuws heeft sinds de zomerstop, antwoordde hij met een glimlach: "Ja, een snelle update: terwijl ik genoot van de vakantie, hebben we op de achtergrond ook gesprekken gevoerd en besloten het contract met het team te verlengen. Daar ben ik natuurlijk heel erg content mee. De onderhandelingen verliepen goed en ik voel me ook thuis hier." De viervoudig wereldkampioen hoopt dus dat hij bij de Oostenrijkse renstal nog meer successen kan behalen, iets wat er dit seizoen zeer waarschijnlijk niet meer van gaat komen. Maar ondanks het matige jaar, heeft Verstappen enorm veel vertrouwen in zijn team, dat onder leiding staat van Laurent Mekies.

Verstappen blij met aanwezigheid van Mekies

"Daar komt bij dat ik nu meer dan een jaar met Laurent werk en voor mij is hij erg rechtdoorzee en heel fijn om mee te werken. Om dan samen tot een overeenstemming te komen wat betreft de nieuwe deal, is heel mooi", aldus Verstappen.

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