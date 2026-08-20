Teambaas Laurent Mekies heeft opgetogen gereageerd op het besluit van Max Verstappen om zijn contract bij Red Bull Racing te verlengen. De viervoudig wereldkampioen zette deze ochtend zijn handtekening onder een nieuwe verbintenis, waarmee een einde komt aan maandenlange speculaties over de toekomst van de Limburger.

De contractverlenging is eigenlijk een gigantische verrassing en komt op een moment dat de Oostenrijkse renstal voor flinke uitdagingen staat. In het huidige seizoen, dat in het teken staat van ingrijpende reglementswijzigingen, ondervindt Red Bull veel concurrentie van teams als Mercedes en Ferrari. Verstappen wist tot dusver geen enkele race te winnen en bezet met vier podiumplaatsen en 109 punten de zesde plaats in het wereldkampioenschap, op grote achterstand van klassementsleider Kimi Antonelli. Desondanks blijft het vertrouwen tussen de coureur en het team onverminderd groot in de aanloop naar de allerlaatste Grand Prix van Nederland op Circuit Zandvoort, die dit weekend in een speciaal Sprint-format wordt afgewerkt.

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Fundamentele impact

Mekies benadrukt dat het behouden van zijn stercoureur een enorme opsteker is voor de renstal. "Dat Max bij ons blijft en we de beste coureur van de grid behouden, is fantastisch nieuws voor iedereen bij Red Bull, Oracle Red Bull Racing, en voor de Formule 1 en de autosport in zijn geheel", stelt de topman. Hij looft daarbij de unieke relatie tussen de rijder en het team. "Zeer weinig samenwerkingen in de sport bereiken wat Max en dit team hebben bereikt. Vanaf het allereerste begin heeft Max alles belichaamd wat Oracle Red Bull Racing speciaal maakt: compromisloze competitiviteit, meedogenloze vastberadenheid en de moed om conventies uit te dagen", aldus Mekies. Volgens de teambaas is de invloed van de coureur ronduit bepalend geweest. "Zijn impact op ons team en op het autosportverhaal van Red Bull is transformerend geweest, en hij is fundamenteel geweest voor alles wat we samen hebben bereikt", voegt hij daaraan toe.

Jarenlang vertrouwen

De keuze om de samenwerking voort te zetten komt volgens Mekies niet uit de lucht vallen. Het is het resultaat van een sterke basis die de afgelopen jaren is opgebouwd. "De beslissing om onze reis samen voort te zetten is geworteld in het vertrouwen dat Max en het team over vele jaren hebben opgebouwd, evenals Max' vertrouwen in onze mensen, onze cultuur en onze visie voor de toekomst", legt de Fransman uit. Hij wijst erop dat de band door zowel de hoogtepunten als de dieptepunten alleen maar hechter is geworden. "Gesmeed door kampioenschapswinnend succes, intense gevechten en uitdagende momenten, is deze relatie alleen maar sterker geworden, wat het een van de grootste succesverhalen in de Formule 1 maakt", klinkt het lovend.

'Nog niet klaar'

Hoewel Verstappen dit seizoen een flinke achterstand heeft op de concurrentie, weigert de leiding van Red Bull de handdoek in de ring te gooien. Mekies kijkt vol ambitie naar de komende jaren. "Maar we zijn nog niet klaar. Er zijn meer races om te winnen, meer mijlpalen om te bereiken en meer geschiedenis om te schrijven", vertelt hij strijdvaardig. De teambaas is ervan overtuigd dat de renstal de weg omhoog weer zal vinden. "Samen blijven we de lat hoger leggen met dezelfde vastberadenheid die ons naar de top van de sport bracht, en met een nog groter geloof in wat we kunnen bereiken. Er zal veel evolueren naarmate we verder gaan, maar onze ambitie blijft onveranderd: verenigd door één richting, één visie, één team", besluit Mekies.

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