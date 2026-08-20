Red Bull maakt hilarische video over verlenging Verstappen: 'Max neemt ontslag'
Red Bull maakt hilarische video over verlenging Verstappen: 'Max neemt ontslag'Maak ons je Google-favoriet
Max Verstappen (28) en Red Bull Racing kwamen vandaag met groot nieuws, zo vlak voor aanvang van de Dutch Grand Prix in Zandvoort. Beide partijen bevestigden officieel dat het onderlinge contract is verlengd tot en met het seizoen van 2030. Op social media deelde Red Bull een hilarische video waarin ze de contractverlenging aankondigden.
Op de video die de Oostenrijkse renstal deelde op de socials, is te zien hoe Laurent Mekies, de teambaas, een e-mail probeert te versturen. In het onderwerp van de mail valt te lezen 'Max Resigns', wat in het Nederlands vertaald 'Max neemt ontslag' betekent. Mekies twijfelt, kijkt vervolgens op en vraagt aan Verstappen, die aan de overkant van zijn bureau zit: "Klopt dit?" Verstappen corrigeert hem vervolgens, waarna het onderwerp in de e-mail wordt aangepast naar 'Max Re-signs', wat betekent 'Max tekent bij'. Hiermee werd op hilarische wijze de contractverlenging wereldkundig gemaakt. Bekijk de beelden hieronder.
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