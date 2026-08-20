Max Verstappen hakt knoop door en verlengt contract bij Red Bull tot en met 2030

Max Verstappen (28) blijft officieel bij Red Bull Racing. De Nederlander heeft zijn contract bij de Oostenrijkse renstal verlengd tot en met het seizoen van 2030. Hiermee kunnen alle speculaties over zijn toekomst definitief de ijskast in. Het nieuws werd zojuist bevestigd op de officiële website van de F1-coureur zelf.

De contractverlenging komt in een uitdagend seizoen voor de coureur en het team. Na elf van de drieëntwintig races bezet de regerend wereldkampioen momenteel de zesde plaats in het klassement met 109 punten. Eerder dit jaar uitte de coureur nog kritiek op de bestuurbaarheid van de radicale RB22, die hij op sommige momenten onbestuurbaar noemde. Desondanks spreekt hij veel vertrouwen uit in de toekomst en het leiderschap van teambaas Laurent Mekies. "Ik ben ontzettend blij met de contractverlenging", zo laat de winnaar van 71 Grands Prix weten op zijn eigen website. "We hebben de beste mensen en ik kijk ernaar uit om samen met iedereen te blijven pushen om weer aan de top te komen. Dat blijft het ultieme doel waar we allemaal naartoe werken en dat we zullen blijven nastreven", aldus de coureur.

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Verstappen ziet Red Bull als 'tweede familie'

Verstappen benadrukt de hechte band met de Oostenrijkse renstal, waar hij sinds zijn debuutzege in 2016 voor uitkomt. "Ik heb het altijd gezegd: het team is als een tweede familie voor me en ik voel me er helemaal thuis. Wat we samen hebben bereikt is gewoon 'simply lovely'". De aankondiging valt samen met de aanloop naar de Dutch Grand Prix op Zandvoort, die later deze week op het programma staat. Voor de coureur is dit een speciaal moment. "Het is ook voor mij een geweldig moment om deze aankondiging te doen tijdens de laatste Grand Prix op Zandvoort", vertelt hij. "Hopelijk kunnen we de fans een speciaal afscheid geven voor de laatste race".

Verstappen rijdt met Lawson als teamgenoot in Zandvoort

Het team, dat momenteel de vierde plaats in de constructeursstand bezet achter Mercedes, Ferrari en McLaren, moet het dit weekend in de duinen overigens doen met een gewijzigde line-up. Isack Hadjar is door een polsblessure uitgeschakeld en wordt vervangen door Liam Lawson, die tijdelijk overkomt van zusterteam Racing Bulls. Yuki Tsunoda schuift op zijn beurt door om de vrijgekomen plek van Lawson bij Racing Bulls in te vullen.

https://t.co/YOb1xmkpur NIEUWS: Max verlengt contract met Oracle Red Bull Racing tot eind 2030 https://t.co/QM6HVmX4B9 pic.twitter.com/dMg0f1TOvO — Max Verstappen (@VerstappenCOM) August 20, 2026

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