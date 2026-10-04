FIA door het stof na softwareproblemen, Verstappen wint chaotische race in Maleisië | GPFans Recap
FIA door het stof na softwareproblemen, Verstappen wint chaotische race in Maleisië | GPFans RecapMaak ons je Google-favoriet
Het raceweekend in Maleisië zit erop en het is een editie geworden om flink over na te praten en waar veel nieuws vandaan is gekomen. De meest gelezen nieuwtjes van vandaag vind je dan ook terug in deze GPFans Recap.
Max Verstappen wist de Grand Prix van Bahrein in Maleisië op zijn naam te zetten. De FIA moest tekst en uitleg geven over een softwarefout waardoor onder anderen Verstappen, maar ook Lewis Hamilton, stilvielen. Fernando Alonso gelooft die beredenering niet helemaal en vermoedt dat de FIA misschien wel de Engelsman wilde helpen en Lando Norris is door de autobond gespaard voor een hachelijk momentje achter de Safety Car. Dit is de GPFans Recap van zondag 4 oktober.
Verstappen wint bizarre F1 GP van Bahrein nadat halve veld stilviel door softwarefout
Max Verstappen heeft de Grand Prix van Bahrein in Maleisië op zijn naam geschreven. De Red Bull Racing-coureur kwam na 55 knotsgekke ronden op het circuit van Sepang als eerste over de streep. Kimi Antonelli en Lewis Hamilton completeerden het podium. Lezen hoe het spektakelstuk op Sepang verliep? Klik hier!
FIA verklaart softwareproblemen en lange wachttijd op start in Maleisië
De FIA had na de Grand Prix van Bahrein in Maleisië toch wel wat uit te leggen. Zo vielen diverse coureurs tijdens de formatieronde ineens stil en duurde het toch wel aardig lang voordat de race daarna werd hervat. De verklaring van de FIA lezen over de problemen? Klik hier!
Wolff heeft het even gehad na Maleisië: "Eén van mijn slechtste ervaringen ooit"
Toto Wolff heeft zijn diepe frustraties geuit na een uiterst teleurstellend verlopen Grand Prix van Bahrein op het Sepang International Circuit. Mercedes-coureur George Russell leek zondagmiddag lange tijd op weg naar een podiumplek, maar viel in ronde 50 van de 55 vanaf de derde positie uit met een technisch probleem aan zijn krachtbron. Naast die motorische pech zag de teambaas hoe eerdere neutralisaties de wedstrijdstrategie van zijn equipe volledig overhoop gooiden. Lezen hoe Wolff terugkijkt op de wedstrijd op Sepang? Klik hier!
Verstappen kwam goed weg bij pitstop: "Er zit een spijker in mijn band!"
Een opvallend moment is door de hoogtepunten van de Grand Prix van Bahrein in Maleisië heen geglipt. Zo koos Max Verstappen tijdens de start voor intermediates en toen hij tijdens de Virtual Safety Car vers rubber ging ophalen, bleek er zowaar een spijker in de linker voorband van de Nederlander te zitten. Lezen wat er nu precies allemaal gebeurde? Klik hier!
Alonso blij met punten in Maleisië en stipt opvallend momentje Hamilton aan
Fernando Alonso heeft in Maleisië een prima race achter de rug en neemt zelfs punten mee uit de Grand Prix van Bahrein. De tweevoudig kampioen heeft echter ook vragen en stelt dat het lange wachten op de herstart misschien wel te maken had met de FIA, die vooral weer wilde dat Lewis Hamilton kon racen. Lezen wat Alonso precies bedoelt? Klik hier!
FIA doet uitspraak over incident Norris achter safety car in Maleisië
De FIA heeft zich gebogen over het momentje van Lando Norris in Maleisië, waarbij de Engelsman onder de Safety Car een crash moest ontwijken en in de grindbak terechtkwam. Lezen hoe de FIA naar de zaak kijkt? Klik hier!
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