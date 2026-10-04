Toto Wolff heeft zijn diepe frustraties geuit na een uiterst teleurstellend verlopen Grand Prix van Bahrein op het Sepang International Circuit. Mercedes-coureur George Russell leek zondagmiddag lange tijd op weg naar een podiumplek, maar viel in ronde 50 van de 55 vanaf de derde positie uit met een technisch probleem aan zijn krachtbron. Naast die motorische pech zag de teambaas hoe eerdere neutralisaties de wedstrijdstrategie van zijn equipe volledig overhoop gooiden.

De Oostenrijkse topman wond er na de finish dan ook geen doekjes om en noemde de zondag een van zijn zwaarste ervaringen langs de pitmuur. Het uitvallen van Russell brengt niet alleen flinke schade toe aan diens titelaspiraties, maar kost Mercedes eveneens waardevolle punten in de strijd om het constructeurskampioenschap. Bovendien worstelde de Duitse formatie het gehele raceweekend al met een gebrek aan pure basissnelheid, waardoor er in de fabriek meteen volop werk aan de winkel is.

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Frustraties bij Wolff

Wolff steekt bij Sky Sports zijn woede en teleurstelling over het verloop van de wedstrijd niet onder stoelen of banken. De Mercedes-teambaas zag met lede ogen aan hoe de neutralisaties de opgebouwde voorsprong op het asfalt volledig tenietdeden. "Ik ben enorm geïrriteerd en niet op mijn gemak", laat Wolff weten na afloop van de race. "Ten eerste hadden we niet de snelheid die we voor het weekend hoopten te hebben, dus er is veel huiswerk te doen om te herstellen, wat ik zeker zal doen." Volgens Wolff speelde de wedstrijdsituatie Mercedes de hele middag parten, vooral tijdens de directe gevechten met de coureurs daarachter. "Vervolgens ging de race letterlijk, als je kijkt naar het gevecht met Lewis achter mij, tegen ons in. We hadden zo'n voordeel, één VSC, twee Safety Cars, ongelukkiger kon je niet zijn." Met Lewis doelt de Oostenrijker op voormalig teamgenoot Lewis Hamilton, die in dienst van Ferrari uiteindelijk de derde podiumplek wist op te eisen.

Oorzaak van motorstoring

De Oostenrijker benadrukt dat de fatale pech van Russell op zichzelf stond en niets te maken had met het rijden achter de safety car. De krachtbron gaf enkele ronden voor het vallen van de vlag plotseling de geest op het moment dat de Brit op koers lag voor een beker. "Het is een motorstoring. Het werd niet veroorzaakt door de safety car. We hebben het nog niet beoordeeld", verklaart Wolff over het incident. De gevolgen van het euvel zijn pijnlijk voor beide kampioenschappen. "En om het erger te maken, een motorstoring met nog een paar ronden te gaan voor George, wat vreselijk is voor zijn kampioenschap en helemaal niet goed voor onze punten voor het constructeurskampioenschap", vult Wolff aan. Het team uit Brackley moet de exacte oorzaak in de data nog grondig analyseren voordat duidelijk wordt of er daadwerkelijk onderdelen definitief zijn afgeschreven.

Zwaarste ervaring ooit

Wolff kijkt ondanks zijn grote passie voor de autosport met een bitter gevoel terug op de gebeurtenissen in Maleisië. Het mislopen van een zekere podiumfinish door een mechanisch mankement zo vlak voor het einde kwam dan ook bijzonder hard aan bij de formatie. De teambaas besluit zijn terugblik dan ook met een duidelijke conclusie over de zondagmiddag: "Dus, hoe graag ik ook hier ben als ik kijk naar de pure racen, het was een van mijn slechtste ervaringen ooit, om eerlijk te zijn."

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