Kimi Antonelli kijkt na afloop van de Grand Prix van Bahrein in Maleisië terug op een veelbevochten tweede plek. De klassementsleider zat in de slotfase en na de safety car nog in de versnellingsbak van overwinnaar Max Verstappen, maar kon er uiteindelijk niet voorbij.

De Grand Prix van Bahrein in Maleisië begon voor Antonelli vanaf P3. Nadat de race na uitstel van start ging, schoten de Mercedessen uit de startblokken en lag George Russell op kop, met Antonelli daarachter. Uiteindelijk was de Italiaan sneller dan zijn teamgenoot en ging hij er voorbij en op die plek bleef hij na de pitstops ook liggen. Russell viel in de slotfase uiteindelijk uit en Lewis Hamilton schoof als derde aan op het podium.

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Antonelli realistisch

Antonelli is na afloop realistisch, want een echte kans op de zege zag hij niet: "Dit was vandaag het maximaal haalbare. Maar natuurlijk een enorme felicitatie richting Max Verstappen en Red Bull voor het ongelooflijke weekend." Mercedes kwam in Maleisië aan met een flink updatepakket, maar voorlopig lijkt daar nog tijd in te moeten worden gevonden: "Van onze kant uit is er nog veel werk te doen. We worstelden iets meer dan gebruikelijk. Dan ben ik wel blij om met plek 2 hier weg te gaan."

Ook richt de klassementsleider zich tot de Maleisische fans: "Het was fantastisch en de fans waren geweldig. Hopelijk komen we in de toekomst hier vaker terug."

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