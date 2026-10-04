close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Rosberg waarschuwt WK-leider Antonelli: 'Hij vecht tegen zijn eigen gedachten'

Antonelli zag geen kans tegen Verstappen: 'Dit was het maximale vandaag'

Rosberg waarschuwt WK-leider Antonelli: 'Hij vecht tegen zijn eigen gedachten' — Foto: © IMAGO

Antonelli zag geen kans tegen Verstappen: 'Dit was het maximale vandaag'

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur
 Google Maak ons je Google-favoriet

Kimi Antonelli kijkt na afloop van de Grand Prix van Bahrein in Maleisië terug op een veelbevochten tweede plek. De klassementsleider zat in de slotfase en na de safety car nog in de versnellingsbak van overwinnaar Max Verstappen, maar kon er uiteindelijk niet voorbij.

De Grand Prix van Bahrein in Maleisië begon voor Antonelli vanaf P3. Nadat de race na uitstel van start ging, schoten de Mercedessen uit de startblokken en lag George Russell op kop, met Antonelli daarachter. Uiteindelijk was de Italiaan sneller dan zijn teamgenoot en ging hij er voorbij en op die plek bleef hij na de pitstops ook liggen. Russell viel in de slotfase uiteindelijk uit en Lewis Hamilton schoof als derde aan op het podium.

Antonelli realistisch

Antonelli is na afloop realistisch, want een echte kans op de zege zag hij niet: "Dit was vandaag het maximaal haalbare. Maar natuurlijk een enorme felicitatie richting Max Verstappen en Red Bull voor het ongelooflijke weekend." Mercedes kwam in Maleisië aan met een flink updatepakket, maar voorlopig lijkt daar nog tijd in te moeten worden gevonden: "Van onze kant uit is er nog veel werk te doen. We worstelden iets meer dan gebruikelijk. Dan ben ik wel blij om met plek 2 hier weg te gaan."

Ook richt de klassementsleider zich tot de Maleisische fans: "Het was fantastisch en de fans waren geweldig. Hopelijk komen we in de toekomst hier vaker terug."

Gerelateerd

Kimi Antonelli Grand Prix van Bahrein

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

LIVE (gesloten) | Grand Prix van Bahrein in Maleisië: Verstappen toch weer op kop door stop Antonelli Live

LIVE (gesloten) | Grand Prix van Bahrein in Maleisië: Verstappen toch weer op kop door stop Antonelli

  • Vandaag 08:23
  • 16
Stevige regenbui raast over Sepang International Circuit vlak voor Grand Prix

Stevige regenbui raast over Sepang International Circuit vlak voor Grand Prix

  • Vandaag 08:35
  • 3
Ferme discussie over Viaplay-commentaar in Maleisië: 'Beter dan verschrikkelijke Olav Mol'

Ferme discussie over Viaplay-commentaar in Maleisië: 'Beter dan verschrikkelijke Olav Mol'

  • 2 minuten geleden
Wolff heeft het even gehad na Maleisië: "Eén van mijn slechtste ervaringen ooit"

Wolff heeft het even gehad na Maleisië: "Eén van mijn slechtste ervaringen ooit"

  • 45 minuten geleden
Kimi Antonelli hoort pas van verslaggever over P3: 'Dat is niet verkeerd'

Kimi Antonelli hoort pas van verslaggever over P3: 'Dat is niet verkeerd'

  • Gisteren 18:24
De definitieve startopstelling na gridstraffen Red Bull voor F1 GP Bahrein in Maleisië

De definitieve startopstelling na gridstraffen Red Bull voor F1 GP Bahrein in Maleisië

  • Vandaag 08:06

Net binnen

15:15
Ferme discussie over Viaplay-commentaar in Maleisië: 'Beter dan verschrikkelijke Olav Mol'
14:53
Jos Verstappen trots op opleving Red Bull Racing: 'Na al het gezeik'
14:32
Wolff heeft het even gehad na Maleisië: "Eén van mijn slechtste ervaringen ooit"
14:12
FIA verklaart softwareproblemen en lange wachttijd op start in Maleisië
14:01
Social media ontploft na bizar en beschamed tafereel F1-race Bahrein: "Wat een schande"
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Verstappen verklaart stilvallen tijdens formatieronde: 'Het gebeurde later bijna weer' Max Verstappen

Verstappen verklaart stilvallen tijdens formatieronde: 'Het gebeurde later bijna weer'

1 uur geleden
Juncadella baalt van gemiste titelkans Verstappen-AMG: 'Totdat Lulham geraakt werd...' GT World Challenge in Barcelona

Juncadella baalt van gemiste titelkans Verstappen-AMG: 'Totdat Lulham geraakt werd...'

Vandaag 07:28
Audi wint knotsgekke Race 1, titelkansen Verstappen-AMG en Vermeulen vallen in het water GT World Challenge in Barcelona

Audi wint knotsgekke Race 1, titelkansen Verstappen-AMG en Vermeulen vallen in het water

Gisteren 17:24
Kampioenschapskans Verstappen Racing-coureur mogelijk achter gesloten deuren beslist: dit is waarom Mogelijk DSQ in GT World Challenge

Kampioenschapskans Verstappen Racing-coureur mogelijk achter gesloten deuren beslist: dit is waarom

Gisteren 12:53
Ontdek het op Google Play
x