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red bull, malaysia, verstappen, 2026

Verstappen ontzettend trots na zege in Maleisië: "Ik had geen vermogen bij de start"

red bull, malaysia, verstappen, 2026 — Foto: © IMAGO

Verstappen ontzettend trots na zege in Maleisië: "Ik had geen vermogen bij de start"

Jan Bolscher
Senior Editor en Formule 1-verslaggever
Geaccrediteerde sportjournalist, doet verslag vanuit de Formule 1-paddock sinds 2019
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Max Verstappen heeft de zeer chaotische Grand Prix van Bahrein in Maleisië op dominante wijze op zijn naam geschreven. De viervoudig wereldkampioen kwam na een knotsgek verloop als eerste over de streep.

Uiteindelijk werd de start van de race ruim anderhalf uur uitgesteld. Door zware regenval vlak voor de start van de race werd de aftrap met veertig minuten uitgesteld. Tijdens de formatieronden kampte bijna de helft van het veld met een bizarre softwarefout; de auto's leken simpelweg niet te werken in de regen. Na nog een lange pauze ging de race uiteindelijk van start. Verstappen kwam slecht van zijn plek en werd door George Russell en Kimi Antonelli voorbijgestoken, maar wist de coureurs van Mercedes niet lang daarna één voor één terug te grijpen.

Verstappen had geen vermogen bij de start

De viervoudig wereldkampioen trok vervolgens een gat van ruim tien seconden, tot er met nog tien ronden te gaan een safety car de baan opkwam. Het veld werd hierdoor weer bij elkaar gebracht, wat voor een spannende eindfase zorgde. Verstappen hield zich echter koel en kwam als eerste over de streep. "Het was een hele mooie overwinning, na het jaar dat we hebben gehad", vertelt Verstappen na afloop.

Hij vervolgt: "Ik ben ontzettend trots. Het is heel mooi om hier te winnen. Het was heel hectisch. Ik had geen vermogen bij de start, dus ik moest wachten tot het vermogen kwam. Daarna namen we de juiste beslissing op de inters en daarna vochten we onze weg naar voren en konden we onze eigen race weer uitvoeren. Bij de safety car hielden we alles onder controle."

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