Geniale Verstappen laat zien hoe het moet en rijdt 100-koppig deelnemersveld aan gort

Op woensdagavond stond het zeer bijzondere Verstappen tegen 100 evenement plaatst op een kartcircuit naast Silverstone. De Nederlander kreeg de taak om maar liefst 100 andere deelnemers in te halen in 30 rondjes en het werd een evenement om niet snel te vergeten.

Hoewel we deze week geen Formule 1-race hebben, stond er vanavond toch wel een héél bijzonder evenement op de planning. Eentje die je niet wilde missen. In Silverstone mocht Verstappen het opnemen tegen 100 deelnemers in een speciale kartrace van 30 ronden. Het evenement leverde de nodige hilarische beelden op en een zeer vermakelijke race. Bij de start om klokslag 19:00 uur ging het aan alle kanten gelijk mis. Karts vlogen over de baan, iedereen moest elkaar ontwijken en een er ontstond zelfs een grote opstopping. Na één rondje wist Verstappen maar liefst 63 karts in te halen, die dus na één rondje klaar waren. Als je door Verstappen gepasseerd werd, was je race over.

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Grappen en grollen

Met Nederlandse deelnemers als Qucee, Fresia Cousiño Arias en Jacky Martens vanaf pole, was het voor de eerste twee al vroeg klaar na de eerste ronde. Na een neutralisatie wegens alle chaos in de eerste ronde, kon Verstappen zijn tocht vanaf P39 vervolgen. In de eerste rondes na de hervatting wist Verstappen alweer knap op te klimmen tot de 25e plek bij het ingaan van rondje vier. Het was een prachtig schouwspel om te zien. Terwijl de viervoudig wereldkampioen tegen zijn tegenstanders aan het grappen en grollen was op de boardradio, waarmee hij in contact stond met karters om hem heen. gleed hij als een warm mes door de boter op Silverstone.

Power-ups

Nog voordat we richting de tiende ronden gingen, had Verstappen de voorste plekken al in het vizier en reed hij op de vijfde plek van de race, al had hij nog wel de nodige tijd goed te maken op de karters voorop, die ook helemaal niet verkeerd aan het rijden waren. Zoals bekend mochten de 100 deelnemers in het eerste deel van de race gebruikmaken van een soort afsnijrondje, waarmee zij nu het gat konden vergroten. Na tien ronden besloten de voorste drie, als enige nog in de race met Verstappen, om die 'power-up' in te zetten, waardoor het gat weer uitgebouwd werd naar tien seconden.

Geniale Verstappen

Vanaf ronde 11 was toen wel het gevecht aan en kon Verstappen met volle vaart afstevenen op de top drie om hen nog te passeren en de race in recordtijd af te ronden. De wedstrijdleiding besloot maar om nog een extra 'chucky-lap' toe te wijzen om de race nog wat langer te laten duren, maar Verstappen bleef het tempo opvoeren. Niet lang duurde het dan ook totdat Verstappen aan de kop van het veld kwam en na een paar heerlijke acties nam hij de dichtbij elkaar rijdende top drie in één keer in te halen. Na 36 minuten was het dus over, wát een prestatie van Verstappen.

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