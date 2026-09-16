Voormalig Formule 1-coureur Johnny Herbert heeft in gesprek met CasinoHawks lovende woorden over voor Mercedes-coureur Kimi Antonelli na diens overwinning tijdens de inaugurele Madrid Grand Prix. Volgens de Britse analist beschikt de jonge kampioenschapsleider over een uitzonderlijke dosis race-intelligentie en legde hij bij incidenten een volwassenheid aan de dag die zelfs viervoudig wereldkampioen Max Verstappen in het verleden niet altijd liet zien.

Antonelli schreef op het nieuwe stratencircuit Madring zijn achtste Grand Prix-overwinning van het seizoen op zijn naam. De Italiaan profiteerde daarbij optimaal van een gunstig getimede Virtual Safety Car. Terwijl vroege leider Lando Norris door die neutralisatie terrein verloor, reed Antonelli naar de winst voor Verstappen en Norris. Door deze zege breidde de leider in de titelstrijd zijn voorsprong in het coureursklassement uit naar 81 punten, wat neerkomt op een marge van ruim drie overwinningen.

Artikel gaat verder onder video

Rol van geluk bij titelrace

Herbert benadrukt dat geluk simpelweg een niet te onderschatten factor is bij het veroveren van een wereldtitel in de Formule 1. "Er zijn momenten waarop bepaalde coureurs die een wereldkampioenschap winnen het geluk simpelweg aan hun zijde lijken te hebben", legt de drievoudig Grand Prix-winnaar uit. "Kimi lijkt zich in een zeer vergelijkbare situatie te bevinden. Ja, je moet het verdienen. Ja, je moet op het juiste moment op de juiste plek zijn. Ja, je moet constant zijn en je moet snel zijn. Maar soms moet dat beetje geluk aan jouw kant staan. En ik denk dat Madrid zo'n race was waar dat absoluut het geval was. Maar dat neemt niets weg van wat hij heeft gepresteerd. Zoals we in het verleden hebben gezien, winnen coureurs lang niet altijd wanneer ze dat eigenlijk zouden moeten doen."

Hoewel Norris in Spanje de snellere man op de baan leek te zijn, wist Antonelli de race alsnog naar zich toe te trekken. "Kimi leverde zelf perfect werk af, maar hij had net wat geluk door de situatie met de VSC", vervolgt de Britse analist. "Toch kun je niets afdoen aan zijn prestaties. Hij was niet de snelste man op de baan, maar hij wist alsnog met die overwinning naar huis te gaan. Hij presteert in racesituaties constant genoeg om toe te slaan zodra zich een kans voordoet."

Direct herstel na afsnijden chicane

Antonelli maakte tijdens de openingsronde in Madrid volgens Herbert vooral indruk met zijn overzicht en snelle handelen na een foutje. "Kimi Antonelli toonde tijdens de Grand Prix van Madrid een volwassenheid die zelfs Max Verstappen niet liet zien", stelt Herbert. "Kimi heeft een enorme voorsprong: 81 punten staat gelijk aan zo'n drieënhalve raceoverwinning. Maar wat mij ook enorm imponeerde, is zijn volwassenheid. Toen hij in de eerste ronde de chicane afsneed, gaf hij die positie heel snel weer terug. Dat is iets wat Max in het verleden niet meteen deed."

Volgens de voormalig steward voorkwam de Mercedes-coureur daarmee onnodige tijdstraffen of onderzoeken van de wedstrijdleiding, waardoor hij later in de race in het zadel werd geholpen. "Dat getuigt van slimheid en tegelijkertijd van bewustzijn van wat je moet doen. Het stelde hem namelijk in staat om er veel beter voor te staan op het moment dat de race zijn kant op begon te vallen. Zelfs dat soort kleine situaties kunnen in een race een heel groot verschil maken. Ook dat laat enorm veel volwassenheid zien."

Gerelateerd