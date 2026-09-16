Nico Rosberg heeft na afloop van de Spaanse Grand Prix op het stratencircuit Madring in Madrid hard uitgehaald naar Ferrari. Volgens de voormalig Mercedes-coureur vormen de operationele beslissingen en de onderlinge communicatie nog altijd de achilleshiel van de formatie uit Maranello, waardoor het team kostbare podiumplaatsen en overwinningen laat liggen.

Tijdens het raceweekend rondom het IFEMA-exhibitiecentrum greep de Italiaanse renstal opnieuw naast het podium en de zege, nadat Lewis Hamilton al vroeg uitviel door remproblemen en Charles Leclerc na een strategische gok terugviel naar de vierde plaats. In de podcast van de Sky Sports F1 Show benadrukt Rosberg dat het team de snelheid in de bolide niet weet om te zetten in klinkende resultaten door aanhoudende chaos op de pitmuur.

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De grote zwakte

Rosberg windt er geen doekjes om en stelt vast dat Ferrari nog altijd in dezelfde operationele valkuilen stapt als voorgaande jaren. "Is het niet zo dat Ferrari altijd rommelige weekends heeft? Het is gewoon zo dat de achilleshiel nog steeds in het strategische gebied en het communicatiegebied ligt, dat is altijd een zwakte geweest en dat is het nu nog steeds", aldus de analist.

Tempo niet het probleem

Volgens de Duits-Finse oud-coureur beschikt de renstal over voldoende pure snelheid met de Ferrari SF-26 om mee te strijden om de zeges, maar faalt het team in de uitvoering. Rosberg zag dat de Scuderia een zekere podiumplek liet schieten door de pech van de Brit. "Het tempo van de auto is verdomd dichtbij om consistent mee te kunnen vechten om overwinningen, en zelfs dit weekend zou Lewis een comfortabele tweede positie hebben gehad in de race op zondag", zo legt de analist uit. "Hij zou als tweede zijn gefinisht nadat Max hem erlangs moest laten. Dus hij was absoluut op de tweede plaats geëindigd achter Kimi, vrij gemakkelijk. Dus ik denk dat ze heel dichtbij zijn, ze puzzelen het alleen niet goed in elkaar en ze moeten daar op de een of andere manier vooruitgang in boeken. Dat is het hoofdprobleem waar ze mee te maken hebben."

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