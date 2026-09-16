Rosberg legt vinger op zere plek bij Ferrari: 'Dat blijft de achilleshiel'
Rosberg legt vinger op zere plek bij Ferrari: 'Dat blijft de achilleshiel'Maak ons je Google-favoriet
Nico Rosberg heeft na afloop van de Spaanse Grand Prix op het stratencircuit Madring in Madrid hard uitgehaald naar Ferrari. Volgens de voormalig Mercedes-coureur vormen de operationele beslissingen en de onderlinge communicatie nog altijd de achilleshiel van de formatie uit Maranello, waardoor het team kostbare podiumplaatsen en overwinningen laat liggen.
Tijdens het raceweekend rondom het IFEMA-exhibitiecentrum greep de Italiaanse renstal opnieuw naast het podium en de zege, nadat Lewis Hamilton al vroeg uitviel door remproblemen en Charles Leclerc na een strategische gok terugviel naar de vierde plaats. In de podcast van de Sky Sports F1 Show benadrukt Rosberg dat het team de snelheid in de bolide niet weet om te zetten in klinkende resultaten door aanhoudende chaos op de pitmuur.
De grote zwakte
Rosberg windt er geen doekjes om en stelt vast dat Ferrari nog altijd in dezelfde operationele valkuilen stapt als voorgaande jaren. "Is het niet zo dat Ferrari altijd rommelige weekends heeft? Het is gewoon zo dat de achilleshiel nog steeds in het strategische gebied en het communicatiegebied ligt, dat is altijd een zwakte geweest en dat is het nu nog steeds", aldus de analist.
Tempo niet het probleem
Volgens de Duits-Finse oud-coureur beschikt de renstal over voldoende pure snelheid met de Ferrari SF-26 om mee te strijden om de zeges, maar faalt het team in de uitvoering. Rosberg zag dat de Scuderia een zekere podiumplek liet schieten door de pech van de Brit. "Het tempo van de auto is verdomd dichtbij om consistent mee te kunnen vechten om overwinningen, en zelfs dit weekend zou Lewis een comfortabele tweede positie hebben gehad in de race op zondag", zo legt de analist uit. "Hij zou als tweede zijn gefinisht nadat Max hem erlangs moest laten. Dus hij was absoluut op de tweede plaats geëindigd achter Kimi, vrij gemakkelijk. Dus ik denk dat ze heel dichtbij zijn, ze puzzelen het alleen niet goed in elkaar en ze moeten daar op de een of andere manier vooruitgang in boeken. Dat is het hoofdprobleem waar ze mee te maken hebben."
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
Hamilton zwaar onder vuur na bewust veroorzaken gevaarlijke situatie: "Je kent de regels"
- 13 september 2026 10:55
- 6
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Waarom is F1 in Azerbeidzjan op zaterdag en voegt de Formule 2 een extra race toe?
Verstappen geeft toe over F1-pensioen: "Serieus over nagedacht om ermee te kappen"
Woedende Verstappen nipt tweede achter Antonelli in Grand Prix van Spanje
'McLaren onderhandelt met Red Bull om 'GP' eerder over te nemen'
Net binnen
Rosberg legt vinger op zere plek bij Ferrari: 'Dat blijft de achilleshiel'
- 12 minuten geleden
Herbert: 'Antonelli toont een volwassenheid die zelfs Verstappen niet liet zien'
- 42 minuten geleden
- 1
Lindblad slaagt voor theorie-examen na opvallende score
- 1 uur geleden
BREAKING: F1 lanceert 2027-kalender: tien sprintweekenden waaronder Monaco
- Vandaag 11:15
- 4
‘Verstappen kan dit seizoen nog wel winnen’ | GPFans Raceteam
- 1 uur geleden
Honda kondigt doorbraak Aston Martin aan na Grand Prix van Spanje in Madrid
- 1 uur geleden
- 1
Veel gelezen
Strafpunten F1: Antonelli en Hamilton zien punten vervallen richting Monza
- 31 augustus
Red Bull mocht kapot onderdeel Verstappen niet vervangen van de FIA, negen concurrenten wel
- 7 september
Uitslag GP Italië staat op losse schroeven: Audi bevestigt hoger beroep
- 10 september
FIA velt oordeel over Mercedes-coureurs en meer, startopstelling aangepast na straf
- 12 september
Norris reageert ferm na opmerking over drankje: 'Mag drinken wat ik wil'
- 13 september
Verstappen geeft 'vaderlijk' advies aan Viaplay-verslaggever: "Even laten testen dan"
- 7 september