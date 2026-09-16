close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Charles Leclerc, Lewis Hamilton, Ferrari, Madring, Spanish GP, 2026

Rosberg legt vinger op zere plek bij Ferrari: 'Dat blijft de achilleshiel'

Charles Leclerc, Lewis Hamilton, Ferrari, Madring, Spanish GP, 2026 — Foto: © IMAGO

Rosberg legt vinger op zere plek bij Ferrari: 'Dat blijft de achilleshiel'

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.
 Google Maak ons je Google-favoriet

Nico Rosberg heeft na afloop van de Spaanse Grand Prix op het stratencircuit Madring in Madrid hard uitgehaald naar Ferrari. Volgens de voormalig Mercedes-coureur vormen de operationele beslissingen en de onderlinge communicatie nog altijd de achilleshiel van de formatie uit Maranello, waardoor het team kostbare podiumplaatsen en overwinningen laat liggen.

Tijdens het raceweekend rondom het IFEMA-exhibitiecentrum greep de Italiaanse renstal opnieuw naast het podium en de zege, nadat Lewis Hamilton al vroeg uitviel door remproblemen en Charles Leclerc na een strategische gok terugviel naar de vierde plaats. In de podcast van de Sky Sports F1 Show benadrukt Rosberg dat het team de snelheid in de bolide niet weet om te zetten in klinkende resultaten door aanhoudende chaos op de pitmuur.

De grote zwakte

Rosberg windt er geen doekjes om en stelt vast dat Ferrari nog altijd in dezelfde operationele valkuilen stapt als voorgaande jaren. "Is het niet zo dat Ferrari altijd rommelige weekends heeft? Het is gewoon zo dat de achilleshiel nog steeds in het strategische gebied en het communicatiegebied ligt, dat is altijd een zwakte geweest en dat is het nu nog steeds", aldus de analist.

Tempo niet het probleem

Volgens de Duits-Finse oud-coureur beschikt de renstal over voldoende pure snelheid met de Ferrari SF-26 om mee te strijden om de zeges, maar faalt het team in de uitvoering. Rosberg zag dat de Scuderia een zekere podiumplek liet schieten door de pech van de Brit. "Het tempo van de auto is verdomd dichtbij om consistent mee te kunnen vechten om overwinningen, en zelfs dit weekend zou Lewis een comfortabele tweede positie hebben gehad in de race op zondag", zo legt de analist uit. "Hij zou als tweede zijn gefinisht nadat Max hem erlangs moest laten. Dus hij was absoluut op de tweede plaats geëindigd achter Kimi, vrij gemakkelijk. Dus ik denk dat ze heel dichtbij zijn, ze puzzelen het alleen niet goed in elkaar en ze moeten daar op de een of andere manier vooruitgang in boeken. Dat is het hoofdprobleem waar ze mee te maken hebben."

Gerelateerd

Ferrari Lewis Hamilton Charles Leclerc

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Italiaanse media melden: 'Relatie Hamilton en Vasseur steeds verder bekoeld'

Italiaanse media melden: 'Relatie Hamilton en Vasseur steeds verder bekoeld'

  • Gisteren 18:45
  • 6
Vasseur verklaart uitvalbeurt Hamilton in Grand Prix van Spanje

Vasseur verklaart uitvalbeurt Hamilton in Grand Prix van Spanje

  • 3 uur geleden
'FIA meet met twee maten, Verstappen overwinning door de neus geboord in Spanje'

'FIA meet met twee maten, Verstappen overwinning door de neus geboord in Spanje'

  • Gisteren 09:20
  • 18
Nieuwe beelden van clash Verstappen: duwde Hamilton hem inderdaad van de baan?

Nieuwe beelden van clash Verstappen: duwde Hamilton hem inderdaad van de baan?

  • Gisteren 06:59
  • 15
Hamilton zwaar onder vuur na bewust veroorzaken gevaarlijke situatie: "Je kent de regels"

Hamilton zwaar onder vuur na bewust veroorzaken gevaarlijke situatie: "Je kent de regels"

  • 13 september 2026 10:55
  • 6
FIA velt oordeel over Mercedes-coureurs en meer, startopstelling aangepast na straf

FIA velt oordeel over Mercedes-coureurs en meer, startopstelling aangepast na straf

  • 12 september 2026 20:29
  • 13

Net binnen

15:40
Herbert: 'Antonelli toont een volwassenheid die zelfs Verstappen niet liet zien'
15:20
Lindblad slaagt voor theorie-examen na opvallende score
15:00
Podcast
‘Verstappen kan dit seizoen nog wel winnen’ | GPFans Raceteam
14:41
Honda kondigt doorbraak Aston Martin aan na Grand Prix van Spanje in Madrid
14:20
Verstappen vs 100 op Silverstone: waar en hoe laat kun je het evenement bekijken?
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Waarom is F1 in Azerbeidzjan op zaterdag en voegt de Formule 2 een extra race toe? Schema in Bakoe

Waarom is F1 in Azerbeidzjan op zaterdag en voegt de Formule 2 een extra race toe?

Gisteren 08:01
Verstappen geeft toe over F1-pensioen: "Serieus over nagedacht om ermee te kappen" Max over zijn toekomst

Verstappen geeft toe over F1-pensioen: "Serieus over nagedacht om ermee te kappen"

14 september 2026 20:58
Woedende Verstappen nipt tweede achter Antonelli in Grand Prix van Spanje Samenvatting race

Woedende Verstappen nipt tweede achter Antonelli in Grand Prix van Spanje

13 september 2026 16:40 18
'McLaren onderhandelt met Red Bull om 'GP' eerder over te nemen' Gianpiero Lambiase

'McLaren onderhandelt met Red Bull om 'GP' eerder over te nemen'

12 september 2026 14:51 4
Ontdek het op Google Play
x