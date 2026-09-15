Voormalig Formule 1-coureur David Coulthard en analist Will Buxton zijn van mening dat de FIA met twee maten meet na afloop van de Grand Prix van Spanje op het stratencircuit in Madrid. In de podcast Up To Speed laten beide analisten optekenen dat Max Verstappen door Red Bull Racing onnodig is benadeeld met de instructie om posities in te leveren na een gevecht met Lewis Hamilton. Daarnaast hekelen zij de wedstrijdleiding, omdat diezelfde Hamilton zonder enig onderzoek wegkwam na het negeren van teamorders en het doorrijden met een zwaar beschadigde auto.

Tijdens de openingsronde op de zogeheten Madring raakte Verstappen zijn positie in eerste instantie kwijt aan Hamilton, maar de viervoudig wereldkampioen zette direct een tegenaanval in buitenom in de eerste bochtencombinatie. Omdat de Nederlander de tweede knik afsneed nadat hij wijd werd gedrukt, greep race engineer Gianpiero Lambiase meteen in via de boordradio. Uit vrees voor een tijdstraf gaf het team Verstappen de opdracht om posities in te leveren. De Limburger zakte daardoor terug tot achter Kimi Antonelli en Hamilton, waarna Antonelli na latere problemen bij Lando Norris zelfs de Grand Prix op zijn naam wist te schrijven.

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Startincident tussen Verstappen en Hamilton onder de loep

Coulthard keek in de podcastaflevering nog eens goed naar de beelden van het duel tussen de twee kemphanen en vroeg zich hardop af wat er was gebeurd zonder het ingrijpen vanaf de pitmuur. "Had Max de race kunnen winnen als hij de plek niet had teruggegeven?", klinkt het bij de dertienvoudig Grand Prix-winnaar. Will Buxton was daar kort over: "Jep." Coulthard analyseerde het voorval vervolgens tot in detail: "Ik heb de beelden vertraagd teruggekeken. Je hebt eerst de eerste bocht, die naar links gaat, en daarna een tweede bocht, die naar rechts gaat. In de eerste bocht zat Lewis voor Max. Hij had dus het recht op die bocht. Als je echter naar de slowmotion-beelden kijkt, zie je dat Max in het midden van de chicane voor Lewis zat. Max claimt natuurlijk dat het rijtraject van Lewis ervoor zorgde dat hij ontwijkend moest reageren en dat Lewis hem van de baan drukte." Buxton kon zich daar helemaal in vinden: "Hij moest wel van de baan afgaan."

Het besluit om de posities direct prijs te geven pakte volgens de Schot dan ook uiterst nadelig uit voor de Red Bull-coureur. "We zullen nooit weten of Max de race had gewonnen. Dat zullen we nooit weten. Wat we wel weten is dat de hele situatie niet perfect was", vervolgt hij. "Het draaide niet alleen om het teruggeven van een plek. In zijn geval moest hij eerst een plek aan Kimi geven, voordat hij de plek aan Lewis kon teruggeven." Toen Hamilton later in de race te maken kreeg met technische problemen, leidde dat bij de voormalig Formule 1-coureur tot vraagtekens over het handelen van de FIA: "Daarna viel Lewis uit. Ik vraag me af wat de wedstrijdleiding had gedaan als Lewis eerder was uitgevallen. Hadden ze dan gewoon een tijdstraf uitgesteld?"

Coulthard hekelt willekeur van wedstrijdleiding

Hamilton zorgde tijdens het raceweekend in Madrid overigens voor nog meer controverse. De Ferrari-coureur reed tijdens een vrije training door met aanzienlijke averij, waaronder een lekke band en een beschadigde voorvleugel. Zijn race engineer Carlo Santi gaf hem tot driemaal toe de duidelijke instructie om de wagen direct langs het asfalt stil te zetten, maar de Brit weigerde dat en stuurde zijn bolide alsnog terug naar de pitstraat. Opmerkelijk genoeg ondernam de wedstrijdleiding geen enkele actie; het incident werd niet eens onderzocht door de stewards.

Coulthard maakte vervolgens de vergelijking met eerdere sancties die de FIA wél uitdeelde. "Er zijn een paar variabelen. Lewis reed in de vrije training door met een beschadigde auto en dat leverde geen straf op", aldus de voormalig Red Bull Racing-coureur. Coulthard wees daarbij op de Grand Prix van Canada in 2024, toen Sergio Pérez na een crash met schade terugkeerde naar de pits. "Red Bull kreeg toen een gridstraf van drie plekken, plus een boete van 25.000 dollar. Daarbij moet ik wel zeggen dat er ook onderdelen van zijn auto op de baan vielen, die ze moesten opruimen, wat bij Lewis niet het geval was. Hij had wel een lekke band en een kapotte voorvleugel."

Hamilton wekt ergernis in de paddock

Buxton merkte op dat het algemene optreden van de zevenvoudig wereldkampioen in Madrid sowieso veel verbazing opriep. "Ligt het aan mij of had Lewis een weekend dat niet erg Lewis Hamilton-achtig was? Hij heeft bij iedereen wel een keer in de weg gereden", zo gaf de analist aan. De Brit zat gedurende de sessies meerdere coureurs dwars, onder wie Carlos Sainz, Yuki Tsunoda, Ferrari-teamgenoot Charles Leclerc en debutant Arvid Lindblad. Ook Nico Hülkenberg was allerminst te spreken over het gedrag van de routinier en noemde zijn acties op de baan zelfs 'gemeen'.

Geschreven door Jan Bolscher - Senior Editor en Formule 1-verslaggever Jan Bolscher (29) is een Nederlandse Formule 1-journalist, geaccrediteerd door zowel de Nederlandse Sport Pers (NSP) als de Formule 1. Hij heeft ruim zeven jaar ervaring in de Formule 1-journalistiek en doet verslag vanuit de Formule 1-paddock, waar hij de coureurs interviewt en een breed netwerk met de teams, de FIA en de Formule 1 heeft opgebouwd. Doordat hij in nauw contact staat met de persmanagers van de Formule 1-teams, de Forrmule 1 en de FIA, weet Jan als eerste rondgaande geruchten te ontkrachten of te bevestigen. Daarnaast draagt hij de titels Senior Editor en Brand Manager Assistent bij GPFans. In deze rollen vormt hij een leidende draad binnen de redactie. Bekijk volledige biografie

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