F1 Driver Of The Day 2026: Extra prijs voor Antonelli, Verstappen komt voor Russell terecht
F1 Driver Of The Day 2026: Extra prijs voor Antonelli, Verstappen komt voor Russell terechtMaak ons je Google-favoriet
Net als de voorgaande jaren kunnen de fans ook tijdens iedere race van het Formule 1-seizoen 2026 weer stemmen op hun Driver Of The Day. In dit artikel houden we je het hele jaar op de hoogte van hoe de verhoudingen ervoor staan.
De zogenaamde Driver Of The Day Award is een officiële eretitel vanuit de Formule 1 en werd in 2016 voor het eerst geïntroduceerd. Het gaat hierbij niet om wie de race heeft gewonnen of om wie de snelste auto heeft, maar om wie volgens de fans het best heeft gepresteerd gezien de uitdagingen die hij moest overwinnen.
Antonelli op Monza beloond met publieksprijs
Kimi Antonelli schreef de Grand Prix van Italië op zijn naam. Hij moest helemaal vanaf P19 komen vanwege een motorwissel. De fans beloonden de thuisheld met de bekroning tot Driver of the Day. Hij kreeg maar liefst 39.9% van de stemmen. Max Verstappen had de snelheid niet om de Mercedessen bij te houden, maar scoorde wel een podium en ontving 16.0% van de stemmen. Russell werd derde in de DOTD-rangorde met 7.9% van de stemmen voor Pierre Gasly (6.2%) en Oscar Piastri (6.0%)
Driver Of The Day 2026
|Race
|Driver Of The Day
|Finishpositie
|Stemmen
|GP Australië
|Max Verstappen
|6
|30.0%
|GP China
|Kimi Antonelli
|1
|23.4%
|GP Japan
|Oscar Piastri
|2
|27.4%
|GP Miami
|Max Verstappen
|5
|26.3%
|GP Canada
|Lewis Hamilton
|2
|27.7%
|GP Monaco
|Kimi Antonelli
|1
|22.4%
|GP Barcelona-Catalonië
|Lewis Hamilton
|1
|51.9%
|GP Oostenrijk
|Max Verstappen
|2
|39.6%
|GP Groot-Brittannië
|Charles Leclerc
|1
|26.8%
|GP België
|Charles Leclerc
|2
|17.7%
|GP Hongarije
|Max Verstappen
|2
|18.9%
|GP Nederland
|Lando Norris
|1
|18.5%
|GP Italië
|Kimi Antonelli
|1
|39.9%
|GP Spanje
|–
|–
|–
|GP Azerbeidzjan
|–
|–
|–
|GP Bahrein
|–
|–
|–
|GP Singapore
|–
|–
|–
|GP Verenigde Staten
|–
|–
|–
|GP Mexico-Stad
|–
|–
|–
|GP São Paulo
|–
|–
|–
|GP Las Vegas
|–
|–
|–
|GP Qatar
|–
|–
|–
|GP Abu Dhabi
|–
|–
|–
Hoe wordt de Driver Of The Day gekozen?
De titel van Driver Of The Day gaat na afloop van iedere race naar de coureur die de meeste stemmen heeft gekregen vanuit de fans. Stemmen kan vlak na de start van de race tot de slotfase van de race.
Hoe kan je stemmen op Driver Of The Day?
Stemmen op jouw favoriete coureur is heel eenvoudig. Je gaat naar de officiële stempagina van de Formule 1 en brengt jouw stem uit.
Krijgt de Driver Of The Day een prijs?
Coureurs krijgen geen prijs of financiële bonus voor het worden van Driver Of The Day. Het is simpelweg een blijk van erkenning voor de prestaties van een coureur door het publiek.
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
Montoya ziet verschil bij Verstappen op Monza: 'Behandelt Antonelli als Schumacher'
- 8 september 2026 14:58
- 7
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Loek Hartog redt leven van GT3-collega, race-organisatie nam nauwelijks actie bij felle brand
FIA deelt document van 26 A4'tjes: dít is waarom Hadjar zijn Monaco-podium terugkrijgt
Waarom Norris de plank misslaat door te zeggen dat hij evenveel als Verstappen zou moeten verdienen
BREAKING: Red Bull kondigt vervanger voor Gianpiero Lambiase aan
Net binnen
Verstappen vreest voor harde klappers tijdens eerste F1-weekend op circuit Madrid
- Zojuist
Dit is het tijdschema voor de Grand Prix van Spanje
- 57 minuten geleden
Verstappen onthult merkwaardige oorzaak verlies tegen Mercedes: "Brak helemaal uit"
- 2 uur geleden
F1 Driver Of The Day 2026: Extra prijs voor Antonelli, Verstappen komt voor Russell terecht
- 3 uur geleden
- 9
Mogelijke FIA-waarschuwing vanwege hitte Madrid: dit zijn de gevolgen
- Vandaag 06:58
Verstappen geeft McLaren-gesprekken toe, 'Ferrari heeft back-up na crash Leclerc' | GPFans Recap
- Gisteren 21:45
Veel gelezen
Strafpunten F1: Antonelli en Hamilton zien punten vervallen richting Monza
- 31 augustus
Red Bull mocht kapot onderdeel Verstappen niet vervangen van de FIA, negen concurrenten wel
- 7 september
'Nieuwe Verstappen-deal moet vertrek Lambiase blokkeren, Russell teruggezet door Mercedes' | GPFans Recap
- 25 augustus
´Wolff moet zich voorbereiden op burgeroorlog binnen Mercedes´
- 25 augustus
Verstappen geeft 'vaderlijk' advies aan Viaplay-verslaggever: "Even laten testen dan"
- 7 september
Diefstal op F1-circuit in Madrid, Norris wil evenveel als Verstappen en Hamilton verdienen | GPFans Recap
- 1 september