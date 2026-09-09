'McLaren hoopt Norris in te zetten voor Le Mans volgend jaar, maar wacht F1-kalender af'
'McLaren hoopt Norris in te zetten voor Le Mans volgend jaar, maar wacht F1-kalender af'Maak ons je Google-favoriet
McLaren bereidt zich momenteel volop voor op het Hypercar-programma in het FIA World Endurance Championship. Lando Norris zou serieus kans maken op een zitje tijdens de 24 uur van Le Mans. De regerend Formule 1-wereldkampioen zou in beeld zijn voor een gastrol, maar dan moet de racekalender het wel toelaten.
De Britse renstal bevindt zich in de laatste fase van de ontwikkeling van de MCL-HY, een LMDh-prototype dat is gebouwd op een Dallara-chassis en wordt aangedreven door een V6-twin-turbomotor. Het team, dat opereert samen met United Autosports waar Zak Brown tevens de eigenaar van is, heeft onlangs een belangrijke dertig uur durende uithoudingstest afgewerkt op het Motorland Aragón in Spanje. Wat betreft de vaste rijdersbezetting voor het WEC heeft McLaren tot op heden twee namen officieel bevestigd: Mikkel Jensen en Laurens Vanthoor.
Wachten op de racekalenders voor 2027
Volgens het doorgaans goed geïnformeerde Sportscar365 wacht de leiding van McLaren bewust op de definitieve kalenders van de Formule 1 en IndyCar voor 2027. Het team onderzoekt de mogelijkheid om één of twee coureurs uit andere raceklassen in te zetten tijdens de legendarische 24-uursrace. Nieuwbakken Arrow McLaren IndyCar-coureur Scott Dixon is één van de kanshebbers, maar ook Norris is absoluut nog niet uitgesloten van de discussies, mits er dat weekend geen Grand Prix op de planning staat. De officiële Formule 1-kalender laat momenteel nog op zich wachten, onder andere vanwege onzekerheden rondom races in het Midden-Oosten. Norris zelf stak zijn ambities voor Le Mans eerder al niet onder stoelen of banken en bestuurde de MCL-HY in juli al tijdens het Goodwood Festival of Speed.
James Barclay, de teambaas van het McLaren Hypercar Team, benadrukt dat er geen haast is met het invullen van de laatste plekken. "We hebben wat opties opengehouden voordat we die beslissingen vastleggen, omdat we de tijd hebben. We hebben een fantastische kerngroep van coureurs waar we superenthousiast over zijn en daarnaast hebben we ook enkele stoeltjes die we langer open wilden laten terwijl we de kans hebben om bredere evaluaties uit te voeren."
Net als Max Verstappen, die afgelopen mei deelnam aan de 24 uur van de Nürburgring met zijn eigen Verstappen Racing, is Norris gek op de sportscar-racerij. Hij racete meer dan acht jaar geleden al in de 24 uur van Daytona naast onder andere Fernando Alonso.
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