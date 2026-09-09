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Verstappen battles with Mercedes at Monza

VIDEO | Red Bull benadeeld door 'tenenkrommend' slecht FIA-systeem

Verstappen battles with Mercedes at Monza — Foto: © IMAGO

VIDEO | Red Bull benadeeld door 'tenenkrommend' slecht FIA-systeem

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.
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In GPFans Raceteam nemen we je iedere maandag rond 19:00 mee met alles wat er is gebeurd in de wereld van de Formule 1. Van scherpe analyses tot het laatste nieuws – je hoort het hier.

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In deze aflevering hoor je GPFans-presentator Remy Ramjiawan en F1-paddockverslaggever Jan Bolscher.

Bekijk de video hieronder of op ons YouTube-kanaal.

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