Dit is het persconferentieschema voor de nieuwe F1 Grand Prix in Madrid
Dit is het persconferentieschema voor de nieuwe F1 Grand Prix in MadridMaak ons je Google-favoriet
De FIA heeft in aanloop naar het raceweekend in Madrid het officiële schema voor de persconferenties van de F1 Grand Prix van Spanje gepresenteerd. Op donderdag zullen zes coureurs aanschuiven om vooruit te blikken op de veertiende ronde van het wereldkampioenschap. Een dag later komen ook de teambazen en andere vertegenwoordigers aan het woord. Max Verstappen hoeft niet op de FIA-bank tevoorschijn te komen.
Het mediaprogramma wordt donderdagmiddag om 14:30 uur afgetrapt door een drietal coureurs. Franco Colapinto, die onlangs zijn contract bij Alpine verlengde, neemt plaats naast Fernando Alonso van Aston Martin en Haas-coureur Esteban Ocon. Een half uur later is het de beurt aan de volgende groep, bestaande uit Carlos Sainz namens Williams, Gabriel Bortoleto namens Audi en Valtteri Bottas namens Cadillac. De overige zestien coureurs zullen hun vragen buiten beeld in de mediapen ontvangen.
FIA plant persmomenten rondom nieuw tijdschema in Madrid
Op vrijdagmiddag om 15:30 uur, tussen de eerste en tweede vrije training op de nieuwe Madring door, melden de teamvertegenwoordigers zich in de perszaal. Mike Krack van Aston Martin deelt daar het podium met Alan Permane van Racing Bulls en Marcin Budkowski. Laatstgenoemde is onlangs aangesteld bij Cadillac als vervanger van Graeme Lowdon. Na de kwalificatie op zaterdag en de race op zondag sluiten traditiegetrouw de drie snelste coureurs van de dag aan voor een afsluitend persmoment.
|Donderdag 10 september
|14:30 uur
|Fernando Alonso
|Aston Martin
|Franco Colapinto
|Alpine
|Esteban Ocon
|Haas
|Donderdag 10 september
|15:00 uur
|Gabriel Bortoleto
|Audi
|Valtteri Bottas
|Cadillac
|Carlos Sainz
|Williams
|Vrijdag 11 september
|15:30 uur
|Marcin Budkowski
|Cadillac
|Mike Krack
|Aston Martin
|Alan Permane
|Racing Bulls
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
'Ferrari heeft back-upplan na crash Leclerc, schuift mogelijk Haas-coureur door in Madrid'
- Vandaag 10:31
- 3
Hülkenberg deelt felle kritiek uit na Red Bull-touché in Italië: "Het is zijn handelsmerk"
- 3 uur geleden
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Loek Hartog redt leven van GT3-collega, race-organisatie nam nauwelijks actie bij felle brand
FIA deelt document van 26 A4'tjes: dít is waarom Hadjar zijn Monaco-podium terugkrijgt
Waarom Norris de plank misslaat door te zeggen dat hij evenveel als Verstappen zou moeten verdienen
BREAKING: Red Bull kondigt vervanger voor Gianpiero Lambiase aan
Net binnen
VIDEO | Red Bull benadeeld door 'tenenkrommend' slecht FIA-systeem
- 7 minuten geleden
Dit is het persconferentieschema voor de nieuwe F1 Grand Prix in Madrid
- 1 uur geleden
Verstappen geeft gesprekken met McLaren eindelijk toe: "Daar is niets mis mee"
- 2 uur geleden
- 7
Hülkenberg deelt felle kritiek uit na Red Bull-touché in Italië: "Het is zijn handelsmerk"
- 3 uur geleden
Zoontje Räikkönen tekent bij juniorteam Red Bull: "Laat uitzonderlijke capaciteiten zien"
- Vandaag 12:42
- 1
Verstappen ziet kansen op Madring aankomend weekend: "Nieuw circuit voor iedereen"
- Vandaag 11:47
Veel gelezen
Strafpunten F1: Antonelli en Hamilton zien punten vervallen richting Monza
- 31 augustus
Red Bull mocht kapot onderdeel Verstappen niet vervangen van de FIA, negen concurrenten wel
- 7 september
'Nieuwe Verstappen-deal moet vertrek Lambiase blokkeren, Russell teruggezet door Mercedes' | GPFans Recap
- 25 augustus
´Wolff moet zich voorbereiden op burgeroorlog binnen Mercedes´
- 25 augustus
Verstappen geeft 'vaderlijk' advies aan Viaplay-verslaggever: "Even laten testen dan"
- 7 september
Diefstal op F1-circuit in Madrid, Norris wil evenveel als Verstappen en Hamilton verdienen | GPFans Recap
- 1 september