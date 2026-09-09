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Verstappen, Alonso, socials

Dit is het persconferentieschema voor de nieuwe F1 Grand Prix in Madrid

Verstappen, Alonso, socials — Foto: © IMAGO

Dit is het persconferentieschema voor de nieuwe F1 Grand Prix in Madrid

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.
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De FIA heeft in aanloop naar het raceweekend in Madrid het officiële schema voor de persconferenties van de F1 Grand Prix van Spanje gepresenteerd. Op donderdag zullen zes coureurs aanschuiven om vooruit te blikken op de veertiende ronde van het wereldkampioenschap. Een dag later komen ook de teambazen en andere vertegenwoordigers aan het woord. Max Verstappen hoeft niet op de FIA-bank tevoorschijn te komen.

Het mediaprogramma wordt donderdagmiddag om 14:30 uur afgetrapt door een drietal coureurs. Franco Colapinto, die onlangs zijn contract bij Alpine verlengde, neemt plaats naast Fernando Alonso van Aston Martin en Haas-coureur Esteban Ocon. Een half uur later is het de beurt aan de volgende groep, bestaande uit Carlos Sainz namens Williams, Gabriel Bortoleto namens Audi en Valtteri Bottas namens Cadillac. De overige zestien coureurs zullen hun vragen buiten beeld in de mediapen ontvangen.

FIA plant persmomenten rondom nieuw tijdschema in Madrid

Op vrijdagmiddag om 15:30 uur, tussen de eerste en tweede vrije training op de nieuwe Madring door, melden de teamvertegenwoordigers zich in de perszaal. Mike Krack van Aston Martin deelt daar het podium met Alan Permane van Racing Bulls en Marcin Budkowski. Laatstgenoemde is onlangs aangesteld bij Cadillac als vervanger van Graeme Lowdon. Na de kwalificatie op zaterdag en de race op zondag sluiten traditiegetrouw de drie snelste coureurs van de dag aan voor een afsluitend persmoment.

Donderdag 10 september14:30 uur
Fernando AlonsoAston Martin
Franco ColapintoAlpine
Esteban OconHaas
Donderdag 10 september15:00 uur
Gabriel BortoletoAudi
Valtteri BottasCadillac
Carlos SainzWilliams
Vrijdag 11 september15:30 uur
Marcin BudkowskiCadillac
Mike KrackAston Martin
Alan PermaneRacing Bulls

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