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Williams livery for Grand Prix in Madrid

Williams brengt kleurstelling van 1981 terug voor Grand Prix in Madrid

Williams livery for Grand Prix in Madrid — Foto: © Atlassian Williams F1 Team

Williams brengt kleurstelling van 1981 terug voor Grand Prix in Madrid

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.
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Williams heeft een speciale kleurstelling onthuld voor de F1 Grand Prix van Spanje in Madrid. Het is een ode aan de FW07C-bolide uit 1981, het laatste Formule 1-seizoen waarin er in of nabij de Spaanse hoofdstad werd geracet.

Alexander Albon en Carlos Sainz zullen uitkomen met de wit, groen en blauwe auto aankomend weekend op de gloednieuwe Madring. Het is een throwback naar de wagen waarmee Carlos Reutemann en Alan Jones respectievelijk tweede en derde werden in het wereldkampioenschap, vlak achter de nieuwe kampioen, Nelson Piquet. Beide coureurs liepen dus de WK-titel mis, maar Williams lag wel ruim op kop bij de constructeurs en won dat kampioenschap met een comfortabele voorsprong.

Throwback naar Jarama in 1981

Dit jaar verloopt het seizoen heel anders voor het team uit Grove dan in 1981. Er zijn al sinds Monaco geen punten gescoord, toen Albon als achtste werd geklasseerd. De in Londen geboren Thaise coureur ligt zeventiende in de tussenstand met vijf punten achter zijn naam, één puntje minder dan Sainz, voor wie de F1-race in Madrid een thuisrace zal zijn.

"Onze missie om terug te keren naar vooraan de grid is geworteld in, geïnspireerd door en gevormd door alles wat we in het verleden hebben bereikt", vertelde teambaas James Vowles. "Ik ben ontzettend trots dat we dit kunnen vieren met de speciale kleurstelling van Atlassian; hiermee verbinden we het team dat we destijds in Jarama waren met het team dat we vandaag de dag aan het worden zijn."

Vincent Bruins
Geschreven door
Vincent Bruins - Redacteur GPFans NL
Vincent Bruins (29) is een Nederlandse Formule 1-redacteur met vier jaar ervaring in de F1-journalistiek. Hij heeft meer dan tien jaar ervaring als redacteur en content creator in de GT-racerij. Hij duikt graag in de technische en sportieve reglementen. Zo weet Vincent alle ins en outs op het gebied van bijvoorbeeld de techniek van F1-bolides en straffen. Tevens schrijft hij bij GPFans columns.
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