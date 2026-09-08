Christijan Albers waarschuwt dat Ferrari de controle over haar rijdersduo dreigt kwijt te raken. Volgens de voormalig Formule 1-coureur moet de renstal uit Maranello snel grenzen stellen na een reeks incidenten tussen Charles Leclerc en Lewis Hamilton, die tijdens de Grand Prix van Italië in Monza een nieuw kookpunt bereikten.

Het ontbreekt bij de Scuderia volgens Albers aan heldere afspraken en duidelijke interne kaders. In de Formule 1-podcast van De Telegraaf stipt hij de botsende belangen binnen het team aan: "Je hebt het kindje van Ferrari en je hebt een zevenvoudig wereldkampioen. En daar hebben ze nog gewoon geen goede afspraken over gemaakt." Terwijl Leclerc al sinds jonge leeftijd aan het team verbonden is en een beschermde positie geniet, werd Hamilton immers binnengehaald als de grote kampioen.

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Aanvaring en chaos in Monza

Tijdens de thuisrace op het circuit van Monza kwamen de spanningen pijnlijk aan de oppervlakte op de baan. In de eerste bochtencombinatie raakten de teamgenoten elkaar nadat Hamilton naar buiten werd geduwd. "Als ik de beelden analyseer, denk ik dat hij gewoon te veel snelheid meeneemt in bocht 2. Waardoor die auto niet draait", zo verklaart Albers de actie van Leclerc. De Monegask ging later in de wedstrijd opnieuw in de fout toen hij na overstuur in de Ascari-chicane veel te gretig op het gas ging. "Ik vond persoonlijk dat het gewoon een fout was. En of dat nou expres is of niet expres, dat laat ik even terzijde. Het was gewoon niet slim."

De aanvaring tussen de coureurs stond overigens niet op zichzelf tijdens het raceweekend in Italië. Ook tijdens de kwalificatie op zaterdag was de paniek voelbaar aan de pitmuur, nadat beide auto's met een niet volledig opgeladen batterij naar buiten werden gestuurd en op het allerlaatste moment nog een snelle ronde moesten zien te rijden. Albers zag Ferrari bezwijken onder de druk: "Het was allemaal weer paniek en chaos, terwijl ze het zo goed voor elkaar hadden."

Druk op Vasseur neemt toe

Volgens de oud-coureur sluimert de wrijving al langer en werd die een week eerder tijdens de Dutch Grand Prix al duidelijk zichtbaar. Op Zandvoort reed Hamilton op een andere strategie en was hij aanzienlijk sneller dan Leclerc, maar bleef hij rondenlang vastzitten achter zijn stalgenoot. Dat kostte de Brit uiteindelijk een gooi naar het podium. "Een auto die voor je rijdt zorgt ervoor dat je meer gaat glijden, dan krijg je hogere temperaturen en dat is slechter voor de banden", legt Albers uit over de gevolgen van het ontbreken van teamregie. Hoewel eerder duidelijk werd dat Vasseur weigert teamorders bij Ferrari toe te passen, lijkt die terughoudendheid het team nu op te breken.

Albers stelt dan ook dat teambaas Frédéric Vasseur direct in moet grijpen om te voorkomen dat de situatie verder uit de hand loopt. De Fransman moet de teugels strakker aantrekken. "Ik kan me voorstellen dat hij denkt: hé, wat is hier going on. Iedereen is heel blij met Fred, maar ik zie het hier wel: hier moet wel echt ingegrepen worden", zo besluit Albers.

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