Leclerc niet blij met incident Hamilton: "We zijn te ver gegaan"

Charles Leclerc heeft teruggeblikt op het veelbesproken openingsincident met teamgenoot Lewis Hamilton tijdens de Grand Prix van Italië. De coureur van Ferrari erkent ruiterlijk dat het onderlinge gevecht over de schreef ging, maar verwerpt tegelijkertijd met klem de suggestie dat er sprake zou zijn van een structurele vete binnen de renstal uit Maranello.

Het thuisweekend op het circuit van Monza liep voor de Scuderia uit op een grote deceptie. Vanaf de tweede startrij doken Leclerc en Hamilton zij aan zij de eerste chicane in. Hamilton zette zijn auto aan de binnenkant van bocht één, waarna Leclerc voor de tweede knik zijn lijn strak hield. Bij het uitkomen van de chicane kwam de zevenvoudig wereldkampioen simpelweg ruimte tekort en belandde hij met twee wielen in het grind. Hamilton viel daardoor terug van de vierde naar de tiende positie, al wist hij zich later in de wedstrijd nog terug te knokken naar de zesde plaats.

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Leclerc erkent fout na startincident op Monza

Waar Hamilton zijn weg kon vervolgen, eindigde de race voor Leclerc amper een ronde later in een drama. In de tweede ronde verloor de Monegask de controle over zijn Ferrari in de Parabolica en crashte hij hard in de baanafzetting, wat direct leidde tot een code rood. Hoewel hij ongedeerd bleef, was zijn wedstrijd voorbij. Achteraf gaf Leclerc toe dat het openingsgevecht met zijn stalgenoot niet had mogen gebeuren.

"Volgens mij probeerde Lewis in de eerste bocht zijn positie te verdedigen", blikte Leclerc terug op het moment in de Variante del Rettifilo. "Daarna probeerde ik de tweede bocht zo krap mogelijk te nemen, maar dat bleek niet genoeg. We hadden dit hier niet moeten doen."

Geen sprake van interne vete bij Ferrari

In de paddock leidde het onderlinge treffen direct tot felle discussies over het ontbreken van duidelijke gedragsregels bij het Italiaanse team. Hamilton klaagde over de boordradio over een gebrek aan duidelijke afspraken, maar Leclerc weigert mee te gaan in het beeld van een escalerende strijd tussen de twee teamgenoten. Volgens de Monegask werd er rond het voorgaande raceweekend in Zandvoort immers al uitvoerig gesproken over de onderlinge verhoudingen.

Leclerc stoort zich dan ook aan de verhalen die na afloop de ronde deden. "Ik weet eigenlijk niet wie dat verhaal telkens opnieuw begint, alsof Lewis en ik voortdurend tegen elkaar aan het vechten zijn", stelde hij resoluut vast. "Daar is in Zandvoort al veel te veel over gesproken. Maar eerlijk is eerlijk: hier zijn we wel te ver gegaan."

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