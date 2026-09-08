Honda belooft 'grote stap' aan Aston Martin: cruciaal voor F1-toekomst Alonso
Honda belooft 'grote stap' aan Aston Martin: cruciaal voor F1-toekomst AlonsoMaak ons je Google-favoriet
Honda-hoofdingenieur Shintaro Orihara tempert de verwachtingen rondom de krachtbron van Aston Martin voor het huidige Formule 1-seizoen, maar belooft voor 2027 wel een flinke stap voorwaarts. In gesprek met het Spaanse medium Mundo Deportivo laat hij weten dat er dit jaar geen grote motorupdates meer komen, terwijl de druk op de toekomst van Fernando Alonso na een nieuw dieptepunt flink oploopt.
Aston Martin en motorenpartner Honda beleefden tijdens de Grand Prix van Italië namelijk een pijnlijk dieptepunt. Op het snelle circuit van Monza was de Britse formatie het langzaamste team van het voltallige veld. Zowel Alonso als teamgenoot Lance Stroll vielen al vroeg in de race uit, terwijl ze troosteloos in de achterhoede reden. Het optreden legde de technische crisis rondom de motor andermaal bloot. Achter de schermen wordt er volgens Orihara keihard gewerkt, maar snelle wonderen hoeft men niet te verwachten.
Orihara belooft flinke motorupgrade voor 2027
Honda keerde dit seizoen terug in de koningsklasse als de exclusieve fabriekspartner van Aston Martin, maar het hernieuwde huwelijk verloopt tot dusver buitengewoon moeizaam. Ondanks de technische inbreng van topontwerper Adrian Newey kampt de renstal al het hele jaar met betrouwbaarheidsproblemen en een aanzienlijk tekort aan topsnelheid en vermogen. Eerder werd al duidelijk dat een recente update op Zandvoort weliswaar pk's opleverde, maar dat die motorupdate voor problemen met de rijdbaarheid zorgde.
Orihara legt uit dat de Japanse fabrikant vasthoudt aan een strak plan om de achterstand op de concurrentie te verkleinen, al moeten coureurs en fans geduld hebben tot volgend jaar: "We hebben een roadmap voor de ontwikkeling van de motor en we weten waar we op dit moment staan", klinkt het. "Op basis van die routekaart zetten we een nieuwe grote stap voorwaarts voor de eerste race."
Tegelijkertijd blijft de hoofdingenieur nuchter over de omvang van het gat naar fabrikanten als Mercedes, Ferrari en Red Bull. De achterstand is niet van de ene op de andere dag verdwenen: "Het is moeilijk te zeggen of we het gat volledig kunnen dichten voor de eerste race, maar we werken er nog steeds aan om die achterstand te verkleinen. Maar zoals ik al aangaf, krijgen we dit jaar geen grote motorupgrades meer."
Toekomst van Fernando Alonso op het spel
De toezeggingen van de Japanse motorbouwer komen op een belangrijk moment voor Alonso. De 45-jarige Spanjaard, wiens Formule 1-loopbaan al in 2001 begon, twijfelt openlijk over zijn toekomst na afloop van zijn huidige verbintenis, die na dit seizoen afloopt. Hoewel velen in de paddock er al rekening mee houden dat Alonso in 2027 gewoon in de Formule 1 blijft, wil de tweevoudig wereldkampioen alleen doorgaan als hij over competitief materiaal beschikt.
Een seizoensbeste negende plaats tijdens de Dutch Grand Prix was voor de ervaren rot dan ook allerminst voldoende om tevreden achterover te leunen. Gevraagd of dergelijke klasseringen genoeg motivatie bieden om nog langer door te gaan in de sport, liet Alonso geen enkele twijfel bestaan: "Nee. We kunnen niet tevreden zijn met enkel een negende plaats en ik denk dat niemand binnen het team daar gelukkig mee is."
Als Aston Martin en Honda de Spaanse routinier willen overtuigen om ook in 2027 op de grid te staan, zal de beloofde stap voorwaarts dus daadwerkelijk een substantieel verschil moeten maken. Zonder tastbare perspectieven op succes dreigt het geduld van de oud-kampioen definitief op te raken.
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