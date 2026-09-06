close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Lawson during qualifying at Monza

Red Bull past auto zonder toestemming aan, FIA stuurt Lawson en Alonso naar pitstraat

Lawson during qualifying at Monza — Foto: © Red Bull Content Pool
2 reacties

Red Bull past auto zonder toestemming aan, FIA stuurt Lawson en Alonso naar pitstraat

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.
 Google Maak ons je Google-favoriet

De startopstelling van de F1 Grand Prix van Italië zal nog een kleine verandering ondergaan. Fernando Alonso en Liam Lawson worden namelijk door de stewards naar de pitstraat gestuurd. Aston Martin en Red Bull Racing hebben allebei aanpassingen gedaan zonder toestemming van de FIA.

Fernando Alonso was één na laatste geworden in de kwalificatie op het Autodromo Nazionale Monza voor teamgenoot Lance Stroll. Hij zou opschuiven naar P18 op de grid dankzij de straffen voor Kimi Antonelli, Lawson en Alexander Albon, die ieder een motorwissel hadden gedaan. Maar de Spanjaard zal de wedstrijd vanuit de pitstraat moeten aanvangen, nadat de MGU-K, batterij en control electronics van de Honda-krachtbron zijn vervangen. Hij was al over de limiet van het aantal gebruikte motoronderdelen gegaan, en dus start Alonso vanuit de pits.

Lawson vergezelt Alonso in de pitstraat

Lawson zou in Italië vanaf P21 starten tussen Antonelli en Albon, maar hij zal in plaats daarvan Alonso vergezellen in de pitstraat. Er is namelijk aan de achtervleugel gesleuteld zonder toestemming van de stewards. Daarnaast heeft Red Bull Racing aanpassingen doorgevoerd bij de ophanging.

Omdat de definitieve startopstelling nog niet is uitgebracht door de FIA, blijven er geen lege plekken op de grid achter, maar schuiven de profiterende coureurs een plaats op: Lance Stroll van P19 naar P18, Antonelli van P20 naar P19 en Albon van P22 naar P20.

Gerelateerd

Red Bull Racing Aston Martin Liam Lawson Fernando Alonso Grand Prix van Italië Autodromo Nazionale Monza

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

FIA is het met oordeel Verstappen eens en deelt straf aan Piastri uit

FIA is het met oordeel Verstappen eens en deelt straf aan Piastri uit

  • Gisteren 18:34
  • 10
Wolff woest na mislopen pole en geeft Verstappen de schuld: "Hij heeft de ronde verpest"

Wolff woest na mislopen pole en geeft Verstappen de schuld: "Hij heeft de ronde verpest"

  • Gisteren 20:28
  • 20
Piastri verpestte mogelijk Red Bull-plan, stewards roepen hem op het matje

Piastri verpestte mogelijk Red Bull-plan, stewards roepen hem op het matje

  • Gisteren 17:41
  • 5
LIVE | GP Italië: Gasly vertrekt op Monza vanaf pole, maar wat kan Verstappen vanaf P5? Live

LIVE | GP Italië: Gasly vertrekt op Monza vanaf pole, maar wat kan Verstappen vanaf P5?

  • 5 minuten geleden
Verstappen baalt van verlies van vermogen: 'Nog minder dan een Fiat Punto'

Verstappen baalt van verlies van vermogen: 'Nog minder dan een Fiat Punto'

  • Gisteren 15:13
  • 6
Antonelli vergelijkt gevecht Verstappen met horrorfilm: "Hij komt altijd terug"

Antonelli vergelijkt gevecht Verstappen met horrorfilm: "Hij komt altijd terug"

  • Vandaag 08:54

Net binnen

14:31
Live
LIVE | GP Italië: Gasly vertrekt op Monza vanaf pole, maar wat kan Verstappen vanaf P5?
14:29
Verstappen over gevecht met Hamilton: "Heb geen probleem met de kleur rood"
14:01
Definitieve startopstelling F1 GP Italië: Verstappen schuift naar voren, Gasly op pole
13:42
Loek Hartog redt leven van GT3-collega, race-organisatie nam nauwelijks actie bij felle brand
12:59
Windsor analyseert opvallende boordradio Verstappen: "Opvallend om Max dat te horen zeggen"
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Loek Hartog redt leven van GT3-collega, race-organisatie nam nauwelijks actie bij felle brand Heldendaad van Hartog

Loek Hartog redt leven van GT3-collega, race-organisatie nam nauwelijks actie bij felle brand

53 minuten geleden 1
FIA deelt document van 26 A4'tjes: dít is waarom Hadjar zijn Monaco-podium terugkrijgt herziene uitslag monaco

FIA deelt document van 26 A4'tjes: dít is waarom Hadjar zijn Monaco-podium terugkrijgt

4 september 2026 17:38 1
Waarom Norris de plank misslaat door te zeggen dat hij evenveel als Verstappen zou moeten verdienen Lando Norris

Waarom Norris de plank misslaat door te zeggen dat hij evenveel als Verstappen zou moeten verdienen

2 september 2026 12:44 14
BREAKING: Red Bull kondigt vervanger voor Gianpiero Lambiase aan Breaking

BREAKING: Red Bull kondigt vervanger voor Gianpiero Lambiase aan

1 september 2026 19:54 4
Ontdek het op Google Play
x