De startopstelling van de F1 Grand Prix van Italië zal nog een kleine verandering ondergaan. Fernando Alonso en Liam Lawson worden namelijk door de stewards naar de pitstraat gestuurd. Aston Martin en Red Bull Racing hebben allebei aanpassingen gedaan zonder toestemming van de FIA.

Fernando Alonso was één na laatste geworden in de kwalificatie op het Autodromo Nazionale Monza voor teamgenoot Lance Stroll. Hij zou opschuiven naar P18 op de grid dankzij de straffen voor Kimi Antonelli, Lawson en Alexander Albon, die ieder een motorwissel hadden gedaan. Maar de Spanjaard zal de wedstrijd vanuit de pitstraat moeten aanvangen, nadat de MGU-K, batterij en control electronics van de Honda-krachtbron zijn vervangen. Hij was al over de limiet van het aantal gebruikte motoronderdelen gegaan, en dus start Alonso vanuit de pits.

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Lawson vergezelt Alonso in de pitstraat

Lawson zou in Italië vanaf P21 starten tussen Antonelli en Albon, maar hij zal in plaats daarvan Alonso vergezellen in de pitstraat. Er is namelijk aan de achtervleugel gesleuteld zonder toestemming van de stewards. Daarnaast heeft Red Bull Racing aanpassingen doorgevoerd bij de ophanging.

Omdat de definitieve startopstelling nog niet is uitgebracht door de FIA, blijven er geen lege plekken op de grid achter, maar schuiven de profiterende coureurs een plaats op: Lance Stroll van P19 naar P18, Antonelli van P20 naar P19 en Albon van P22 naar P20.

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