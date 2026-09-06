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Verstappen and Mekies at Red Bull

Mekies trekt boetekleed aan na gefrustreerde boordradio Verstappen in Italië

Verstappen and Mekies at Red Bull — Foto: © IMAGO

Mekies trekt boetekleed aan na gefrustreerde boordradio Verstappen in Italië

Jan Bolscher
Senior Editor en Formule 1-verslaggever
Geaccrediteerde sportjournalist, doet verslag vanuit de Formule 1-paddock sinds 2019
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Max Verstappen is niet te spreken over de betrouwbaarheid van zijn Oracle Red Bull Racing-bolide na de kwalificatie voor de Grand Prix van Italië. De viervoudig wereldkampioen liep een goed kwalificatieresultaat mis door aanhoudende problemen met de RB22 en stelt dat zijn wagen veel te kwetsbaar is. Teambaas Laurent Mekies trok na afloop het boetekleed aan voor de chaotische slotfase.

Tijdens de kwalificatie op Monza kwam Verstappen uiteindelijk twee tienden tekort voor de eerste startplek. De Limburger had gehoopt op een slipstream van zijn teamgenoot Liam Lawson, maar de Nieuw-Zeelander strandde al in het tweede kwalificatiedeel. Na afloop van de sessie meldde Mekies zich direct over de boordradio bij zijn kopman. "Sorry Max, voor die laatste ronde. Het was een zooitje", aldus de teambaas. Hij voegde daaraan toe dat de snelheid beter was dan een dag eerder, maar Verstappen reageerde fel op de nieuwe schade aan zijn auto. "Ja, het is beter, maar deze auto is van papier gemaakt", sneerde de coureur.

Schade aan de RB22

Mekies besloot na de sessie niet voor de camera's te verschijnen, maar reageerde via een officieel persbericht van de renstal. Daarin erkende hij de teleurstelling over het resultaat. "We hebben gemengde gevoelens na de kwalificatie van vandaag. Natuurlijk kunnen we niet blij zijn met een vijfde startplek, maar de snelheid was wel een verbetering in vergelijking met waar we op vrijdag stonden", verklaarde de Fransman. Verstappen sloot de vrijdagse training nog af als negende, maar gelooft dat het huidige probleem hem zeker twee tienden heeft gekost. Voor de race van vandaag, die om 15:00 uur van start gaat, is het cruciaal dat de autosportbond goedkeuring geeft om de achterkant van de RB22 te repareren. Onder de huidige parc fermé-reglementen mag schade alleen hersteld worden met toestemming van de technisch afgevaardigde van de FIA.

Moeizame middag voor Lawson

Naast de problemen bij Verstappen liep ook de kwalificatie van Lawson niet volgens plan. De coureur, die momenteel de geblesseerde Isack Hadjar vervangt, wist de verwachtingen in Q2 niet waar te maken. Hij werd in zijn snelle ronde bovendien gehinderd door Oscar Piastri. Mekies nam het in zijn verklaring op voor de invaller. "Bij Liam wisten we dat we een gridstraf zouden krijgen voor een motorwissel. Het is zonde dat we de slag misten om een plekje in Q3, vanwege het verkeer dat hij in zijn laatste ronde had", stelde de teambaas. "Over het algemeen levert Liam wederom goed werk voor ons dit weekend. Ik weet zeker dat hij morgen volop gaat strijden om zich een weg naar voren te banen", besloot Mekies, al moet Lawson door een straf van 35 plaatsen wegens het vervangen van motoronderdelen wel vanaf de tweeëntwintigste en laatste positie vertrekken.

Startopstelling en kampioenschap

Verstappen start de race uiteindelijk vanaf de vijfde positie, nadat hij profiteerde van een gridstraf voor Piastri. De poleposition is in handen van Alpine-coureur Pierre Gasly, die verrassend George Russell aftroefde. Als Red Bull de wagen van Verstappen succesvol mag repareren, beschikt de nummer zes uit de huidige WK-stand vermoedelijk over de snelheid om voor de overwinning te vechten. De renstal hoopt daarmee belangrijke punten te scoren in een tot nu toe uitdagend seizoen, waarin de Nederlander nog geen zege wist te boeken.

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