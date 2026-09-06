Volgens Formule 1-journalist Peter Windsor werd tijdens de kwalificatie op Monza een pijnlijk probleem van de Red Bull Racing-bolide blootgelegd. De analist stelt dat Max Verstappen in het beslissende deel van de sessie grotendeels op zichzelf was aangewezen en daardoor de zwaktes van zijn auto niet kon verbloemen. Dat laat de Brit weten op zijn eigen YouTube-kanaal.

Hoewel de coureur de sessie als zesde afsloot met een tijd van 1:22.070, mag hij de race vanmiddag om 15:00 uur vanaf de vijfde plek aanvangen. Dit is het gevolg van een gridstraf voor Oscar Piastri, die drie plaatsen werd teruggezet wegens het hinderen van Liam Lawson. De verrassende poleposition ging naar Pierre Gasly in de Alpine, die nipt sneller was dan Mercedes-coureur George Russell.

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Geen slipstream voor Verstappen

Tijdens de kwalificatie op het Italiaanse circuit zochten veel coureurs naar een zogeheten tow, maar de Oostenrijkse renstal besloot daar niet aan mee te doen. Race-engineer Gianpiero Lambiase greep in toen de Nederlander zich wilde positioneren. "Max, ik denk dat het beter is om je niet druk te maken om die slipstreams. Laten we gewoon ons programma afwerken", aldus de engineer over de boordradio. Verstappen had eerder nog wel geprobeerd zijn teamgenoot Lawson te helpen. "Max gaf Liam een goede tow", stelt Windsor. "Liam was toen bij de eerste chicane al flink opgehouden door Oscar Piastri, dus het stelde uiteindelijk niet veel voor", voegt de analist daaraan toe. Doordat Lawson het derde kwalificatiedeel niet haalde, stond de Red Bull-coureur er in de laatste fase alleen voor. "Met Liam die Q3 niet haalde, stond Max daar alleen en was hij volledig op zichzelf aangewezen", legt Windsor uit. "Dat zou altijd een probleem voor hem worden", aldus de Brit.

Problemen met de achteras

Tijdens zijn snelle ronde werd de drievoudig racewinnaar van Monza op de voet gevolgd door Russell, die naderhand klaagde dat hij in de Lesmo-bochten tijd verloor door de vuile lucht van de RB22. Windsor zag Verstappen echter geen fouten maken. "Als je naar de onboard kijkt, raakt Max de kerb helemaal niet", merkt hij op. "Er komt geen stof omhoog, er gebeurt eigenlijk niets met de auto", vervolgt de journalist. "Ik neem aan dat hij gewoon wat downforce verloor, omdat hij zo dicht achter Max zat", refererend aan de situatie met de Britse concurrent.

Veel opvallender vond Windsor de klachten van Verstappen zelf. De coureur gaf aan dat hij tussen de tweede chicane en de Lesmo's totaal geen steun van de achterkant voelde, een probleem dat hem naar eigen zeggen twee tienden per ronde kostte. "Het was interessant om Max te horen zeggen dat de achteras hem helemaal niets gaf", vertelt Windsor. Omdat er op dat deel van het circuit volgens de reglementen geen elektrische energie wordt ingezet, werd de auto puur aangedreven door de verbrandingsmotor. "Daar was je eigenlijk alleen afhankelijk van het vermogen van de verbrandingsmotor, zo’n vijfhonderd pk", legt hij uit. "En ineens legde dat duidelijk een gripprobleem bij Red Bull bloot", concludeert de analist.

Alpine deelt tik uit

Normaal gesproken kan de viervoudig wereldkampioen dergelijk onderstuur met zijn rijstijl compenseren, maar door het gebrek aan vermogen was dat nu onmogelijk. "Max’ normale manier om met dat onderstuur om te gaan, zou zijn geweest om de achterkant een beetje te gebruiken", zegt Windsor. "Maar dat kon hij nu niet, omdat hij daar geen echt vermogen kon inzetten", stelt de journalist. Dat uitgerekend Gasly met de Alpine de poleposition pakte, maakt de situatie voor de formatie uit Milton Keynes extra pijnlijk. "Het deed Alpine geen pijn", merkt Windsor droogjes op. Hij sluit zijn analyse dan ook stellig af. "We kunnen nu dus categorisch zeggen dat de Alpine een betere balans en meer grip op de achteras heeft dan de Red Bull", trekt hij een stevige conclusie.

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