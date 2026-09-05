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Verstappen and Piastri after race at Zandvoort

FIA is het met oordeel Verstappen eens en deelt straf aan Piastri uit

Verstappen and Piastri after race at Zandvoort — Foto: © IMAGO
6 reacties

FIA is het met oordeel Verstappen eens en deelt straf aan Piastri uit

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.
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Max Verstappen heeft na de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Italië met een beschuldigende vinger naar Oscar Piastri gewezen. Liam Lawson liep op het circuit van Monza een belangrijke slipstream mis en Verstappen stelt dat dit kwam doordat de Nieuw-Zeelander werd opgehouden door de McLaren. En de FIA is het met de Red Bull-coureur eens.

De kwalificatiesessie op het asfalt van Monza verliep voor de viervoudig wereldkampioen sowieso al moeizaam. Terwijl Pierre Gasly verrassend naar de pole position reed, kwam de Limburger niet verder dan de zesde startplaats. Hij kampte gedurende de sessie met balansproblemen aan de achterkant van zijn bolide. In Q3 had hij ook nog eens geen hulp meer van Lawson. Hij probeerde hem een slipstream te geven in de hoop dat Lawson niet in Q2 geëlimineerd zou worden, maar Verstappen is ervan overtuigd dat Piastri roet in het eten heeft gegooid.

Verstappen wijst naar Piastri na misgelopen slipstream

Toen Verstappen door Viaplay werd gevraagd naar het uiteindelijk mislukte Red Bull-plan om Lawson een zogeheten 'tow' te geven, wees hij direct naar Piastri. "Dat is jammer", reageerde hij. "Maar hij werd opgehouden door Piastri, dus dat is jammer, ja", zo klonk het teleurstellend.

De actie van Piastri is niet onopgemerkt gebleven bij de wedstrijdleiding. De FIA-stewards openden een officieel onderzoek naar het incident in Q2, waarbij de Australiër bij het uitkomen van de eerste chicane op de racelijn zou hebben gereden terwijl Lawson bezig was aan een snelle ronde. Zowel de coureurs als vertegenwoordigers van McLaren en Red Bull moesten zich na de sessie melden bij de stewards.

Zij zijn het met het oordeel van Verstappen eens. De stewards hebben Piastri een gridstraf gegeven van drie posities voor het blokkeren van Lawson. Hierdoor schuiven de Ferrari's van Charles Leclerc en Lewis Hamilton op naar de tweede startrij en springt Verstappen van P6 naar P5. En Piastri gaat dus van de derde naar de zesde stek.

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