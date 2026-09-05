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Russell, Mercedes, FP2

Mercedes eerste in laatste training voor GP Italië, maar Verstappen dichtbij op P3

Russell, Mercedes, FP2 — Foto: © IMAGO
3 reacties

Mercedes eerste in laatste training voor GP Italië, maar Verstappen dichtbij op P3

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.
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George Russell heeft de derde vrije training voor de F1 Grand Prix van Italië als snelste afgesloten. De Mercedes-coureur zette een rondetijd van neer van 1:22.219, en kwam daarmee 0.226 seconden onder Lewis Hamilton terecht. Max Verstappen belandde op de derde plaats.

De laatste trainingssessie op het Autodromo Nazionale Monza begon om 12:30 uur. Het was zonnig en 31°C, en later vandaag worden temperaturen van 34°C verwacht. Zoals we gewend zijn in VT3, was het een rustige openingsfase. De Audi's kwamen eventjes naar buiten samen met Franco Colapinto, die wijd ging door de Variante del Rettifilo. De andere Alpine van Pierre Gasly klokte een tijd van 1:23.878. Pas na een minuut of tien kwam de helft van het veld naar buiten, maar de topteams, inclusief de Red Bull van Max Verstappen, bleven lang binnen.

Lawson in de rondte

Toen de topteams na zo'n twintig minuten dan eindelijk in actie kwamen, ging Andrea Kimi Antonelli naar de eerste plek met een 1:23.032. Charles Leclerc ving de sessie eveneens op de softs aan, maar kwam twee tienden tekort op de thuisheld. De tijd van de Ferrari-coureur werd vervolgens ook nog afgepakt, omdat hij de track limits had overschreden bij het uitkomen van de tweede Lesmo-bocht. Verstappen, 0.435 seconden achter Antonelli, schoof op de mediumband door naar de tweede positie. Zijn teamgenoot had het wat lastiger. Liam Lawson spinde in de Variante del Rettifilo na klachten over het gebrek aan grip in de langzamere bochten.

Slipstreams oefenen

Leclerc nam revanche en zette opnieuw een tijd neer die goed genoeg was voor de tweede stek. Niet veel later kreeg de Monegask alsnog zijn eerdere ronde terug van de wedstrijdleiding. Gasly liep een paar honderdsten harder dan Verstappen en kwam op de derde positie terecht. Halverwege de sessie vonden we George Russell op P5 voor Gabriel Bortoleto en Arvid Lindblad.

Het werd steeds drukker op de baan bij aanvang van de tweede helft van VT3 en iedereen was opzoek naar een slipstream, naar een zogeheten 'tow'. Vooral Oscar Piastri raakte gefrustreerd, omdat hij moeite had met het juiste gaatje vinden in het verkeer. Toen hij eenmaal dat gaatje had gevonden, schoot hij rechtdoor bij de Rettifilo-chicane.

Met een slipstream van zijn ploegmaat in de eerste sector, steeg Russell naar de eerste positie met een 1:22.687, ruim drie tienden onder Antonelli. Verstappen vond met een 1:23.100 ook een verbetering, maar hij reed nog altijd op een oud setje mediums in plaats van een nieuw setje softs.

Russell remde vervolgens af voor de Variante della Roggia, maar zat Lawson daardoor flink in de weg. De Nieuw-Zeelander moest de chicane door het grind afsteken. Terwijl de Mercedes-coureur druk bezig was met zijn excuses aanbieden aan Lawson, blokkeerde daardoor ook nog eens Esteban Ocon.

Verstappen wordt derde na gevecht met Hamilton

Russell verbeterde met een 1:22.219 en bleef bovenaan de tijdenlijst voor Hamilton. Verstappen is derde geworden met een 1:22.569, vlak voor Antonelli en Lando Norris. Charles Leclerc klokte de zesde tijd, bijna een halve seconde achter Russell. Lindblad, Piastri, Gasly en Colapinto sloten de top tien af. Verstappen en Hamilton waren in de slotfase lekker zij-aan-zij aan het vechten, terwijl Piastri ook werd geblokkeerd. Lawson in de tweede Red Bull RB22 kwam niet verder dan P12. De Aston Martin van Lance Stroll was opnieuw het sloomst.

De kwalificatie voor de Grand Prix van Italië vindt later vandaag plaats om 16:00 uur.

Vincent Bruins
Geschreven door
Vincent Bruins - Redacteur GPFans NL
Vincent Bruins (29) is een Nederlandse Formule 1-redacteur met vier jaar ervaring in de F1-journalistiek. Hij heeft meer dan tien jaar ervaring als redacteur en content creator in de GT-racerij. Hij duikt graag in de technische en sportieve reglementen. Zo weet Vincent alle ins en outs op het gebied van bijvoorbeeld de techniek van F1-bolides en straffen. Tevens schrijft hij bij GPFans columns.
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