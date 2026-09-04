Verstappen hint op extra race buiten F1, Red Bull krijgt WK-punten terug | GPFans Recap

De kop is eraf bij de F1 Grand Prix van Italië. In deze GPFans Recap zorgen wij ervoor dat jij weer helemaal up-to-date bent rondom al het Formule 1-nieuws.

De vrijdag op het Autodromo Nazionale Monza zit erop. George Russell klokte de snelste tijd voor Charles Leclerc en thuisheld Andrea Kimi Antonelli. Max Verstappen gaf zijn stoeltje op voor Ayumu Iwasa in VT1 en werd vervolgens slechts negende in VT2 - werk aan de winkel voor Red Bull Racing dus. Het belangrijkste nieuws is echter dat de uitslag van Monaco is herzien. McLaren en Red Bull zijn namelijk succesvol geweest in hun hoger beroep tegen het eerdere protest van Alpine. Verder gaan Grands Prix volgend jaar verkort worden, lijkt Verstappen een extra GT3-race te gaan doen, is er ruzie ontstaan tussen Flavio Briatore en Andrea Stella na de uitspraak van het hof in Parijs, en geeft Laurent Mekies een medische update over Isack Hadjar.

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Opvallend nieuws: Kortere Formule 1-races vanaf 2027

De Formule 1 staat op het punt om de maximale raceafstand vanaf 2027 te verkorten van 305 kilometer naar 290 kilometer. Alle elf teams hebben inmiddels unaniem ingestemd met dit voorstel, dat moet voorkomen dat de bolides door de nieuwe motorreglementen te zwaar worden of volledig opnieuw ontworpen moeten worden als de verhouding tussen de batterij en de verbrandingsmotor gaat verschuiven. Lees hier het hele artikel over de afstand van toekomstige Grands Prix.

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Verstappen hint op deelname GT3-seizoensfinale: "Gelukkig kan de reservecoureur instappen"

Max Verstappen overweegt om later dit jaar zelf in te stappen tijdens de seizoensafsluiter van de GT World Challenge Europe in Portugal. De viervoudig Formule 1-wereldkampioen kampt met zijn eigen raceteam met een bezettingsprobleem voor de finale en kijkt naar creatieve oplossingen, waarbij de kersverse vijfvoudig IndyCar-kampioen Álex Palou een nadrukkelijke kandidaat is om het team te versterken. Over de Spaanse coureur wilde Verstappen niks kwijt. Hij liet wel weten een "goede reservecoureur" van Verstappen Racing in te gaan zetten. Hij hint hier, zoals Max dat typisch met een lachje doet, op zichzelf. Lees hier het hele artikel over mogelijke deelname aan GT World Challenge.

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FIA hakt knoop door en geeft kampioenschapspunten terug aan Red Bull

Drie maanden na de F1 Grand Prix van Monaco is de uitslag dan eindelijk officieel. De Fédération Internationale de l'Automobile (FIA) heeft nu pas de knoop doorgehakt rondom de teruggedraaide straffen van Pierre Gasly en de protesten van McLaren en Red Bull Racing die daarop volgden. Er is besloten om Isack Hadjar zijn podium terug te geven en Gasly van P3 naar P7 te laten zakken in de herziene uitslag. Lees hier het hele artikel over het besluit rondom de uitslag van Monaco.

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Stella en Briatore botsen op persconferentie na onthulling over McLaren-link van FIA-steward

McLaren-teambaas Andrea Stella en Alpine-topman Flavio Briatore hebben het tijdens de persconferentie voor teambazen met elkaar aan de stok gehad. Briatore wees naar het McLaren-verleden van één van de rechters van het International Court of Appeal, dat eerder besloot om Pierre Gasly alsnog te straffen voor de wedstrijd in Monaco. Dat kon vervolgens weer op de woede van McLaren-teambaas Andrea Stella rekenen. "We hebben de beslissing geaccepteerd, maar wat wel heel erg vreemd is. Er waren vier rechters in het panel, maar één daarvan gedroeg zich als een aanklager. Ook dat is nog geen probleem, maar het probleem is zijn link met McLaren", klonk het vanuit Briatore. Lees hier het hele artikel over de ruzie tussen de topmannen van McLaren en Alpine.

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F1 organiseert opnieuw gezamenlijke launch en onthult nieuwe locatie voor F1 Live

De Formule 1 organiseert in aanloop naar het nieuwe raceseizoen een grootschalig evenement in Italië. Van donderdag 18 februari tot en met zaterdag 20 februari 2027 wordt het centrum van Milaan omgetoverd voor het driedaagse 'F1 Live Milan'. Dit spektakel zal dienen als de officiële seizoenslancering voor het wereldkampioenschap van 2027. Het wordt vergelijkbaar met het F1 75-evenement in Londen in bijna twee jaar geleden. Daar werden toen alle kleurstellingen onthuld, en dit wordt ook in Milaan verwacht. Lees hier het hele artikel over F1 Live-evenement voor seizoen 2027.

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Mekies geeft toe herstel Hadjar somber in te zien: "Madrid wordt ook lastig"

Laurent Mekies betwijfelt of Isack Hadjar op tijd hersteld is voor de F1 Grand Prix van Spanje. De Fransman kampt met een polsblessure en moet mogelijk ook de naderende race in Madrid aan zich voorbij laten gaan. Volgens de Red Bull Racing-teambaas neemt de renstal geen enkel risico met de jongeling en staat een volledig medisch herstel voorop. "Met Isack gaat het oké", vertelt de teambaas aan Canal+. "Hij kan nu echter niet rijden, dus ik ga je uiteraard niet vertellen dat hij blij is, want dat is hij niet." Toch kijkt de leidinggevende vooral naar de lange termijn voor de huidige nummer acht van het wereldkampioenschap. "De absolute prioriteit is zijn herstel." Lees hier het hele artikel over de medische update rondom Isack Hadjar.

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Geschreven door Vincent Bruins - Redacteur GPFans NL Vincent Bruins (29) is een Nederlandse Formule 1-redacteur met vier jaar ervaring in de F1-journalistiek. Hij heeft meer dan tien jaar ervaring als redacteur en content creator in de GT-racerij. Hij duikt graag in de technische en sportieve reglementen. Zo weet Vincent alle ins en outs op het gebied van bijvoorbeeld de techniek van F1-bolides en straffen. Tevens schrijft hij bij GPFans columns. Bekijk volledige biografie

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