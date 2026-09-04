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Russell, Mercedes, FP2

Russell het snelst in tweede vrije training GP Italië, Verstappen blijft steken op negende plek

Russell, Mercedes, FP2 — Foto: © IMAGO

Russell het snelst in tweede vrije training GP Italië, Verstappen blijft steken op negende plek

Jan Bolscher
Senior Editor en Formule 1-verslaggever
Geaccrediteerde sportjournalist, doet verslag vanuit de Formule 1-paddock sinds 2019
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George Russell heeft de tweede vrije training in aanloop naar de Grand Prix van Italië als snelste afgesloten. De Mercedes-coureur zette een 1:22.559 op het bord en eindigde daarmee bovenaan de tijdenlijst. Charles Leclerc en Kimi Antonelli completeerden de top drie.

De Formule 1 is neergestreken op het iconische circuit van Monza, waar aanstaande zondag de Grand Prix van Italië wordt verreden. Vanwege temperaturen van rond de 34 graden Celsius op alle drie de dagen heeft de FIA een Heat Hazard afgegeven, wat betekent dat er verplicht bepaalde koelapparatuur gebruikt moet worden. Tijdens de eerste vrije training was het Charles Leclerc die met een 1:23.008 bovenaan de tijdenlijst eindigde, gevolgd door teammaat Lewis Hamilton met een 1:23.181. Een veelbelovende aftrap van het weekend voor Ferrari en de massaal aanwezige tifosi dus. George Russell, Liam Lawson en Kimi Antonelli completeerden de top vijf.

Drukke openingsfase van tweede vrije training

Max Verstappen bracht de vrijdagochtend langs de zijlijn door. Ayumu Iwasa (P17) nam plaats in de Red Bull van de viervoudig wereldkampioen in het kader van de verplichte rookiesessies. Bij het vrijgeven van de baan voor de tweede oefensessie kwam Verstappen logischerwijs dan ook direct naar buiten. Zijn eerste tijd was goed voor een 1:24.719 op de medium band, terwijl Antonelli met een 1:23.417 op de harde band direct een knappe tijd neerzette. Na de eerste tien minuten was de eerste boordradio van Verstappen daar: "Dit is echt heel erg slecht. Er zit totaal geen neerwaartse druk op de auto."

Mercedes ontpopt zich als snelste team

De tweede snelle ronde van Verstappen was goed voor een 1:23.950, ruim vijf tienden achter de tijd van Antonelli. Na de eerste twintig minuten bestond de top vijf uit Russell (1:23.202), Antonelli (+0.215), Arvid Lindblad (0.266), Leclerc (+0.270) en Lawson (+0.458). Lawson reed op dit punt als enige coureur in de top tien op de zachte band. Verstappen verbeterde zichzelf vlak hierna op de mediums met een 1:23.749, goed voor de zesde tijd. Antonelli dook ondertussen onder Russell door met een 1:22.700.

Lange runs voor de zondag

Het middelste gedeelte van de sessie verliep rustig. Veel coureurs haalden een setje van het harde rubber op in de pitstraat, om vervolgens een lange run ter voorbereiding op zondag te verrijden. Hier en daar zagen we wel wat remfoutjes bij de eerste chicane. Met name de coureurs van Williams moesten een aantal keer langs de blokken piepschuim slalommen, iets wat we in de eerste vrije training ook al zagen. Toen zat Luke Browning in de Williams van Carlos Sainz.

Moeizame sessie voor Verstappen

In de slotfase was er een spin zonder verdere gevolgen voor Leclerc. De Monegask raakte de kerb in de tweede chicane, waarna de achterkant uitbrak en de auto een pirouette draaide. Bij het vallen van de vlag bestond de top vijf uit Russell (1:22.559), Leclerc (+0.120), Antonelli (+0.141), Norris (+0.384) en Hamilton (+0.457). Verstappen bleef steken op de negende tijd, ruim acht tienden achter de tijd van Russell.

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