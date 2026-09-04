Het raceweekend in Monza gaat om 12:30 uur dan echt van start met de eerste vrije training. De teams hebben wederom een aantal nieuwe onderdelen meegenomen voor de wedstrijd in Italië en ook Red Bull heeft updates gemeld bij de FIA.

Het Oostenrijkse team reist naar Monza af met een verbetering aan de achterkant van de RB22. "Om de betrouwbaarheid van de assemblage van de carrosserie rond het achterwiel te verbeteren, is de rubberen afdichting die voor een aerodynamische afsluiting zorgt aangepast. Hierdoor moet de kans kleiner worden dat deze losraakt van de wishbone. Daarnaast zijn de aansluitingen van de winglets verwijderd", zo valt te lezen. Daarnaast is ook de vloer wat aangepast en is er een verbetering aan de uitlaat doorgevoerd. Ook de voorvleugel is 'getrimd': "Deze moet de luchtstroom achter de auto verbeteren en daarmee meer downforce vanuit de vloer mogelijk maken."

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Updates in Monza

McLaren heeft ook twee nieuwe verbeteringen gemeld bij de FIA. Het gaat om een aanpassing aan de achtervleugel en daarnaast is ook de vloer verbeterd: "Een kleine aanpassing aan de vloeronderdelen, wat zorgt voor een betere stroomlijning van de luchtstroom en daarmee voor betere aerodynamische prestaties van de vloer en een vermindering van de luchtweerstand." McLaren wil in Monza dus vooral de drag verminderen achter de MCL40.

Mercedes heeft soortgelijke verbeteringen meegenomen, met een aangepaste achtervleugel, maar ook een aanpassing aan het bodywork, speciaal voor het circuit in Monza. Ferrari heeft vier nieuwe verbeteringen gemeld bij de FIA, namelijk een verbetering aan de vloer, spiegels, achterkant van de wagen en aan de uitlaat.

Middenveld staat ook niet stil

In het middenveld zijn er ook teams met upgrades: Williams heeft de geometrie van de HALO aangepast, een nieuwe voorvleugel meegenomen en ook de vloer hier en daar wat verbeterd. De Racing Bulls houden het bij een aanpassing aan de uitlaat en kiezen voor een nieuwe achtervleugel. Mogelijk dat dit de Macarena-vleugel is, die de afgelopen week tijdens een TPC-dag al is gespot bij het Italiaanse zusterteam van Red Bull Racing.

Aston Martin houdt het bij verbeteringen aan de voorwielophanging, maar ook de vloerranden, en Haas heeft het bodywork van de wagen aangepast, de vloer en ook de achterkant van de bolide. Alpine heeft gekozen voor een nieuwe frontwing endplate en een verbeterde achtervleugel. Cadillac sluit het lijstje af met twee verbeteringen: de vloer en een aanpassing aan de diffuser.

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