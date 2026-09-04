Red Bull onthult updates voor Monza, ook McLaren, Ferrari en Mercedes passen auto's aan
Red Bull onthult updates voor Monza, ook McLaren, Ferrari en Mercedes passen auto's aanMaak ons je Google-favoriet
Het raceweekend in Monza gaat om 12:30 uur dan echt van start met de eerste vrije training. De teams hebben wederom een aantal nieuwe onderdelen meegenomen voor de wedstrijd in Italië en ook Red Bull heeft updates gemeld bij de FIA.
Het Oostenrijkse team reist naar Monza af met een verbetering aan de achterkant van de RB22. "Om de betrouwbaarheid van de assemblage van de carrosserie rond het achterwiel te verbeteren, is de rubberen afdichting die voor een aerodynamische afsluiting zorgt aangepast. Hierdoor moet de kans kleiner worden dat deze losraakt van de wishbone. Daarnaast zijn de aansluitingen van de winglets verwijderd", zo valt te lezen. Daarnaast is ook de vloer wat aangepast en is er een verbetering aan de uitlaat doorgevoerd. Ook de voorvleugel is 'getrimd': "Deze moet de luchtstroom achter de auto verbeteren en daarmee meer downforce vanuit de vloer mogelijk maken."
Updates in Monza
McLaren heeft ook twee nieuwe verbeteringen gemeld bij de FIA. Het gaat om een aanpassing aan de achtervleugel en daarnaast is ook de vloer verbeterd: "Een kleine aanpassing aan de vloeronderdelen, wat zorgt voor een betere stroomlijning van de luchtstroom en daarmee voor betere aerodynamische prestaties van de vloer en een vermindering van de luchtweerstand." McLaren wil in Monza dus vooral de drag verminderen achter de MCL40.
Mercedes heeft soortgelijke verbeteringen meegenomen, met een aangepaste achtervleugel, maar ook een aanpassing aan het bodywork, speciaal voor het circuit in Monza. Ferrari heeft vier nieuwe verbeteringen gemeld bij de FIA, namelijk een verbetering aan de vloer, spiegels, achterkant van de wagen en aan de uitlaat.
Middenveld staat ook niet stil
In het middenveld zijn er ook teams met upgrades: Williams heeft de geometrie van de HALO aangepast, een nieuwe voorvleugel meegenomen en ook de vloer hier en daar wat verbeterd. De Racing Bulls houden het bij een aanpassing aan de uitlaat en kiezen voor een nieuwe achtervleugel. Mogelijk dat dit de Macarena-vleugel is, die de afgelopen week tijdens een TPC-dag al is gespot bij het Italiaanse zusterteam van Red Bull Racing.
Aston Martin houdt het bij verbeteringen aan de voorwielophanging, maar ook de vloerranden, en Haas heeft het bodywork van de wagen aangepast, de vloer en ook de achterkant van de bolide. Alpine heeft gekozen voor een nieuwe frontwing endplate en een verbeterde achtervleugel. Cadillac sluit het lijstje af met twee verbeteringen: de vloer en een aanpassing aan de diffuser.
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
Naast Antonelli krijgt ook Albon gridstraf; ook Verstappen heeft motoronderdelen gewijzigd
- 2 minuten geleden
LIVE | Tweede vrije training GP Italië: Verstappen krijgt nieuwe voorvleugel, Antonelli snelste
- 28 minuten geleden
Stella en Briatore botsen op persconferentie na onthulling over McLaren-link van FIA-steward
- 42 minuten geleden
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Waarom Norris de plank misslaat door te zeggen dat hij evenveel als Verstappen zou moeten verdienen
BREAKING: Red Bull kondigt vervanger voor Gianpiero Lambiase aan
Juncadella scoort eerste Endurance Cup-podium voor Verstappen Racing: "Echt blij mee!"
Windsor over reden achter contractverlenging Verstappen: "Dat is voor Max belangrijker"
Net binnen
LIVE | Tweede vrije training GP Italië: Verstappen krijgt nieuwe voorvleugel, Antonelli snelste
- 28 minuten geleden
Naast Antonelli krijgt ook Albon gridstraf; ook Verstappen heeft motoronderdelen gewijzigd
- 2 minuten geleden
Stella en Briatore botsen op persconferentie na onthulling over McLaren-link van FIA-steward
- 42 minuten geleden
Red Bull Racing reageert op teruggekregen podiumplaats na bizarre FIA-saga
- 58 minuten geleden
Antonelli ziet Red Bull niet als grote uitdager in F1 GP van Italië
- 1 uur geleden
Verstappen ontvang lof van collega's voor hulp aan jong talent: "Geweldig wat Max doet"
- 1 uur geleden
Veel gelezen
Strafpunten F1: Antonelli en Hamilton zien punten vervallen richting Monza
- 31 augustus
'Nieuwe Verstappen-deal moet vertrek Lambiase blokkeren, Russell teruggezet door Mercedes' | GPFans Recap
- 25 augustus
'Red Bull trekt de portemonnee en wil Verstappen vijf jaar langer aan zich binden'
- 18 augustus
´Wolff moet zich voorbereiden op burgeroorlog binnen Mercedes´
- 25 augustus
Verstappen erkent dat het niet goed met hem gaat: 'Ik ben ziek'
- 22 augustus
Diefstal op F1-circuit in Madrid, Norris wil evenveel als Verstappen en Hamilton verdienen | GPFans Recap
- 1 september