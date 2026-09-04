De eerste vrije training in aanloop naar de Grand Prix van Italië van aanstaande zondag gaat om 12:30 uur van start. Max Verstappen verwacht dat het iconische circuit van Monza het decor zal vormen voor een anti-race, vanwege de leeglopende batterijen in de hedendaagse Formule 1-auto's. Middels dit liveblog blijf je van minuut tot minuut op de hoogte van alle ontwikkelingen.

LIVE: Eerste vrije training GP Italië | hoe komt Verstappen uit de startblokken? Sorteer op: Laatste Oudste De eerste vrije training zit erop De eerste vrije training zit erop. De top vijf: Leclerc: 1:23.008 Hamilton: +0.173 Russell: +0.304 Lawson: +0.425 Antonelli: +0.636 Iwasa Iwasa heeft zijn tijd ook aangescherpt en parkeert de Red Bull met een 1:24.168 naar de zestiende tijd. Lawson lijkt met momenteel de vierde tijd lekker te gaan in de Red Bull. Hamilton Met nog tien minuten te gaan heeft Hamilton nog even aangezet. De zevenvoudig wereldkampioen heeft zijn snelste tijd aangescherpt tot 0.173 achter Leclerc en staat daarmee momenteel op de tweede plaats in de tijdenlijst. Lange runs Qua topteams is het even rustig op de baan. Na wat snelle runs van zojuist, zijn veel rijders nu bezig met een wat langere run. Tsunoda Tsunoda, momenteel op de tiende plaats in de Racnig Bulls, heeft ondertussen een opmerkelijk moment met Colapinto. De Argentijn slingt van rechts naar links over het rechte stuk als de Japanner aan komt stormen, met een woedende boordradio zoals we die kennen van Tsunoda als gevolg. Nog twinting minuten te gaan Met nog twintig minuten op de klok is de top vijf als volgt: Leclerc: 1:23.008 Russell: 1:23.312 Hamilton: 1:23.561 Antonelli: 1:23.644 Lawson: 1:23.712 Leclerc Leclerc klokt die tijd overigens op de medium band. Indrukwekkend dus. Leclerc Leclerc klokt een 1:23.008, terwijl Lawson ruim zeven tienden achter de tijd van de Ferrari-coureur binnenkomt. Ferrari lijkt de boel qua vermogen goed op orde te hebben. Antonelli En daar is ook meteen een nieuwe snelste tijd: 1:23.664. Maar Russell, ook op de softs, gaat daar direct ruimschoots onderdoor met een 1:23.312. Ook Leclerc is nu naar buiten op de zachte band. Lange runs Een groot deel van het veld is bezig met een langere run met het oog op zondag. Antonelli en Lawson rijden wel op de softs. We zijn weer onderweg De baan is weer vrijgegeven en we zijn weer onderweg. Nog een dik half uur op de klok. Rode vlag En ondertussen is de VSC omgezet in een rode vlag. De versnellingsbak van de Cadillac lijkt te zijn vastgeslagen, waardoor de marshalls de auto niet van de baan kunnen rollen. Er moet daarom een kraan aan te pas komen, en dat betekent automatisch een rode vlag. De top vijf na 20 minuten De top vijf na twintig minuten Norris: 1:23.7619 Russell: 1:23.802 Hamilton: 1:23.891 Leclerc: 1:24.023 Colapinto: 1:24.028 Virtual Safety Car De eerste gele vlag van het weekend komt op naam van Colton Herta. De Cadillac van de Amerikaan is stilgevallen naast de baan. Voor nu is het een Virtual Safety Car, terwijl de marshalls proberen de auto van de baan te rollen. Voorlopig zit er echter geen beweging in. Liam Lawson Liam Lawson zit ook dit weekend nog in de Red Bull, omdat Isack Hadjar nog altijd herstellende is van zijn polsblessure. De Nieuw-Zeelander heeft met een 1:24.383 op de zachte band momenteel de snelste tijd in handen. Laad meer

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