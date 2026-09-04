LIVE (gesloten) | Eerste vrije training GP Italië: hoe komt Red Bull Racing uit de startblokken?
LIVE (gesloten) | Eerste vrije training GP Italië: hoe komt Red Bull Racing uit de startblokken?Maak ons je Google-favoriet
De eerste vrije training in aanloop naar de Grand Prix van Italië van aanstaande zondag gaat om 12:30 uur van start. Max Verstappen verwacht dat het iconische circuit van Monza het decor zal vormen voor een anti-race, vanwege de leeglopende batterijen in de hedendaagse Formule 1-auto's. Middels dit liveblog blijf je van minuut tot minuut op de hoogte van alle ontwikkelingen.
LIVE: Eerste vrije training GP Italië | hoe komt Verstappen uit de startblokken?
De eerste vrije training zit erop
De eerste vrije training zit erop. De top vijf:
Leclerc: 1:23.008
Hamilton: +0.173
Russell: +0.304
Lawson: +0.425
Antonelli: +0.636
Iwasa
Iwasa heeft zijn tijd ook aangescherpt en parkeert de Red Bull met een 1:24.168 naar de zestiende tijd. Lawson lijkt met momenteel de vierde tijd lekker te gaan in de Red Bull.
Hamilton
Met nog tien minuten te gaan heeft Hamilton nog even aangezet. De zevenvoudig wereldkampioen heeft zijn snelste tijd aangescherpt tot 0.173 achter Leclerc en staat daarmee momenteel op de tweede plaats in de tijdenlijst.
Lange runs
Qua topteams is het even rustig op de baan. Na wat snelle runs van zojuist, zijn veel rijders nu bezig met een wat langere run.
Tsunoda
Tsunoda, momenteel op de tiende plaats in de Racnig Bulls, heeft ondertussen een opmerkelijk moment met Colapinto. De Argentijn slingt van rechts naar links over het rechte stuk als de Japanner aan komt stormen, met een woedende boordradio zoals we die kennen van Tsunoda als gevolg.
Nog twinting minuten te gaan
Met nog twintig minuten op de klok is de top vijf als volgt:
Leclerc: 1:23.008
Russell: 1:23.312
Hamilton: 1:23.561
Antonelli: 1:23.644
Lawson: 1:23.712
Leclerc
Leclerc klokt die tijd overigens op de medium band. Indrukwekkend dus.
Leclerc
Leclerc klokt een 1:23.008, terwijl Lawson ruim zeven tienden achter de tijd van de Ferrari-coureur binnenkomt. Ferrari lijkt de boel qua vermogen goed op orde te hebben.
Antonelli
En daar is ook meteen een nieuwe snelste tijd: 1:23.664. Maar Russell, ook op de softs, gaat daar direct ruimschoots onderdoor met een 1:23.312. Ook Leclerc is nu naar buiten op de zachte band.
Lange runs
Een groot deel van het veld is bezig met een langere run met het oog op zondag. Antonelli en Lawson rijden wel op de softs.
We zijn weer onderweg
De baan is weer vrijgegeven en we zijn weer onderweg. Nog een dik half uur op de klok.
Rode vlag
En ondertussen is de VSC omgezet in een rode vlag. De versnellingsbak van de Cadillac lijkt te zijn vastgeslagen, waardoor de marshalls de auto niet van de baan kunnen rollen. Er moet daarom een kraan aan te pas komen, en dat betekent automatisch een rode vlag.
De top vijf na 20 minuten
De top vijf na twintig minuten
Norris: 1:23.7619
Russell: 1:23.802
Hamilton: 1:23.891
Leclerc: 1:24.023
Colapinto: 1:24.028
Virtual Safety Car
De eerste gele vlag van het weekend komt op naam van Colton Herta. De Cadillac van de Amerikaan is stilgevallen naast de baan. Voor nu is het een Virtual Safety Car, terwijl de marshalls proberen de auto van de baan te rollen. Voorlopig zit er echter geen beweging in.
Liam Lawson
Liam Lawson zit ook dit weekend nog in de Red Bull, omdat Isack Hadjar nog altijd herstellende is van zijn polsblessure. De Nieuw-Zeelander heeft met een 1:24.383 op de zachte band momenteel de snelste tijd in handen.
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