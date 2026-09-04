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Antonelli ahead of Verstappen at Spa-Francorchamps

LIVE (gesloten) | Eerste vrije training GP Italië: hoe komt Red Bull Racing uit de startblokken?

Antonelli ahead of Verstappen at Spa-Francorchamps — Foto: © IMAGO

LIVE (gesloten) | Eerste vrije training GP Italië: hoe komt Red Bull Racing uit de startblokken?

Jan Bolscher
Senior Editor en Formule 1-verslaggever
Geaccrediteerde sportjournalist, doet verslag vanuit de Formule 1-paddock sinds 2019
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De eerste vrije training in aanloop naar de Grand Prix van Italië van aanstaande zondag gaat om 12:30 uur van start. Max Verstappen verwacht dat het iconische circuit van Monza het decor zal vormen voor een anti-race, vanwege de leeglopende batterijen in de hedendaagse Formule 1-auto's. Middels dit liveblog blijf je van minuut tot minuut op de hoogte van alle ontwikkelingen.

LIVE: Eerste vrije training GP Italië | hoe komt Verstappen uit de startblokken?

Sorteer op:

3u geleden

13:29

De eerste vrije training zit erop

De eerste vrije training zit erop. De top vijf: 

Leclerc: 1:23.008 

Hamilton: +0.173 

Russell: +0.304 

Lawson: +0.425 

Antonelli: +0.636 

3u geleden

13:21

Iwasa

Iwasa heeft zijn tijd ook aangescherpt en parkeert de Red Bull met een 1:24.168 naar de zestiende tijd. Lawson lijkt met momenteel de vierde tijd lekker te gaan in de Red Bull. 

3u geleden

13:20

Hamilton

Met nog tien minuten te gaan heeft Hamilton nog even aangezet. De zevenvoudig wereldkampioen heeft zijn snelste tijd aangescherpt tot 0.173 achter Leclerc en staat daarmee momenteel op de tweede plaats in de tijdenlijst. 

3u geleden

13:14

Lange runs

Qua topteams is het even rustig op de baan. Na wat snelle runs van zojuist, zijn veel rijders nu bezig met een wat langere run. 

3u geleden

13:10

Tsunoda

Tsunoda, momenteel op de tiende plaats in de Racnig Bulls, heeft ondertussen een opmerkelijk moment met Colapinto. De Argentijn slingt van rechts naar links over het rechte stuk als de Japanner aan komt stormen, met een woedende boordradio zoals we die kennen van Tsunoda als gevolg. 

3u geleden

13:09

Nog twinting minuten te gaan

Met nog twintig minuten op de klok is de top vijf als volgt: 

Leclerc: 1:23.008 

Russell: 1:23.312

Hamilton: 1:23.561 

Antonelli: 1:23.644

Lawson: 1:23.712

3u geleden

13:01

Leclerc

Leclerc klokt die tijd overigens op de medium band. Indrukwekkend dus. 

3u geleden

13:01

Leclerc

Leclerc klokt een 1:23.008, terwijl Lawson ruim zeven tienden achter de tijd van de Ferrari-coureur binnenkomt. Ferrari lijkt de boel qua vermogen goed op orde te hebben. 

3u geleden

13:00

Antonelli

En daar is ook meteen een nieuwe snelste tijd: 1:23.664. Maar Russell, ook op de softs, gaat daar direct ruimschoots onderdoor met een 1:23.312. Ook Leclerc is nu naar buiten op de zachte band. 

3u geleden

12:58

Lange runs

Een groot deel van het veld is bezig met een langere run met het oog op zondag. Antonelli en Lawson rijden wel op de softs. 

3u geleden

12:57

We zijn weer onderweg

De baan is weer vrijgegeven en we zijn weer onderweg. Nog een dik half uur op de klok. 

3u geleden

12:51

Rode vlag

En ondertussen is de VSC omgezet in een rode vlag. De versnellingsbak van de Cadillac lijkt te zijn vastgeslagen, waardoor de marshalls de auto niet van de baan kunnen rollen. Er moet daarom een kraan aan te pas komen, en dat betekent automatisch een rode vlag. 

3u geleden

12:50

De top vijf na 20 minuten

De top vijf na twintig minuten

Norris: 1:23.7619 

Russell: 1:23.802 

Hamilton: 1:23.891

Leclerc: 1:24.023 

Colapinto: 1:24.028

4u geleden

12:49

Virtual Safety Car

De eerste gele vlag van het weekend komt op naam van Colton Herta. De Cadillac van de Amerikaan is stilgevallen naast de baan. Voor nu is het een Virtual Safety Car, terwijl de marshalls proberen de auto van de baan te rollen. Voorlopig zit er echter geen beweging in. 

4u geleden

12:41

Liam Lawson

Liam Lawson zit ook dit weekend nog in de Red Bull, omdat Isack Hadjar nog altijd herstellende is van zijn polsblessure. De Nieuw-Zeelander heeft met een 1:24.383 op de zachte band momenteel de snelste tijd in handen. 

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