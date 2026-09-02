Isack Hadjar moet aankomend weekend de F1 Grand Prix van Italië definitief aan zich voorbij laten gaan vanwege een aanhoudende polsblessure. Liam Lawson schuift hierdoor opnieuw door naar het hoofdteam van Red Bull Racing om de Frans-Algerijnse coureur te vervangen. Dit zorgt voor dezelfde stoelendans binnen de Red Bull-familie als op Zandvoort, want Yuki Tsunoda keert door deze verschuiving terug in de cockpit bij zusterteam Racing Bulls.

De afwezigheid van de vaste teamgenoot van Max Verstappen komt niet geheel als een verrassing. Tijdens de zomerstop liep hij bij een bokstraining een kleine botbreuk op in zijn linkerpols. Hoewel hij zelf hoopte op een snelle terugkeer in de RB22, heeft het medische team op woensdag definitief besloten dat deelname aan de dertiende ronde van het wereldkampioenschap nog niet verantwoord is. Aankomend weekend racen op het Autodromo Nazionale Monza zou een te groot risico vormen voor het verdere herstel van de pijnlijke pols.

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Lawson opnieuw naast Verstappen

Door het wegvallen van Hadjar mag Lawson zich opnieuw bewijzen in de RB22. De Nieuw-Zeelander verkeert de laatste tijd in uitstekende vorm en heeft zijn visitekaartje afgegeven bij de teamleiding. Tijdens de recente race in Nederland wist hij als zevende over de streep te komen, wat bijdroeg aan zijn huidige negende plaats in het wereldkampioenschap met een totaal van 49 punten. Hij was in de kwalificatie slechts een tiende van een seconde verwijderd van Verstappen.

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De tijdelijke promotie van de Nieuw-Zeelander naar de hoofdmacht heeft directe gevolgen voor de opstelling van Racing Bulls. Tsunoda, die dit seizoen de officiële rol van test- en reserverijder vervult, mag hierdoor voor de tweede achtereenvolgende race instappen in de VCARB 03. De ervaren Japanner zal in Italië de honneurs waarnemen naast de vaste rookie van het team, Arvid Lindblad.

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