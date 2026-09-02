Het Formule 1-team van McLaren introduceert aankomend raceweekend tijdens de Grand Prix van Italië definitief de zogeheten 'H-wing'. Technisch directeur Neil Houldey bevestigt dat de renstal uit Woking een speciaal pakket met weinig luchtweerstand meeneemt naar Monza, inclusief de langverwachte roterende achtervleugel.

Eerder dit seizoen experimenteerde Ferrari al met een vergelijkbaar concept, dat al snel de bijnaam 'Macarena-vleugel' kreeg vanwege de bewegende delen. McLaren was van plan om een eigen versie te introduceren tijdens de Grand Prix van Oostenrijk, maar zag daar op het laatste moment van af vanwege technische opstartproblemen. Na een succesvolle test in Hongarije, waar teambaas Andrea Stella al tevreden was, is het concept nu klaar voor het grote werk. De naam 'H-wing' is een knipoog naar de innovatieve F-duct uit 2010 en verwijst naar de letter 'H' in het Etihad-logo op de achtervleugel van de MCL40, waar het draaimechanisme zich bevindt.

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Focus op efficiëntie

Houldey benadrukt dat het team niets aan het toeval overlaat voor de race op het bloedhete Autodromo Nazionale Monza, waar temperaturen tot 34 graden worden verwacht. "Dit weekend hebben we meegenomen wat volgens ons nodig is om competitief te zijn, waaronder een nieuwe achtervleugelspecificatie voor weinig luchtweerstand, inclusief het eerste gebruik van onze H-wing, naast enkele kleine aerodynamische opties die we zullen evalueren voordat we de definitieve specificatie voor de kwalificatie bepalen", aldus de technisch directeur, geciteerd door PlanentF1. Hij voegt daaraan toe dat er nog meer in het vat zit voor de rest van het seizoen. "Over het algemeen weten we dat er nog meer prestaties uit de MCL40 te halen zijn, zowel door het maximale uit het huidige pakket te halen als door verdere upgrades die gepland staan voor de komende races".

Unieke uitdagingen

De karakteristiek van het Italiaanse circuit vereist een specifieke aanpak, zeker nu het veld aan de kop zo dicht bij elkaar zit. "Monza vormt een unieke uitdaging, waarbij de lange rechte stukken een premie zetten op het verminderen van de luchtweerstand, terwijl de zware remzones stabiliteit vereisen en de chicanes goede prestaties over de kerbs vragen", legt Houldey uit. Ook het energiemanagement wordt volgens hem cruciaal. "De energie zal gedurende de ronde ook beperkt zijn, dus het begrijpen van de beste manier om te oogsten en in te zetten zal een belangrijke focus zijn tijdens de trainingen. Het managen van inhaalacties wordt daarom bijzonder belangrijk, aangezien verschillende benaderingen van het oogsten en inzetten van energie een jojo-effect kunnen creëren".

Jacht op Antonelli

McLaren reist met veel vertrouwen af naar Italië. Lando Norris wist de afgelopen twee races in Hongarije en Nederland op zijn naam te schrijven, waardoor hij de achterstand op kampioenschapsleider Kimi Antonelli heeft teruggebracht tot 83 punten. "We arriveren in Monza na opeenvolgende overwinningen en het was geweldig voor iedereen in het team om te zien dat de vooruitgang die we dit seizoen hebben geboekt op de baan wordt beloond", stelt Houldey. Toch waakt hij voor te veel optimisme. "Dit is een heel ander circuit dan de meest recente en we kunnen een pikorde verwachten die niet per se weerspiegelt wat we in Hongarije en Nederland hebben gezien. Onze rivalen zullen doorgaan met aerodynamische en motorische ontwikkelingen, dus we zullen elk detail goed moeten uitvoeren als we weer vooraan willen meedoen".

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