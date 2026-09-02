Volgens Mercedes-teambaas Toto Wolff zorgden de nevenactiviteiten van Lewis Hamilton in de aanloop naar de Grand Prix van Singapore in 2018 voor de nodige onrust binnen de renstal. De Oostenrijker blikt tegenover Motorsport.com terug op die periode en stelt dat hij destijds flink onder vuur kwam te liggen van toenmalig adviseur Niki Lauda, omdat hij de coureur toestemming gaf om de wereld over te vliegen voor diverse modeshows.

Hoewel de zevenvoudig wereldkampioen inmiddels bezig is aan zijn tweede seizoen in dienst van Scuderia Ferrari, blijft zijn succesvolle tijd bij de Duitse renstal een veelbesproken onderwerp. De Brit, die zich momenteel voorbereidt op de thuisrace van zijn Italiaanse werkgever op Monza, legde in 2018 de basis voor zijn overwinning in Singapore door een kwalificatieronde te rijden die Wolff destijds als magisch omschreef. Dat resultaat kwam echter pas tot stand na een uiterst gespannen voorbereiding.

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Kritiek van Lauda

Voorafgaand aan het raceweekend in de Aziatische stadstaat was de stercoureur druk met de lancering van zijn collectie voor kledingmerk Tommy Hilfiger, een samenwerking die tot op de dag van vandaag voortduurt. Wolff herinnert zich nog goed hoe de coureur hem via FaceTime zijn show in Shanghai liet zien, om vervolgens direct door te vliegen naar New York. Dit leidde tot grote onvrede bij drievoudig wereldkampioen Niki Lauda. "Niki Lauda zei tegen me: ik kan niet bevatten waarom je hem dit toestaat. We racen aankomend weekend in Singapore, hoe is dit in hemelsnaam mogelijk?", zo blikt de teambaas terug op de confrontatie van destijds.

De situatie werd nog nijpender toen de toenmalig Mercedes-rijder vertraging opliep en pas op donderdag in de paddock arriveerde, waardoor hij de eerste technische vergadering miste. De Oostenrijkse teameigenaar, die nog altijd een derde van de aandelen van het Formule 1-team bezit, voelde zich genoodzaakt om in te grijpen. "Ik antwoordde: doe me een lol, want ik krijg al een hoop gezeik over me heen omdat je de wereld rondvliegt in opvallende kleding. Maar toen belde hij me weer en zei: ik ben laat, de vlucht is vertraagd. Dus Niki zegt tegen me: ik kan echt niet geloven hoe je dat kunt toestaan". Bij aankomst nam de Brit de druk echter direct weg door te stellen dat Wolff de kritiek aan hem moest overlaten, zolang het team hem dat weekend niet in de steek zou laten.

De afloop van het weekend gaf de coureur uiteindelijk het gelijk aan zijn zijde. Met een tijd van 1:36.015 veroverde hij de pole position, waarna hij de race op zondag domineerde en met een voorsprong van bijna negen seconden op Max Verstappen als winnaar over de streep kwam. De huidige Ferrari-coureur, die tegenwoordig ook als ambassadeur en gastontwerper voor het Franse modehuis Dior fungeert, wist precies hoe hij zijn teambaas na afloop moest benaderen. "Dat was een goede deal, nietwaar?", luidde het bericht dat Wolff na de race van hem ontving. Volgens de Mercedes-voorman was de kritiek van Lauda op de levensstijl van de coureur vanaf dat moment definitief verleden tijd.

Resultaten Lewis Hamilton - GP Singapore 2018 Sessie Resultaat Details Kwalificatie 1e (Pole Position) Tijd: 1:36.015 Race 1e (Winnaar) Tijd: 1h 51m 11.611s Voorsprong 8.961 seconden Op Max Verstappen (P2)

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