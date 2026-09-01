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Madring one month before Spanish GP

Politieonderzoek gestart na koperdiefstal op nieuw F1-circuit in Madrid

Madring one month before Spanish GP — Foto: © IMAGO

Politieonderzoek gestart na koperdiefstal op nieuw F1-circuit in Madrid

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur
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De Spaanse Nationale Politie is een grootschalig onderzoek gestart naar een opmerkelijke diefstal op het nieuwe Madring-circuit in Madrid, waar later deze maand de Grand Prix van Spanje wordt verreden. Zondagochtend werd naar schatting driehonderd meter aan elektriciteitskabels gestolen. Het incident komt op een ongelukkig moment, want de organisatie zit midden in de laatste voorbereidingen voor het langverwachte debuut van de Formule 1 op het gloednieuwe stratencircuit rondom het IFEMA-beursterrein.

Volgens de Spaanse krant ABC en lokale autoriteiten vond de diefstal plaats in een tunnelgedeelte van de baan, vermoedelijk tussen bocht zeventien en achttien. De gestolen kabels waren aangesloten op tijdelijke generatoren die bedoeld zijn om verschillende faciliteiten tijdens het raceweekend van stroom te voorzien. Hoewel de politie de schade momenteel in kaart brengt, zijn er vooralsnog geen arrestaties verricht. De organisatie heeft na het incident de beveiliging op en rond de 5,416 kilometer lange baan direct aangescherpt en de nachtelijke surveillance opgevoerd. Vooralsnog lijkt de planning voor het raceweekend, dat op vrijdag 11 september van start gaat, niet in gevaar te komen.

Druk programma tijdens eerste F1-weekend in Madrid

Het circuit in de Spaanse hoofdstad neemt dit jaar de rol van officiële gastheer voor de Spaanse Grand Prix over van het Circuit de Barcelona-Catalunya. Naast de koningsklasse van de autosport komen er nog meer klassen in actie. Zo vormt het Madring-circuit het decor voor de seizoensfinale van de Formule 3. Vanwege eerdere uitvalbeurten op de kalender is het format voor deze opstapklasse eenmalig uitgebreid naar drie races, waarbij de beslissing in het kampioenschap op zondagochtend valt. Ook de Formule 2 zal tijdens dit weekend zijn opwachting maken op het nieuwe asfalt.

Het asfalt in Madrid is de afgelopen periode al flink op de proef gesteld. De Formule 3-coureurs werkten onlangs een tweedaagse test af op het circuit, wat uitmondde in een bewogen sessie met maar liefst negentien rode vlaggen. Daarnaast was Ferrari het eerste Formule 1-team dat de baan mocht verkennen. Lewis Hamilton en Charles Leclerc werkten vorige maand een zogeheten filmdag af in de Spaanse hoofdstad. Hoewel concurrent McLaren aangaf niet op de hoogte te zijn geweest van deze run, bagatelliseerden de coureurs van de Britse renstal het mogelijke voordeel dat Ferrari hiermee zou hebben opgedaan voor de naderende race.

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