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Lando Norris, McLaren, 2026, generic, Dutch GP

BREAKING: Norris verlengt voor meerdere jaren bij F1-team McLaren

Lando Norris, McLaren, 2026, generic, Dutch GP — Foto: © IMAGO

BREAKING: Norris verlengt voor meerdere jaren bij F1-team McLaren

Jan Bolscher
Senior Editor en Formule 1-verslaggever
Geaccrediteerde sportjournalist, doet verslag vanuit de Formule 1-paddock sinds 2019
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Lando Norris heeft zijn contract bij het Formule 1-team van McLaren opengebroken en verlengd. De regerend wereldkampioen blijft tot in ieder geval het eind van 2030 verbonden aan de Britse ploeg.

Norris debuteerde in 2019 bij het team van McLaren en heeft sindsdien grootse successen geboekt. Na een aantal jaar in het middenveld wierp de Brit zich in 2024 voor het eerst op als serieuze uitdager voor het wereldkampioenschap, terwijl McLaren dat jaar voor het eerst in lange tijd beslag legde op het constructeurskampioenschap. Norris greep in 2025 voor het eerst de wereldtitel bij de coureurs, door Max Verstappen met drie punten voor te blijven. Net als de Nederlander heeft hij zijn contract nu tot eind 2030 verlengd.

Norris verlengd tot eind 2030 bij McLaren

"McLaren is mijn thuis", vertelt Norris. "En ik ben ontzettend blij om een nieuw contract te tekenen dat mij tot en met eind 2030 aan het team verbindt. Toen ik deze reis negen jaar geleden begon, was mijn doel duidelijk: "Ik wilde met McLaren wereldtitels winnen. Dat doel hebben we bereikt. Maar we willen meer, we willen blijven winnen en we weten dat we dat kunnen als team. Ik kan niet wachten om in Monza weer achter het stuur te stappen en om te zien wat de toekomst voor ons in petto heeft."

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