Yuki Tsunoda keerde tijdens het raceweekend op Circuit Zandvoort volkomen onverwacht terug achter het stuur van een Formule 1-bolide. Na een afwezigheid van acht maanden mocht de 26-jarige Japanner instappen bij Racing Bulls om zijn kwaliteiten opnieuw te etaleren op het allerhoogste niveau. Na afloop van een bemoedigende Dutch Grand Prix liet de coureur er geen gras over groeien: hij mikt nadrukkelijk op een fulltime terugkeer op de startgrid in 2027 en deed direct een openlijke oproep aan geïnteresseerde renstallen.

De kans voor Tsunoda ontstond nadat Isack Hadjar tijdens de zomerstop een polsblessure opliep. Hierdoor schoof Liam Lawson door naar het hoofdteam van Red Bull Racing, waardoor er bij Racing Bulls op stel en sprong een stoeltje vrijkwam voor de coureur uit Sagamihara. Tsunoda, die eind 2025 zijn vaste racezitje verloor en dit jaar de rol van test- en reserverijder vervult, stapte daardoor zonder eerdere meters in de 2026-specificatie auto direct in het diepe tijdens een intensief sprintweekend.

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Sterke inhaalrace op het circuit van Zandvoort

Ondanks de minimale voorbereidingstijd kwalificeerde de Japanner zich keurig als twaalfde, waarbij hij Q3 op slechts een fractie van een seconde misliep. Na een dertiende positie in de sprintrace kende Tsunoda op zondag een sterke hoofdrace in de Noord-Hollandse duinen. Met een aantal gewaagde acties, waaronder een inhaalmanoeuvre op Pierre Gasly, knipte hij de finishlijn uiteindelijk als elfde door. Daarmee eindigde hij vlak buiten de punten, maar wel vóór zijn vaste stalgenoot Arvid Lindblad.

Na afloop van de race liet Tsunoda zich opgetogen uit tegenover de aanwezige media: "Ik weet wat ik kan en ik denk dat ik het grootste deel van de paddock ook wel heb laten zien wat ik kan. Met slechts één race en een paar sessies vocht ik om de punten. Dus ja, eerlijk gezegd denk ik dat ik het heb laten zien", zo stelde de coureur vastberaden. "Het resultaat had natuurlijk beter gekund, je wilt altijd punten scoren, maar ik denk dat ik voor nu zoveel heb gedaan als ik kon."

Directe boodschap richting teambazen voor 2027

Hoewel er recent geruchten gingen over een mogelijke overstap naar het Amerikaanse IndyCar-kampioenschap, maakt Tsunoda er geen geheim van dat zijn hart en toekomst in de koningsklasse liggen. Hij richtte zich dan ook direct tot de leidinggevenden van teams die hun rijdersbezetting voor 2027 nog niet rond hebben. "Het is ook aan mijn manager en aan de andere teams die nog geen beslissing hebben genomen over hun line-up voor volgend jaar, of ze mij willen hebben of niet. Maar dat zouden ze wel moeten doen", liet hij zonder aarzeling optekenen.

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