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Mike Hezemans, socials

Hezemans ziet invloed Dutch GP op GP van Miami: "Die heeft er echt goed naar gekeken"

Mike Hezemans, socials — Foto: © IMAGO x GPFANS

Hezemans ziet invloed Dutch GP op GP van Miami: "Die heeft er echt goed naar gekeken"

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur
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Hoewel de Dutch Grand Prix nu officieel geen onderdeel meer is van de Formule 1-kalender, onthult Mike Hezemans in gesprek met GPFans dat de impact blijvend is. Zo stelt Hezemans dat de organisatie in Miami namelijk goed heeft gekeken naar wat het kan overnemen van de Dutch Grand Prix om meer sfeer en entertainment te bieden tijdens het eigen evenement.

De Formule 1 heeft sinds de rentree van Zandvoort goed gekeken naar de succesfactoren. Het Grand Prix-weekend, waarbij er ieder uur van de dag iets te doen is, wordt nu rustig aan overgenomen door andere promotors. Het is namelijk precies hoe Formula One Management het wil zien: een festival waar ook een Formule 1-race in plaatsvindt.

Miami heeft gekeken naar Zandvoort

Hezemans was er in Zandvoort al bij toen de Formule 1 zijn eerste periode daar doormaakte: "Ik was hier al in 1984, toen was ik 15 jaar oud en toen was ik al bij de Formule 1 hier. Er is toch wel heel veel historie en de laatste paar jaar ben ik er steeds bij geweest."Hij stelt dan ook dat er een blijvende impact is: "Zandvoort heeft wel echt iets nieuws op de kaart gezet, een festival eigenlijk. Ik woon bijvoorbeeld in Miami. Die heeft er echt goed naar gekeken. Om toch echt die hele sfeer te creëren, maar dat is moeilijker voor hen. Dit is gewoon een oud circuit en het publiek zit heel dichtbij. Dat geeft toch ook iets extra's."

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