Hezemans ziet invloed Dutch GP op GP van Miami: "Die heeft er echt goed naar gekeken"
Hezemans ziet invloed Dutch GP op GP van Miami: "Die heeft er echt goed naar gekeken"Maak ons je Google-favoriet
Hoewel de Dutch Grand Prix nu officieel geen onderdeel meer is van de Formule 1-kalender, onthult Mike Hezemans in gesprek met GPFans dat de impact blijvend is. Zo stelt Hezemans dat de organisatie in Miami namelijk goed heeft gekeken naar wat het kan overnemen van de Dutch Grand Prix om meer sfeer en entertainment te bieden tijdens het eigen evenement.
De Formule 1 heeft sinds de rentree van Zandvoort goed gekeken naar de succesfactoren. Het Grand Prix-weekend, waarbij er ieder uur van de dag iets te doen is, wordt nu rustig aan overgenomen door andere promotors. Het is namelijk precies hoe Formula One Management het wil zien: een festival waar ook een Formule 1-race in plaatsvindt.
Miami heeft gekeken naar Zandvoort
Hezemans was er in Zandvoort al bij toen de Formule 1 zijn eerste periode daar doormaakte: "Ik was hier al in 1984, toen was ik 15 jaar oud en toen was ik al bij de Formule 1 hier. Er is toch wel heel veel historie en de laatste paar jaar ben ik er steeds bij geweest."Hij stelt dan ook dat er een blijvende impact is: "Zandvoort heeft wel echt iets nieuws op de kaart gezet, een festival eigenlijk. Ik woon bijvoorbeeld in Miami. Die heeft er echt goed naar gekeken. Om toch echt die hele sfeer te creëren, maar dat is moeilijker voor hen. Dit is gewoon een oud circuit en het publiek zit heel dichtbij. Dat geeft toch ook iets extra's."
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
Trouw juicht na laatste editie Dutch GP: "Fossiel feestje duurde lang genoeg"
- 27 augustus 2026 06:57
- 9
Overname Viaplay in laatste fase, Oekraïne wil FIA-besluit over Russische coureurs terugdraaien | GPFans Recap
- Gisteren 21:44
- 1
Hadjar over contact met Márquez vanwege blessure: 'Fijn om van coureur te horen'
- 27 augustus 2026 13:43
- 3
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Crashfoto's Verstappen onthullen nieuwe technische ontwikkeling op Red Bull RB22
Hoe Mercedes Verstappen flink benadeelt door zelf geen upgrades te ontwikkelen
FIA bevestigt ADUO-uitslag en deelt slecht nieuws voor Red Bull en Verstappen
'Nieuwe Verstappen-deal moet vertrek Lambiase blokkeren, Russell teruggezet door Mercedes' | GPFans Recap
Net binnen
Tsunoda solliciteert openlijk bij F1-teams na sterke invalbeurt in Zandvoort: 'Bel me!'
- 11 minuten geleden
Alonso over 'beste concurrent ooit' Verstappen: 'Hij heeft de lat hoger gelegd'
- 1 uur geleden
Salarissen F1: dit is het verschil in salaris tussen Verstappen en WK-leider Antonelli
- 2 uur geleden
Hezemans ziet invloed Dutch GP op GP van Miami: "Die heeft er echt goed naar gekeken"
- 3 uur geleden
Alonso gaat Zandvoort missen: "Dat begrijpen ze in Zandvoort"
- Vandaag 06:59
Overname Viaplay in laatste fase, Oekraïne wil FIA-besluit over Russische coureurs terugdraaien | GPFans Recap
- Gisteren 21:44
- 1
Veel gelezen
Strafpunten F1: Colapinto, Lindblad en Lawson het bokje na Dutch GP op Zandvoort
- 27 augustus
'Nieuwe Verstappen-deal moet vertrek Lambiase blokkeren, Russell teruggezet door Mercedes' | GPFans Recap
- 25 augustus
'Red Bull trekt de portemonnee en wil Verstappen vijf jaar langer aan zich binden'
- 18 augustus
Piquet deelt vakantiekiekjes met Verstappen en dochter Lily
- 9 augustus
Verstappen en Piquet genieten van zomerzon tijdens F1-stop
- 12 augustus
´Wolff moet zich voorbereiden op burgeroorlog binnen Mercedes´
- 25 augustus