De GT World Challenge powered by AWS strijkt komend weekend neer op de Nürburgring voor een belangrijk raceweekend. Van 28 tot en met 30 augustus verschijnen er 55 GT3-auto's aan de start voor een drie uur durende Endurance Cup-race in de Eifel. Met de wedstrijd op het 5,1 kilometer lange Grand Prix-circuit wordt de tweede helft van het seizoen officieel afgetrapt. Op de deelnemerslijst staan vijf Nederlandse coureurs, maar ook Verstappen Racing is van de partij.

De renstal van viervoudig wereldkampioen Max Verstappen is bezig aan het eerste seizoen in de GT World Challenge Europe powered by AWS en heeft direct van zich laten horen. In de Sprint Cup boekte de formatie al de nodige successen met tweede plaatsen op Brands Hatch en Misano, gevolgd door een overwinning in Magny-Cours. In de Endurance Cup verloopt het echter een stuk stroever voor het team, dat uitvalbeurten noteerde op Monza en tijdens de 24 Uur van Spa. Namens Verstappen.com Racing komen onder meer Thierry Vermeulen en Chris Lulham in actie op de Duitse omloop.

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Vijf Nederlanders azen op succes in de Eifel

Naast het team van de Oracle Red Bull Racing-coureur reizen er vijf Nederlandse rijders af naar de Nürburgring. Morris Schuring neemt plaats in de Porsche 911 GT3 R van Boutsen VDS, terwijl Colin Caresani uitkomt voor Winward Racing in een Mercedes-AMG GT3 EVO. Dante Rappange bestuurt een McLaren 720S GT3 EVO van Optimum Motorsport. Het Nederlandse kwintet wordt gecompleteerd door Robert de Haan in een BMW M4 GT3 van Paradigm Competition en Huub van Eijndhoven, die met een Porsche 911 GT3 R van Herberth Motorsport racet.

In de strijd om de algemene titel is Mercedes-AMG Team Mann-Filter momenteel de te kloppen formatie. Het team met coureurs Maro Engel, Lucas Auer en Daniel Morad reist als kampioenschapsleider af naar Duitsland. Die koppositie hebben de Mercedes-coureurs mede te danken aan hun overwinning tijdens de prestigieuze 24 Uur van Spa eerder dit jaar. Een goed resultaat op de Nürburgring is dan ook belangrijk voor de equipe om de leiding in de Endurance Cup vast te houden.

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