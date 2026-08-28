close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Credit for photo: Gruppe C

GT World-titelstrijd barst los op de Nürburgring met 55 GT3-bolides en Verstappen Racing

Credit for photo: Gruppe C — Foto: © IMAGO

GT World-titelstrijd barst los op de Nürburgring met 55 GT3-bolides en Verstappen Racing

Redactie
Google Maak ons je Google-favoriet

De GT World Challenge powered by AWS strijkt komend weekend neer op de Nürburgring voor een belangrijk raceweekend. Van 28 tot en met 30 augustus verschijnen er 55 GT3-auto's aan de start voor een drie uur durende Endurance Cup-race in de Eifel. Met de wedstrijd op het 5,1 kilometer lange Grand Prix-circuit wordt de tweede helft van het seizoen officieel afgetrapt. Op de deelnemerslijst staan vijf Nederlandse coureurs, maar ook Verstappen Racing is van de partij.

De renstal van viervoudig wereldkampioen Max Verstappen is bezig aan het eerste seizoen in de GT World Challenge Europe powered by AWS en heeft direct van zich laten horen. In de Sprint Cup boekte de formatie al de nodige successen met tweede plaatsen op Brands Hatch en Misano, gevolgd door een overwinning in Magny-Cours. In de Endurance Cup verloopt het echter een stuk stroever voor het team, dat uitvalbeurten noteerde op Monza en tijdens de 24 Uur van Spa. Namens Verstappen.com Racing komen onder meer Thierry Vermeulen en Chris Lulham in actie op de Duitse omloop.

Vijf Nederlanders azen op succes in de Eifel

Naast het team van de Oracle Red Bull Racing-coureur reizen er vijf Nederlandse rijders af naar de Nürburgring. Morris Schuring neemt plaats in de Porsche 911 GT3 R van Boutsen VDS, terwijl Colin Caresani uitkomt voor Winward Racing in een Mercedes-AMG GT3 EVO. Dante Rappange bestuurt een McLaren 720S GT3 EVO van Optimum Motorsport. Het Nederlandse kwintet wordt gecompleteerd door Robert de Haan in een BMW M4 GT3 van Paradigm Competition en Huub van Eijndhoven, die met een Porsche 911 GT3 R van Herberth Motorsport racet.

In de strijd om de algemene titel is Mercedes-AMG Team Mann-Filter momenteel de te kloppen formatie. Het team met coureurs Maro Engel, Lucas Auer en Daniel Morad reist als kampioenschapsleider af naar Duitsland. Die koppositie hebben de Mercedes-coureurs mede te danken aan hun overwinning tijdens de prestigieuze 24 Uur van Spa eerder dit jaar. Een goed resultaat op de Nürburgring is dan ook belangrijk voor de equipe om de leiding in de Endurance Cup vast te houden.

Gerelateerd

Nürburgring Nordschleife Verstappen Racing Verstappen.com Racing Nürburgring GT World Challenge

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Ferrari krijgt dringend advies: 'Steun Lewis Hamilton onvoorwaardelijk voor wereldtitel'

Ferrari krijgt dringend advies: 'Steun Lewis Hamilton onvoorwaardelijk voor wereldtitel'

  • 28 minuten geleden
Wolff over Abu Dhabi 2021-trauma: 'We hebben er nu vrede mee'

Wolff over Abu Dhabi 2021-trauma: 'We hebben er nu vrede mee'

  • 2 uur geleden
Oekraïne dient klacht in bij FIA en wil versoepeling voor Russische coureurs terugdraaien

Oekraïne dient klacht in bij FIA en wil versoepeling voor Russische coureurs terugdraaien

  • 2 uur geleden
  • 3
Red Bull veilt uniek Dutch GP-racepak van Max Verstappen voor het goede doel

Red Bull veilt uniek Dutch GP-racepak van Max Verstappen voor het goede doel

  • 3 uur geleden
VIDEO | Crash Verstappen onthult technische ontwikkeling Red Bull, Alpine kondigt line-up aan | GPFans News Video

VIDEO | Crash Verstappen onthult technische ontwikkeling Red Bull, Alpine kondigt line-up aan | GPFans News

  • 3 uur geleden
Overname Viaplay door Videoland in laatste fase: ACM buigt zich over deal Video

Overname Viaplay door Videoland in laatste fase: ACM buigt zich over deal

  • Vandaag 15:51
  • 7

Net binnen

20:01
Ferrari krijgt dringend advies: 'Steun Lewis Hamilton onvoorwaardelijk voor wereldtitel'
18:27
Wolff over Abu Dhabi 2021-trauma: 'We hebben er nu vrede mee'
17:33
Oekraïne dient klacht in bij FIA en wil versoepeling voor Russische coureurs terugdraaien
16:44
Red Bull veilt uniek Dutch GP-racepak van Max Verstappen voor het goede doel
16:32
Video
VIDEO | Crash Verstappen onthult technische ontwikkeling Red Bull, Alpine kondigt line-up aan | GPFans News
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Crashfoto's Verstappen onthullen nieuwe technische ontwikkeling op Red Bull RB22 Crashfoto's na Dutch GP

Crashfoto's Verstappen onthullen nieuwe technische ontwikkeling op Red Bull RB22

Vandaag 06:57 1
Hoe Mercedes Verstappen flink benadeelt door zelf geen upgrades te ontwikkelen Mercedes met strategische zet

Hoe Mercedes Verstappen flink benadeelt door zelf geen upgrades te ontwikkelen

Gisteren 15:06 5
FIA bevestigt ADUO-uitslag en deelt slecht nieuws voor Red Bull en Verstappen Red Bull Ford blijkt benchmark

FIA bevestigt ADUO-uitslag en deelt slecht nieuws voor Red Bull en Verstappen

26 augustus 2026 17:36 9
'Nieuwe Verstappen-deal moet vertrek Lambiase blokkeren, Russell teruggezet door Mercedes' | GPFans Recap Recap

'Nieuwe Verstappen-deal moet vertrek Lambiase blokkeren, Russell teruggezet door Mercedes' | GPFans Recap

25 augustus 2026 21:44 1
Ontdek het op Google Play
x