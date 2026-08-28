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Lando Norris, McLaren, Singapore, 2024

Lando Norris krijgt eigen docuserie op Prime Video: 'Kijkje buiten de baan'

Lando Norris, McLaren, Singapore, 2024 — Foto: © IMAGO

Lando Norris krijgt eigen docuserie op Prime Video: 'Kijkje buiten de baan'

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur
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Prime Video komt met een nieuwe driedelige documentaireserie over het leven van Lando Norris. De serie, die voorlopig de werktitel 'Lando' draagt, geeft een uniek kijkje achter de schermen bij de regerend wereldkampioen in de Formule 1. De productie ligt in handen van Box to Box Films, het bedrijf dat ook verantwoordelijk is voor de succesvolle reeks 'Drive to Survive'.

De documentaire volgt de 26-jarige Brit vooral buiten het circuit. Zo komen er beelden voorbij van vakanties met vrienden en momenten met zijn familie. Daarnaast wordt de McLaren-coureur op de voet gevolgd tijdens zijn huidige seizoen, waarin hij zijn wereldtitel probeert te verdedigen. Via Instagram deelde Norris alvast een voorproefje. De camera's zijn volgens hem vooral gericht op zaken "buiten de baan". "Dus bij alles wat je nooit echt ziet", aldus de coureur. "Het wordt veel groter en veel beter dan de filmpjes die ik zelf opneem", zo stelt de Brit.

Aandacht voor titelverdediging en strijd met Antonelli

De opnames vinden plaats tijdens een bewogen seizoen voor de McLaren-coureur. Norris kroonde zich vorig jaar voor het eerst in zijn carrière tot wereldkampioen, maar moet momenteel in de achtervolging. Hij staat vierde in het klassement met 159 punten, waarmee hij 83 punten achterstand heeft op koploper Kimi Antonelli van Mercedes. Afgelopen zondag deed de regerend kampioen wel goede zaken door de voorlopig laatste Grand Prix van Nederland op zijn naam te schrijven. Hij profiteerde optimaal van een vroege crash van Max Verstappen, die in de eerste ronde de controle over zijn Red Bull verloor.

Fans van de autosport moeten nog wel even geduld hebben voordat ze de beelden van de titelverdediger kunnen bekijken. Naar verwachting verschijnt de documentaireserie ergens volgend jaar exclusief op Prime Video.

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