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Laurens van Hoepen, generic, Trident, 2026, Canada

Van Hoepen bevestigt F2-zitje en heeft grote plannen: "In 2028 fulltime Formule 1"

Laurens van Hoepen, generic, Trident, 2026, Canada — Foto: © IMAGO

Van Hoepen bevestigt F2-zitje en heeft grote plannen: "In 2028 fulltime Formule 1"

Jan Bolscher
Senior Editor en Formule 1-verslaggever
Geaccrediteerde sportjournalist, doet verslag vanuit de Formule 1-paddock sinds 2019
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Laurens van Hoepen heeft bevestigd dat hij volgend jaar nog een seizoen uit zal komen in de Formule 2, maar de opstapklasse is niet het einddoel van de Nederlander. In 2028 wil de in 2005-geboren coureur fulltime op de Formule 1-grid staan.

Van Hoepen debuteerde in 2025 in de Formule 2 in Bakoe, als vervanger van de vervanger Sami Meguetounif bij het team van Trident. Dit jaar draait de coureur zijn eerste volledige seizoen in de opstapklasse naar de Formule 1, eveneens bij het team van Trident. Met 65 punten bekleedt Van Hoepen daar de achtste plaats in het klassement, met twee podiumplaatsen achter zijn naam.

Van Hoepen wil in 2028 op Formule 1-grid staan

Bij Ziggo Sport doet Van Hoepen uit de doeken dat hij ook volgend jaar in de Formuel 2 zal rijden: "Het hoofddoel is om een racestoeltje in de Formule 1 te krijgen. Volgend jaar ga ik nog een jaar Formule 2 rijden, dat kan ik wel vast zeggen. Voor welk team, mag ik nog niet zeggen. Hopenlijk kan ik een paar keer een vrije training in de Formule 1 verrijden, dat zou een grote stap zijn. En als ik het goed genoeg doe, is het doel om na volgend jaar toch wel ergens een Formule 1-stoeltje te krijgen", klinkt het.

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Laurens van Hoepen

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