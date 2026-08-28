Van Hoepen bevestigt F2-zitje en heeft grote plannen: "In 2028 fulltime Formule 1"
Van Hoepen bevestigt F2-zitje en heeft grote plannen: "In 2028 fulltime Formule 1"Maak ons je Google-favoriet
Laurens van Hoepen heeft bevestigd dat hij volgend jaar nog een seizoen uit zal komen in de Formule 2, maar de opstapklasse is niet het einddoel van de Nederlander. In 2028 wil de in 2005-geboren coureur fulltime op de Formule 1-grid staan.
Van Hoepen debuteerde in 2025 in de Formule 2 in Bakoe, als vervanger van de vervanger Sami Meguetounif bij het team van Trident. Dit jaar draait de coureur zijn eerste volledige seizoen in de opstapklasse naar de Formule 1, eveneens bij het team van Trident. Met 65 punten bekleedt Van Hoepen daar de achtste plaats in het klassement, met twee podiumplaatsen achter zijn naam.
Van Hoepen wil in 2028 op Formule 1-grid staan
Bij Ziggo Sport doet Van Hoepen uit de doeken dat hij ook volgend jaar in de Formuel 2 zal rijden: "Het hoofddoel is om een racestoeltje in de Formule 1 te krijgen. Volgend jaar ga ik nog een jaar Formule 2 rijden, dat kan ik wel vast zeggen. Voor welk team, mag ik nog niet zeggen. Hopenlijk kan ik een paar keer een vrije training in de Formule 1 verrijden, dat zou een grote stap zijn. En als ik het goed genoeg doe, is het doel om na volgend jaar toch wel ergens een Formule 1-stoeltje te krijgen", klinkt het.
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
Buscombe over mogelijke Mercedes-exit Russell: 'Zou enorme stoelendans ontketenen'
- 38 minuten geleden
'Wolff heeft een grote rommel bij Mercedes voorkomen door Verstappen niet aan te trekken'
- 1 uur geleden
Russell moet rol van tweede viool accepteren na Verstappen-geruchten: "Ik weet het zeker"
- 1 uur geleden
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Crashfoto's Verstappen onthullen nieuwe technische ontwikkeling op Red Bull RB22
Hoe Mercedes Verstappen flink benadeelt door zelf geen upgrades te ontwikkelen
FIA bevestigt ADUO-uitslag en deelt slecht nieuws voor Red Bull en Verstappen
'Nieuwe Verstappen-deal moet vertrek Lambiase blokkeren, Russell teruggezet door Mercedes' | GPFans Recap
Net binnen
Buscombe over mogelijke Mercedes-exit Russell: 'Zou enorme stoelendans ontketenen'
- 38 minuten geleden
'Wolff heeft een grote rommel bij Mercedes voorkomen door Verstappen niet aan te trekken'
- 1 uur geleden
Russell moet rol van tweede viool accepteren na Verstappen-geruchten: "Ik weet het zeker"
- 1 uur geleden
Lando Norris krijgt eigen docuserie op Prime Video: 'Kijkje buiten de baan'
- 2 uur geleden
Van Hoepen bevestigt F2-zitje en heeft grote plannen: "In 2028 fulltime Formule 1"
- 2 uur geleden
Lawson keert terug in de Red Bull-cockpit voor belangrijke test
- 3 uur geleden
Veel gelezen
Strafpunten F1: Colapinto, Lindblad en Lawson het bokje na Dutch GP op Zandvoort
- Gisteren 08:01
'Nieuwe Verstappen-deal moet vertrek Lambiase blokkeren, Russell teruggezet door Mercedes' | GPFans Recap
- 25 augustus
'Red Bull trekt de portemonnee en wil Verstappen vijf jaar langer aan zich binden'
- 18 augustus
Piquet deelt vakantiekiekjes met Verstappen en dochter Lily
- 9 augustus
Verstappen en Piquet genieten van zomerzon tijdens F1-stop
- 12 augustus
´Wolff moet zich voorbereiden op burgeroorlog binnen Mercedes´
- 25 augustus